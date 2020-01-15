Политика
РИА НовостиВ Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой
Депутат Европарламента от Европейской народной партии Манфред Вебер обвинил российское руководство в попытках переписать историю. Трансляция дискуссии на тему "Искажение европейской истории и память о Второй мировой войне" велась на сайте ЕП.
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Великопольский суицид: Варшава помогла Гитлеру поджечь фитиль Второй мировой войны
ИА "Реалист"вчера в 18:06
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Общество
Послание Путина покажут на уличных экранах в столице
Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".
Политика
Путин создал рабочую группу по внесению поправок в Конституцию РФ
Российский лидер Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, сообщает сайт Кремля.
Политика
Климкин выразил обеспокоенность посланием Путина Федеральному собранию
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызывает "большую тревогу".
Общество
Кудрин назвал новое послание Путина самым дорогим
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в 2020 году оказалось самым дорогим для бюджета страны, сказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Космос
В центре Млечного пути обнаружены неизвестные объекты
Астрономы открыли сразу шесть объектов неизвестной природы, которые расположены в центре Млечного пути вблизи сверхмассивной черной дыры.
Политика
Кадыров временно передал полномочия главы Чечни
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Хафтар получил приглашение на конференцию по Ливии в Берлине
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар получил приглашение на конференцию по Ливии в Берлине.
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Дочь Дмитрия Маликова похудела на восемь килограммов
Дочь Дмитрия Маликова похудела на восемь килограммов Стеша Маликова поделилась секретом похудения.
Политика
Путин предложил Медведеву новую должность
Приняв отставку правительства премьер-министра Дмитрия Медведева, президент России Владимир Путин предложил ему стать заместителем председателя Совбеза и заняться вопросами обороноспособности и безопасности.
Политика
«Драматические заявления»: что западные СМИ пишут о послании Путина
В своем послании Путин отметил, что Конституция должна также конкретизировать полномочия Госсовета, состоящего из губернаторов регионов и высших федеральных чиновников.
Биатлон
Экхофф победила в спринте в Рупольдинге
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Пушков вспомнил о желании Польши разделить РФ на три части
Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал о давнем желании Польши поделить Россию на три части.
Шоу-бизнес
Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
Общество
Путин назвал острейшую проблему России: «прямая угроза будущему»
«Есть острейшая проблема, которая является прямой угрозой нашему демографическому будущему»,- сказал Путин.
Кино
Вышел тизер третьего сезона «Мира Дикого Запада»
Политика
Госдеп напомнил Турции про скорое введение санкций США из-за С-400
Помощник государственного секретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер заявил, что властям Турции пора вспомнить, как немного времени у них остается до введения американских санкций в связи с закупками российских ЗРК С-400.
Политика
Политолог заявил, что Мишустин будет «тащить» правительство
Политолог сравнил Мишустина с Михаилом Фрадковым, возглавлявшим правительство в 2004–2007 годах, а затем долгое время находившимся на посту директора Службы внешней разведки.
Политика
В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского
Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube.
Общество
Турция сняла запрет с Wikipedia
Турецкие власти открыли доступ к Wikipedia после того, как в среду в «Официальном вестнике» было опубликовано решение Конституционного суда, предписывающие отменить запрет, действовавший более двух лет.
Футбол
Хакан Шюкюр: Эрдоган забрал у меня все, теперь я таксист в США
По рассказу Шюкюра немецкому изданию Welt am Sonntag, он бежал в Сан-Франциско, где открыл кафе.
Кино
Умер актер из сериала «Друзья» Стэн Кирш
Стэн Кирш родился в Нью-Йорке 15 июля 1968 года. Он был известен по ролям в сериалах «Друзья», «Горец» и «Главный госпиталь».
Шоу-бизнес
Леонид Агутин трогательно поздравил жену с годовщиной совместной жизни
Знаменитый российский музыкант, певец и композитор Леонид Агутин решил публично поздравить свою не менее знаменитую супругу – Анжелику Варум с годовщиной совместной жизни.
Авто
Продажи автомобилей в России снизились по итогам 2019 года
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике
Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике.
Экономика
Фондовые торги в США завершились в плюсе в ожидании сделки
Внимание трейдеров сконцентрировано на торговой сделке Соединенных Штатов и Китая, подписание первой фазы которой ожидается уже на этой неделе, отмечает ПРАЙМ.
Технологии
Microsoft перестала поддерживать Windows 7
Компания Microsoft объявила, что с 14 января прекращается поддержка операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.
Футбол
Карпин: нефть где-то точно есть, деньги на Мбаппе надо срочно найти
Копаем тут, а потом там, нефть где-то точно есть.
Происшествия
Экс‑полковник Захарченко подрался в колонии
Осужденный за взятки экс-сотрудник антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрий Захарченко подрался в колонии, по факту конфликтной ситуации начата проверка, сообщает kp.ru.