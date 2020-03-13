с чего всё началось

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что остановить распространение коронавируса в Европе уже невозможно. По её словам, это сильнейший шок для экономики Европы, но долговременного ущерба, из-за стремительного распространения, быть не должно.

В Еврокомиссии считают, что остановить коронавирус уже невозможно

Политика Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.

Технологии Apple проведёт конференцию для разработчиков в онлайн-формате «Сложившаяся в мире ситуация потребовала от нас найти новый формат для WWDC 2020, и сегодня мы рады сообщить, что у всех наших разработчиков будет полный доступ к презентациям, встречам и возможностям обучения на нашей конференции», — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Apple по всемирному маркетингу Фила Шиллера.

Здоровье Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса Исходя из постановления, руководителям медицинских организаций предписано: прекратить допуск посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты); обеспечить режим проветривания, проведения дезинфекции и обеззараживания воздуха, изоляцию больных с симптомами ОРВИ и др.

Происшествия В Ингушетии подтвердили гибель человека при перестрелке Магас, 13 марта 2020, 21:23 — REGNUM Один человек погиб, ещё двое пострадали и один похищен в результате перестрелки в одном из сёл Ингушетии.

Здоровье В Тульской области 132 человека проверили на коронавирус Сами работники, вернувшиеся из неблагополучных по коронавирусной ситуации стран, должны находится под медицинским наблюдением на срок 14 календарных дней.

Шоу-бизнес Джиган: мне уже лучше, иду на поправку Как сообщал Peopletalk, Джиган оказался в рехабе после того, как стал поднимать руку на свою супругу Оксану Самойлову - судя по всему, она сама и вызвала службы.

Общество Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС Как говорится в сообщении оперативного штаба, Россия с 16 марта ограничивает сообщения со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.

Политика Весеннюю сессию ПАСЕ отменили из-за коронавируса Весенняя сессия ПАСЕ не состоится из-за вспышки коронавируса в Европе, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Здоровье Минздрав объяснил порядок оплаты больничных из-за карантина "Действующим законодательством не предусмотрена компенсация разницы между оплатой больничного и реальной зарплатой, если человек находился на карантине", - говорится в сообщении.