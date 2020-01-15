Политика
РБКВ Европарламенте обвинили Путина в искажении истории Второй мировой войны
Депутаты выступали в рамках дискуссии на тему «Искажение европейской истории и память о Второй мировой войне», трансляция которой велась на сайте Европарламента. В декабре Владимир Путин подверг резкой критике резолюцию Европарламента, приуроченную к 80-летию начала Второй мировой войны.
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Мы в Европейской народной партии не можем принять попытки Путина переписать историю... Пакт Гитлера и Сталина стал соглашением между двумя дьяволами, двумя чудовищными диктаторами.
— Манфред Вебер, немецкий политикУтро.ru 13:22
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Экономика
Курс рубля упал на новости об отставке правительства
В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
Политика
Палата представителей передала дело об импичменте Трампа в сенат
Палата представителей США большинством голосов утвердила передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа на рассмотрение в сенат, передает NBC News.
Политика
Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»
Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Технологии
Сбербанк создал компанию по производству компьютеров
В октябре 2019 года через получение доли в ООО «Цифровые активы» Сбербанк стал совладельцем компании «СберДевайсы», созданной ранее в том же месяце.
Энергетика
Белоруссия начала поиск альтернатив российской нефти
Белоруссия отправила Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Балтии коммерческие предложения по закупке нефти, сообщает телеканал "360".
Общество
Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу
Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.
Происшествия
В Петербурге четверо неизвестных совершили вооруженный налет на банк
Вооруженная группа из четверых человек совершила попытку ограбления финансового учреждения на улице Савушкина в Санкт-Петербурге в среду вечером, полиция ищет злоумышленников, сообщили ТАСС в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.
Экономика
Чубайс назвал неплатежи главной проблемой российской экономики 90-ых
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что неплатежи стали главной проблемой экономической реформы 90-ых годов.
Происшествия
Певцу Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки в кафе
Политика
Какие изменения Путин предложил внести в Конституцию РФ
В соответствии со статьями 111 и 112 Конституции Российской Федерации президент лишь получает согласие Государственной думы на назначение председателя Правительства России, а затем уже сам назначает и главу кабинета, и его заместителей, и всех министров.
Космос
Древняя звезда раскрыла тайну происхождения Млечного пути
Футбол
«Милан» обыграл СПАЛ и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
Матч 1/8 финала Кубка Италии Милан СПАЛ завершился со счетом 3:0.
Авто
Раскрыта стоимость топовой версии Kia Seltos в России
На портале Seltos.Club появилась информация о топовой версии кроссовера Kia Seltos.
Политика
В Госдуме отреагировали на известие об отставке правительства
Отставка российского правительства не повлияет на реализацию предложений, озвученных главой государства Владимиром Путиным в своем послании Федеральному собранию.
Политика
США и Китай подписали первую часть торгового соглашения
Несмотря на подписание первой части торгового соглашения, разногласия между странами сохраняются, заявил журналистам вице-президент США Майк Пенс.
Политика
Путин заявил о запросе на перемены в обществе
В российском обществе четко обозначился запрос на перемены. Об этом в послании Федеральному собранию заявил президент страны Владимир Путин.
Происшествия
Избит российский телеоператор, рассказавший о цензуре в СМИ
В Москве двое неизвестных избили бывшего телеоператора ВГТРК Леонида Кривенкова, который ранее дал несколько интервью зарубежным изданиям.
Общество
Кудрин: Озвученные Путиным меры потребуют 400–500 млрд рублей в год
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что меры, предложенные российским лидером в рамках Послания Федеральному Собранию, потребуют от 400 до 500 млрд. рублей.
Происшествия
В Подмосковье возбудили уголовное дело о торговле детьми
Смерть новорожденного ребенка обернулась уголовным делом, возбужденным против лиц, которые занимались вопросами суррогатного материнства и последующей отправкой детей в иностранные семьи.
Армия и оружие
Анонсированы самые крупные за 25 лет военные учения США в Европе
Самые масштабные за последние 25 лет учения США в Европе Defender 2020 начнутся в марте в 10 странах НАТО, пишут СМИ со ссылкой на источник с совещания Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов.
Происшествия
В Воронеже без вести пропала 36-летняя женщина
Общество
В России могут появиться частные судебные приставы
Министерство финансов РФ согласилось рассмотреть возможность поэтапного внедрения института частных судебных приставов в России.
Хоккей
Хоккеиста Малкина назвали «трехглазым русским» за «слепой» голевой пас
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию
Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
Политика
Европарламент ратифицирует договор о Brexit в конце месяца
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европарламент ратифицирует договор об условиях Brexit в конце месяца.
Единоборства
Боец MMA вырвался из партера и в прыжке отправил соперника в нокаут
Американский боец смешанного стиля (MMA) Эммануэль Калхун отправил в нокаут соотечественника Марка Эйтеля на турнире Экстремального бойцовского чемпионата (XFC) 48, который прошел в Далласе 10 января.
Шоу-бизнес
Татьяна Навка опубликовала откровенное фото без бюстгальтера
Открывшееся декольте однозначно указывает, что в момент съемки на олимпийской чемпионке не было бюстгальтера.