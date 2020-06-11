Политика

Газета.RuГазета.RuЕврокомиссия рекомендует открыть внешние границы ЕС с 30 июня

"Еврокомиссия рекомендует частичное и постепенное снятие ограничений на поездки в ЕС после 30 июня на основе общего скоординированного подхода", - указано в сообщении ЕК. Ранее Евросоюз закрыл внутренние и внешние границы для недопущения распространения коронавирусной инфекции.
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с чего всё началось
«После отмены всех внутренних пограничных проверок внутри Евросоюза мы предлагаем чёткий и гибкий подход к снятию ограничений на въезд в ЕС начиная с 1 июля», — приводит
 слова еврокомиссара по вопросам внутренних дел Ильвы Юханссон пресс-служба ЕК.
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Еврокомиссия рекомендует открыть внешние границы ЕС с 30 июня

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В ЕК дали рекомендации по открытию границ Евросоюза

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Челябинск, 11 июня 2020, 17:39 — REGNUM В Челябинской области продлён режим повышенной готовности, ведённый в марте из-за пандемии коронавируса.
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Президент Сирии Башар Асад освободил премьер-министра Имада Хамиса от занимаемой должности.
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Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram

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Использовать специальных пиявок для лечения COVID-19 рекомендовала Госдума РФ.
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Число безработных в США возросло ещё на 1,5 миллиона

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