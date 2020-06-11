с чего всё началось

Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.

В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз

Происшествия Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя похоронили в Рязанской области Актер Ефремов попал в аварию в Москве вечером 8 июня, он не справился с управлением на Смоленской площади и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого находился Захаров. 260

Происшествия Уральский завод отозвал аппараты ИВЛ после пожаров Екатеринбург, 10 июня 2020, 09:38 — REGNUM Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург) отозвал аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров, произошедших в российских больницах. 136

Музыка Гармаш примет участие в концерте на Мамаевом кургане в Волгограде По его данным, кроме Гармаша на концерте выступят Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, Денис Мацуев, Игорь Бутман, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Константин Хабенский, Сергей Безруков, Михаил Пореченков, Александр Петров, Екатерина Шипулина, Ирина Пегова, Полина Агуреева и другие. 64

Общество Путин поручил определить сроки и условия приема детей в лагеря Президент России Владимир Путин поручил до 20 июня определить сроки и условия приема детей в оздоровительные лагеря, обеспечив упрощенный режим оформления документов, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Политика Патрушев рассказал, как Запад хочет дестабилизировать ситуацию в РФ Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад с целью дестабилизации ситуации в РФ создает на ее территории сеть неправительственных структур. 4,3K

Общество Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». 193

Политика Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины. 2,5K

Экономика Путин поручил повысить привлекательность образовательных кредитов Президент РФ Владимир Путин поручил правительству с Центральным банком РФ до 15 августа повысить привлекательность образовательных кредитов, включая снижение ставки до 3%, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Экономика Европейцы отказались тратить деньги Люди отказываются тратить деньги на фоне растущей безработицы и угрозы второй волны пандемии коронавируса, пишет Bloomberg.

Политика Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме. 4

Шоу-бизнес Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в купальнике Эммануил Виторган опубликовал в Instagram фото, на котором его супруга Ирина Млодик плещется в надувном бассейне с дочками - двухлетней Этелью и 8-месячной Кларой. 46

Шоу-бизнес Ольга Рапунцель из «Дома-2» стала мамой во второй раз В ноябре 2019-го подписчики обладательницы титула «Человек года» на главной телестройке страны узнали неожиданную новость: Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитриенко готовятся вновь стать родителями. 11

Политика На КПП при въезде на территорию ДНР установили стелу «Россия» Стелу "Россия" установили при въезде на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики у КПП через линию соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам представитель общественной организации "Донецкая республика". 9

Политика Республиканцы предложили ввести санкции против России Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы". 1,8K

Шоу-бизнес Элизабет Херли отметила 55-летие обнаженной фотографией В последние годы Элизабет Херли в основном принимает участие в телевизионных проектах.

Общество В Красноярском крае режим самоизоляции продлили на месяц В правительстве Красноярского края рассказали о том, что режим самоизоляции в крае решено продлить до 12 июля. 468

Наука Немцы разработали долговечный цемент для заживления костей В Германии специалисты создали уникальный цемент для разработки нового вида имплантатов и скрепления костей, основной особенностью которого является способность самовосстанавливаться. 17

Хоккей «Трактор» обменял права на Якова Тренина в СКА Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 19:12 — REGNUM Пресс-служба челябинского «Трактора» подтвердила обмен прав на напдающего Якова Тренина в петербургский СКА.