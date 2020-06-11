с чего всё началось

Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.

В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз

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