Коронавирус
Что происходитВ Еврокомиссии считают, что остановить коронавирус уже невозможно
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что остановить распространение коронавируса в Европе уже невозможно. По её словам, это сильнейший шок для экономики Европы, но долговременного ущерба, из-за стремительного распространения, быть не должно.
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с чего всё началось
«Остановить распространение коронавируса в ЕС невозможно, возможно лишь замедлить его распространение, для чего потребуется замедление экономической жизни Евросоюза», — приводит слова Урсулы фон дер Ляйен FXStreet.Daily Storm09:04
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