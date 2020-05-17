Коронавирус
RT на русскомВ Еврокомиссии заявили о «распространении Россией теорий заговора»
Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано в интервью газете Bild заявил, что, по мнению ЕК, различные «источники из России» якобы распространяют теории заговора и дезинформацию в странах Евросоюза о ситуации с коронавирусом нового типа.
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«Наши наблюдения показывают, что различные официальные и поддерживаемые государством источники из России, то есть дружественные Кремлю источники и российские государственные СМИ, распространяют теории заговора и дезинформацию в ЕС, что может оказать существенное влияние на здравоохранение», — заявил он.RT на русском06:09
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