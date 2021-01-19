В Еврейской АО определили предельные цены на сахар и подсолнечное масло
Как сообщало ИА REGNUM, подписанное в декабре 2020 года Минсельхозом, Минпромторгом РФ, крупнейшими торговыми сетями и производителями продовольственных товаров соглашение о заморозке цен на сахар (на уровне 46 рублей за кг) и подсолнечное масло (110 рублей за литр) действует только до Урала включительно.В источнике
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