Политика

РБКРБКВ Европарламенте обвинили Путина в искажении истории Второй мировой войны

Депутаты выступали в рамках дискуссии на тему «Искажение европейской истории и память о Второй мировой войне», трансляция которой велась на сайте Европарламента. В декабре Владимир Путин подверг резкой критике резолюцию Европарламента, приуроченную к 80-летию начала Второй мировой войны.
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Манфред Вебер
Мы в Европейской народной партии не можем принять попытки Путина переписать историю... Пакт Гитлера и Сталина стал соглашением между двумя дьяволами, двумя чудовищными диктаторами.
— Манфред Вебер, немецкий политикУтро.ru 13:22

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В Европарламенте обвинили Путина в искажении истории Второй мировой войны

РБК11:49

Еврокомиссар Юрова отметила освободительную роль Красной армии во Второй мировой войне

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В Европарламенте ответили на слова Путина о причинах начала Второй мировой

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Европейские депутаты обвинили Путина в искажении истории Второй мировой войны

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Депутаты Европарламента обвинили Путина в искажении истории

Суть событий13:02

Европарламент упрекнул Путина в попытке «переписать историю» из-за высказываний о Второй мировой войне

Snob.ru13:22

Европейцы ополчились на Путина из-за Сталина

Утро.ru13:22
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Курс рубля упал на новости об отставке правительства

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Палата представителей передала дело об импичменте Трампа в сенат

Палата представителей США большинством голосов утвердила передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа на рассмотрение в сенат, передает NBC News.
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Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.
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В сельском магазине в Мытищах произошел пожар

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Авторы фильма «Дау» подадут в суд на министерство культуры

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Происшествия

В Петербурге четверо неизвестных совершили вооруженный налет на банк

Вооруженная группа из четверых человек совершила попытку ограбления финансового учреждения на улице Савушкина в Санкт-Петербурге в среду вечером, полиция ищет злоумышленников, сообщили ТАСС в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.
ТАСС 13:40
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Чубайс назвал неплатежи главной проблемой российской экономики 90-ых

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что неплатежи стали главной проблемой экономической реформы 90-ых годов.
Известия 11:27
Происшествия

Певцу Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки в кафе

Российская газета 04:31
Политика

Какие изменения Путин предложил внести в Конституцию РФ

В соответствии со статьями 111 и 112 Конституции Российской Федерации президент лишь получает согласие Государственной думы на назначение председателя Правительства России, а затем уже сам назначает и главу кабинета, и его заместителей, и всех министров.
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Космос

Древняя звезда раскрыла тайну происхождения Млечного пути

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Матч 1/8 финала Кубка Италии Милан СПАЛ завершился со счетом 3:0.
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Авто

Раскрыта стоимость топовой версии Kia Seltos в России

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В Госдуме отреагировали на известие об отставке правительства

Отставка российского правительства не повлияет на реализацию предложений, озвученных главой государства Владимиром Путиным в своем послании Федеральному собранию.
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США и Китай подписали первую часть торгового соглашения

Несмотря на подписание первой части торгового соглашения, разногласия между странами сохраняются, заявил журналистам вице-президент США Майк Пенс.
Коммерсантъ 13:06
Политика

Путин заявил о запросе на перемены в обществе

В российском обществе четко обозначился запрос на перемены. Об этом в послании Федеральному собранию заявил президент страны Владимир Путин.
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Избит российский телеоператор, рассказавший о цензуре в СМИ

В Москве двое неизвестных избили бывшего телеоператора ВГТРК Леонида Кривенкова, который ранее дал несколько интервью зарубежным изданиям.
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Кудрин: Озвученные Путиным меры потребуют 400–500 млрд рублей в год

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что меры, предложенные российским лидером в рамках Послания Федеральному Собранию, потребуют от 400 до 500 млрд. рублей.
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В Подмосковье возбудили уголовное дело о торговле детьми

Смерть новорожденного ребенка обернулась уголовным делом, возбужденным против лиц, которые занимались вопросами суррогатного материнства и последующей отправкой детей в иностранные семьи.
Российская газета 04:02
Армия и оружие

Анонсированы самые крупные за 25 лет военные учения США в Европе

Самые масштабные за последние 25 лет учения США в Европе Defender 2020 начнутся в марте в 10 странах НАТО, пишут СМИ со ссылкой на источник с совещания Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов.
Взгляд.ру 11:16
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В Воронеже без вести пропала 36-летняя женщина

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В России могут появиться частные судебные приставы

Министерство финансов РФ согласилось рассмотреть возможность поэтапного внедрения института частных судебных приставов в России.
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Хоккеиста Малкина назвали «трехглазым русским» за «слепой» голевой пас

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Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию

Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
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Европарламент ратифицирует договор о Brexit в конце месяца

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европарламент ратифицирует договор об условиях Brexit в конце месяца.
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Боец MMA вырвался из партера и в прыжке отправил соперника в нокаут

Американский боец смешанного стиля (MMA) Эммануэль Калхун отправил в нокаут соотечественника Марка Эйтеля на турнире Экстремального бойцовского чемпионата (XFC) 48, который прошел в Далласе 10 января.
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Открывшееся декольте однозначно указывает, что в момент съемки на олимпийской чемпионке не было бюстгальтера.
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