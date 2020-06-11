Политика
РИА НовостиВ Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз
Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
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с чего всё началось
«После отмены всех внутренних пограничных проверок внутри Евросоюза мы предлагаем чёткий и гибкий подход к снятию ограничений на въезд в ЕС начиная с 1 июля», — приводит слова еврокомиссара по вопросам внутренних дел Ильвы Юханссон пресс-служба ЕК.RT на русском07:29
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