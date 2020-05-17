с чего всё началось

Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано в интервью газете Bild заявил, что, по мнению ЕК, различные «источники из России» якобы распространяют теории заговора и дезинформацию в странах Евросоюза о ситуации с коронавирусом нового типа.

В Еврокомиссии заявили о «распространении Россией теорий заговора»

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Общество Бизнесмен Усманов вошел в топ-10 богатейших жителей Великобритании Лондон, 17 мая 2020, 08:41 — REGNUM Седьмое место среди самых богатых жителей Великобритании занял российский бизнесмен Алишер Усманов, сообщает издание The Sunday Times. 878

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Гаджеты AMD сделала технологию трассировки лучей Radeon Rays 4.0 открытой Самое неприятное, что Radeon Rays 4.0 была выпущена без открытого исходного кода, в отличие от предыдущих версий технологии.