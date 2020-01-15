Мы в Европейской народной партии не можем принять попытки Путина переписать историю... Пакт Гитлера и Сталина стал соглашением между двумя дьяволами, двумя чудовищными диктаторами.

Депутаты выступали в рамках дискуссии на тему «Искажение европейской истории и память о Второй мировой войне», трансляция которой велась на сайте Европарламента. В декабре Владимир Путин подверг резкой критике резолюцию Европарламента, приуроченную к 80-летию начала Второй мировой войны.

В Европарламенте обвинили Путина в искажении истории Второй мировой войны

Политика Палата представителей передала дело об импичменте Трампа в сенат Палата представителей США большинством голосов утвердила передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа на рассмотрение в сенат, передает NBC News.

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