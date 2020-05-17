с чего всё началось

Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано в интервью газете Bild заявил, что, по мнению ЕК, различные «источники из России» якобы распространяют теории заговора и дезинформацию в странах Евросоюза о ситуации с коронавирусом нового типа.

В Еврокомиссии заявили о «распространении Россией теорий заговора»

Общество В Москве скончались 77 пациентов с коронавирусом "В Москве скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – говорится в сообщении Оперштаба. 389

Общество Финансово невыгодным назвала Голикова сокрытие смертей от коронавируса Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» заявила, что российские врачи не скрывают информацию о зараженных коронавирусом пациентах, так как борьба с инфекцией включена в тарифы обязательного медицинского страхования (ОМС), к тому же с экономической точки зрения больницы заинтересованы в высоких показателях по выздоровевшим COVID-инфицированным. 414

Происшествия Пожар в Лос-Анджелесе удалось потушить Сообщается, что на тушение пожара у спасателей ушло около двух часов. В ходе ликвидации возгорания пострадали 11 пожарных. 14

Технологии В честь 11-летия Mojang переименовали в Mojang Studios Mojang на своё 11-летие объявила о ребрендинге, потому что «почему бы и нет» — теперь студия называется Mojang Studios.

Общество Минкультуры просит снять ограничения с кинотеатров "Минкультуры РФ совместно с крупнейшими кинотеатральными сетями обратилось в Роспотребнадзор с просьбой подготовить рекомендации по возобновлению работы кинотеатров", - говорится в сообщении. 6

Общество Два ТЦ «Мега» под Петербургом вновь закрыли после двух дней работы Причиной стало несоблюдение в них требований Роспотребнадзора Торговые центы "Мега-Парнас" и "Мега-Дыбенко", которые находятся у границы Санкт-Петербурга, были открыты 15 мая по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. 349

Политика Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией Президент России Владимир Путин назвал возглавляемую им страну отдельной цивилизацией, отметив, что ей необходимо сделать упор на развитие высоких технологий. 5,7K

Общество Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань. 168

Экономика ФРС допустила новый обвал на финансовых рынках из-за коронавируса Цены на мировых финансовых рынках могут обвалиться снова, если ситуация с коронавирусом будет развиваться по непредсказуемому сценарию, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США. 34

Политика Вице-премьер Чехии заявил, что нет доказательств ввоза яда из России Вице-премьер Гамачек заявил, что, судя по всему, ни чешская полиция, ни чешские спецслужбы не обладают какими-то доказательствами того, что российский дипломат привозил яд в Чехию и имел какие-то преступные намерения. 97

Здоровье В Ульяновской области за неделю коронавирусом заразились 47 медиков Тесты на коронавирус у 47 сотрудников медицинских организаций Ульяновской области дали положительный результат за прошедшую неделю, сообщил губернатор Сергей Морозов 17 мая в своем видеообращении, выложенном на официальной странице главы региона в Instagram.

Армия и оружие В Сирии российские военные провели патрулирование в четырех провинциях Воздушное и наземное патрулирование территории четырех сирийских провинций осуществили за прошедшие сутки военнослужащие российской армии, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) РФ в Сирии Олег Журавлев 14 мая на брифинге для журналистов.