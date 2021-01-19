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REGNUM
REGNUM

В Еврейской АО определили предельные цены на сахар и подсолнечное масло

Как сообщало ИА REGNUM, подписанное в декабре 2020 года Минсельхозом, Минпромторгом РФ, крупнейшими торговыми сетями и производителями продовольственных товаров соглашение о заморозке цен на сахар (на уровне 46 рублей за кг) и подсолнечное масло (110 рублей за литр) действует только до Урала включительно.В источнике
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REGNUM

Правительство Колымы и крупные ретейлеры подписали соглашение о ценах

REGNUM19:12
Zabnews.ru

Торговые сети в Забайкалье заморозили цены на подсолнечное масло и сахар

Zabnews.ruвчера в 23:56
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону

Закончился ли сахар в магазинах Ростова-на-Дону?

Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону17 января в 00:30
Чита.Ру

«Привоз» и другие торговые сети Забайкалья заморозили цены на сахар и подсолнечное масло

Чита.Ру18 января в 07:27
РИА Новости

На Колыме зафиксировали цены на сахар и растительное масло до 1 апреля

РИА Новости18 января в 01:40
Московский Комсомолец

Эксперт рассказал о введении в магазинах «полок для бедноты»: унизительно

Московский Комсомолец17 января в 04:10
Новая газета

Хотели как дешевле. Из-за действий правительства в России ускорился рост цен на продукты

Новая газета18 января в 11:42

Адвокат Сергия заявил о финансовых конфликтах с Екатеринбургской епархией

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Правда УрФОвчера в 11:33

Опубликованы первые кадры новой экранизации игры Mortal Kombat

Уже опубликованы первые кадры и детали сюжета В интернете появились кадры со съёмок киноленты Mortal Kombat, которые можно посмотреть на официальном аккаунте фильма в социальной сети Twitter.
Центральная Служба Новостей17 января в 01:32