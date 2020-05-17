Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Еврокомиссии заявили о «распространении Россией теорий заговора»

Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано в интервью газете Bild заявил, что, по мнению ЕК, различные «источники из России» якобы распространяют теории заговора и дезинформацию в странах Евросоюза о ситуации с коронавирусом нового типа.
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«Наши наблюдения показывают, что различные официальные и поддерживаемые государством источники из России, то есть дружественные Кремлю источники и российские государственные СМИ, распространяют теории заговора и дезинформацию в ЕС, что может оказать существенное влияние на здравоохранение», — заявил
 он.
RT на русском06:09

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В Еврокомиссии заявили о «распространении Россией теорий заговора»

RT на русском06:09

Евросоюз обвинил Россию в распространении дезинформации во время пандемии коронавируса

Эхо Москвы11:11

Еврокомиссия обвинила Россию в распространении теорий заговора о коронавирусе

Коммерсантъ08:04

В Еврокомиссии обвинили Россию в распространении теорий заговора о COVID

РБК10:47

Еврокомиссия обвинила Россию в распространении теорий заговора

Вести.Ru05:25

В ЕК заявили о распространении Россией «теорий заговора» о коронавирусе

Московский Комсомолец05:16

Депутат прокомментировал обвинения России в дезинформации по COVID-19

РИА Новости06:43
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Технологии

Ubisoft подала в суд на Apple и Google из-за Area F2

Вчера, 15 мая, компания Ubisoft подала в суд как на Alibaba Group Holding, так и на Apple и Google, в чьих игровых магазинах распространяется Area F2.
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Общество

В России представили две модели распространения коронавируса

Представленная ранее модель Сбербанка по заболеваемости коронавирусом предполагает, что пик эпидемии COVID-19 в России произошел 16 мая.
Коммерсантъ 11:48
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Общество

Попова: летом придётся соблюдать введённые из-за коронавируса правила

Попова отметила необходимость «посмотреть на ближайшие две недели».
RT на русском 06:57
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Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости 15 мая в 21:18
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Общество

В Самарской области продлили режим самоизоляции до 25 мая

Жителям Самарской области разрешили гулять, но продлили режим самоизоляции по 25 мая.
ТАСС 11:34
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Здоровье

В Северной Осетии родился ребенок с коронавирусом

Опасной инфекцией заразилась его мать во время беременности, сообщили ТАСС в Минздраве республики.
Эхо Москвы 10:33
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Общество

Врачи устроили «коридор позора» Софи Вильмес

Бельгийскому премьер-министру Софи Вильмес врачи одной из ведущих больниц устроили "коридор позора", передает канал "Россия 24".
Вести.Ru 11:15
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Здоровье

Врач рассказал, можно ли укреплять иммунитет таблетками

Ранее NEWS.ru сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил о невозможности укрепить иммунитет, принимая «волшебные таблетки».
News.ru 11:01
Общество

СМИ допустили отстранение России и Китая от строительства АЭС в Чехии

Россию и Китай могут отстранить от участия в конкурсе на строительство нового энергоблока атомной электростанции (АЭС) «Дукованы» в Чехии.
Известия 11:52
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Общество

Россиянам предсказали аномально холодную погоду

На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
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Общество

В Подмосковье открытие магазинов стройматериалов отложили до 25 мая

В документе говорится, что магазины стройматериалов, а также товаров для сада и огорода ранее планировалось открыть 18 мая.
Говорит Москва 10:52
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Культура

В Сети появилось видео со съемок сериала «Сваты»

Очень редкая видеозапись со съемок 7 сезона всеми любимого сериала «Сваты» появилась в фанатском Instagram-аккаунте.
Live24 вчера в 08:19
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Общество

Работникам Volkswagen в Калуге предложили уволиться за шесть окладов

Руководство автомобильного завода компании Volkswagen в Калужской области в связи с запланированным сокращением предложило выплатить шесть месячных окладов сотрудникам, которые согласятся написать заявление об уходе по собственному желанию до вечера пятницы, сообщил Профсоюз АСМ завода в социальных сетях.
Газета.Ru 15 мая в 13:08
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Фигурное катание

Тарасова в ответ на оскорбление назвала Роднину «дурой законченной»

ФАН вчера в 23:33
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Общество

Режим самоизоляции в Оренбуржье продлен до конца мая

С 18 мая разрешена работа туристических агентств и МФЦ при условии строгих соблюдений санитарных норм.
Оренбургское региональное телевидение 08:28
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Здоровье

Выяснилось, почему медикам не выплачивают обещанные Путиным деньги

За невыплату «президентских» стимулирующих доплат медикам глава Следственного комитета Александр Бастрыкин велел немедленно возбуждать уголовные дела.
Московский Комсомолец вчера в 11:55
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Общество

Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
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Политика

В украинском учебнике Галицию назвали родиной евреев и французов

В украинском учебнике по географии для восьмого класса, рекомендованном министерством образования и науки страны, Галицию назвали возможной родиной современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турок.
Lenta.ru 12:12
4
Здоровье

Больнице под Ульяновском присвоят имя умершего от коронавируса врача

Карсунской районной больнице в Ульяновской области присвоят имя Владимира Фиошина — доктора, скончавшегося после заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
News.ru 10:25
Здоровье

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Коммерсантъ вчера в 21:45
2,7K
Происшествия

Полиция и Росгвардия пресекли сход торговцев около рынка Фуд-сити

"В пятницу днем сотрудники полиции и Росгвардии пресекли сход граждан одной из республик Закавказья, которые собрались около рынка Фуд-сити и требовали от арендодателя понизить цену за арендуемые помещения", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 15 мая в 11:04
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Общество

Два ТЦ «Мега» под Петербургом вновь закрыли после двух дней работы

Причиной стало несоблюдение в них требований Роспотребнадзора Торговые центы "Мега-Парнас" и "Мега-Дыбенко", которые находятся у границы Санкт-Петербурга, были открыты 15 мая по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
РБК 07:54
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Экономика

Подсчитаны потери в малом и среднем бизнесе России

К августу текущего года в России закроется порядка одного миллиона субъектов малого и среднего бизнеса, или 15-25 процентов всего рынка.
Lenta.ru 15 мая в 20:09
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Общество

В Башкирии мэрия Стерлитамака ночью снесла памятник Колчаку

Московский Комсомолец 05:22
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Армия и оружие

Военный эксперт рассказал о «супер-пупер-ракете» Трампа

Военный эксперт и главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал о характеристиках «супер-пупер-ракеты», о которой сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
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Политика

Путин: у России есть оружие, которого нет ни у одной страны мира

Глава государства отметил, что смотреть на опыт других стран нужно, но при этом не стоит забывать, что в России имеются "очень хорошие собственные базы".
Вести.Ru 07:01
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Здоровье

Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей

В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru 15 мая в 15:43
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Музыка

«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме

Власти города подтвердили, что готовы принять «Евровидение» в 2021 году. «Евровидение-2020» должен был пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме.
Якутия 24 03:01
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Общество

160 новых случаев коронавируса выявлено в Свердловской области

По информации оперативного штаба на воскресенье, 17 мая, за минувшие сутки на территории Среднего Урала еще у 160 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03:43
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Происшествия

В Новосибирской области умерли две женщины с COVID-19

Два пациента с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" скончались за сутки в Новосибирской области, общее количество летальных случаев в регионе выросло до 18, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 15 мая в 00:22
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