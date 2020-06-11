с чего всё началось

"Еврокомиссия рекомендует частичное и постепенное снятие ограничений на поездки в ЕС после 30 июня на основе общего скоординированного подхода", - указано в сообщении ЕК. Ранее Евросоюз закрыл внутренние и внешние границы для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Здоровье Денис Проценко встретился с министром здравоохранения Дагестана Прибывший накануне главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко встретился с министром здравоохранения Дагестана Джамалудином Гаджиибрагимовым.

Политика МИД РФ рассказал о хамстве США в отношении России Представители сообщили о желании добавить Россию в предложенный перечень. МИД РФ поведал о вопиющем акте хамства США в отношении стран.

Происшествия Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя похоронили под Рязанью Погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова водителя Сергея Захарова похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области, передает РИА "Новости". 191

Футбол Врач ЦСКА рассказал о состоянии травмированных Ахметова и Щенникова Врач ЦСКА Шагабудтин Керимов поделился мнением о травмированных футболистах команды.

Энергетика Цена на нефть марки Brent упала ниже 40 долларов за баррель Стоимость нефти марки Brent опустилась до 39,2 доллара за баррель, а североамериканская нефть WTI торгуется за 36,7 доллара за баррель.

Общество Российские школьники получат аттестаты без экзаменов Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов. 1K

Происшествия Ефремова доставили на допрос по делам о ДТП и сбыте наркотиков Актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП, доставили в Главное следственное управление московского ГУ МВД для проведения допроса по делам о сбыте ему наркотиков и произошедшей автомобильной аварии. 2,3K

Общество Петербургские школы вернутся к работе в очном режиме с 1 сентября В Петербурге с 1 сентября образовательные учреждения начнут работать в очном режиме с соблюдением правил санитарной безопасности, заявил губернатор Александр Беглов на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. 45

Общество Челябинский губернатор продлил коронавирусный режим до 30 июня Челябинск, 11 июня 2020, 17:39 — REGNUM В Челябинской области продлён режим повышенной готовности, ведённый в марте из-за пандемии коронавируса.

Политика Путин поручил обеспечить безопасность гостей парада Победы Россия должна обеспечить в условиях пандемии COVID-19 полную безопасность иностранных гостей, которые прибудут в РФ на парад Победы, заявил глава государства Владимир Путин. 6

Армия и оружие Конгресс США выделил $250 млн на помощь Украине в сфере безопасности Конгресс США утвердил пакет помощи Украине в сфере безопасности на 2020 финансовый год на сумму $250 млн, сообщает министерство обороны Украины.

Политика Башар Асад освободил премьер-министра Сирии от должности Президент Сирии Башар Асад освободил премьер-министра Имада Хамиса от занимаемой должности.

Экономика ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи. 153

Общество Антитела к коронавирусу нашли у 17% москвичей Первый этап тестирования проходил с 4 мая по 21 мая, и тогда антитела обнаружились у 12% москвичей. 111

Экономика Число безработных в США возросло ещё на 1,5 миллиона Вашингтон, 11 июня 2020, 17:30 — REGNUM Заявки на пособие по безработице на прошлой неделе подали ещё 1,5 млн граждан США, 11 июня передает CNBC. 1

Наука В Швейцарии разработали прозрачные медицинские маски Исследователи из Политехнической школы Лозанны и Швейцарской федеральной лаборатории материаловедения и технологии провели последние два года, разрабатывая новый вид медицинской маски, предполагающую почти полную прозрачность, при этом оставаясь дышащей и защитной.HelloMasks сделаны из органических материалов на основе биомассы.

Политика Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление. 49

Политика Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме. 1