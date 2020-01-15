Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой

Депутат Европарламента от Европейской народной партии Манфред Вебер обвинил российское руководство в попытках переписать историю. Трансляция дискуссии на тему "Искажение европейской истории и память о Второй мировой войне" велась на сайте ЕП.
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В Европарламенте обвинили Путина в искажении истории Второй мировой войны

РБК11:49

В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой

РИА Новости15:05

Европейские депутаты обвинили Путина в искажении истории Второй мировой войны

URA.Ru13:33

В Европарламенте ответили на слова Путина о причинах начала Второй мировой

Lenta.ru13:02

В Европарламенте обвинили Путина в переписывании истории войны

Газета.Ru15:53

Великопольский суицид: Варшава помогла Гитлеру поджечь фитиль Второй мировой войны

ИА "Реалист"вчера в 18:06

В Европарламенте упрекнули Россию за попытки «исказить» историю ВОВ

Московский Комсомолец15:41
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Автоматически обработано 7040 источников, обновлено в 18:54, Ашберн
Общество

Послание Путина покажут на уличных экранах в столице

Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".
Газета.Ru вчера в 14:36
Политика

Путин создал рабочую группу по внесению поправок в Конституцию РФ

Российский лидер Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, сообщает сайт Кремля.
Аргументы и Факты 15:30
Политика

Климкин выразил обеспокоенность посланием Путина Федеральному собранию

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызывает "большую тревогу".
Газета.Ru 17:58
Общество

Кудрин назвал новое послание Путина самым дорогим

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в 2020 году оказалось самым дорогим для бюджета страны, сказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Компания 10:35
Космос

В центре Млечного пути обнаружены неизвестные объекты

Астрономы открыли сразу шесть объектов неизвестной природы, которые расположены в центре Млечного пути вблизи сверхмассивной черной дыры.
РЕН ТВ 13:32
Политика

Кадыров временно передал полномочия главы Чечни

Lenta.ru 11:32
Политика

Хафтар получил приглашение на конференцию по Ливии в Берлине

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар получил приглашение на конференцию по Ливии в Берлине.
ФАН вчера в 10:10
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Дочь Дмитрия Маликова похудела на восемь килограммов

Дочь Дмитрия Маликова похудела на восемь килограммов Стеша Маликова поделилась секретом похудения.
Экспресс газета 00:38
Политика

Путин предложил Медведеву новую должность

Приняв отставку правительства премьер-министра Дмитрия Медведева, президент России Владимир Путин предложил ему стать заместителем председателя Совбеза и заняться вопросами обороноспособности и безопасности.
Газета.Ru 13:46
Политика

«Драматические заявления»: что западные СМИ пишут о послании Путина

В своем послании Путин отметил, что Конституция должна также конкретизировать полномочия Госсовета, состоящего из губернаторов регионов и высших федеральных чиновников.
РБК 09:49
Кино

Авторы фильма «Дау» подадут в суд на министерство культуры

КиноПоиск 03:10
Биатлон

Экхофф победила в спринте в Рупольдинге

ГЛАС.RU 11:06
Политика

Пушков вспомнил о желании Польши разделить РФ на три части

Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал о давнем желании Польши поделить Россию на три части.
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Шоу-бизнес

Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
NewInform 13:07
Общество

Путин назвал острейшую проблему России: «прямая угроза будущему»

«Есть острейшая проблема, которая является прямой угрозой нашему демографическому будущему»,- сказал Путин.
Московский Комсомолец 06:25
Кино

Вышел тизер третьего сезона «Мира Дикого Запада»

Культуромания 13 января в 04:31
Армия и оружие

США заключили контракт на создание гиперзвукового оружия на $31,9 млн

Известия 17:14
Политика

Госдеп напомнил Турции про скорое введение санкций США из-за С-400

Помощник государственного секретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер заявил, что властям Турции пора вспомнить, как немного времени у них остается до введения американских санкций в связи с закупками российских ЗРК С-400.
Московский Комсомолец 18:45
Политика

Политолог заявил, что Мишустин будет «тащить» правительство

Политолог сравнил Мишустина с Михаилом Фрадковым, возглавлявшим правительство в 2004–2007 годах, а затем долгое время находившимся на посту директора Службы внешней разведки.
РИА Новости 17:39
Политика

В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского

Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube.
РИА Новости 16:11
Общество

Турция сняла запрет с Wikipedia

Турецкие власти открыли доступ к Wikipedia после того, как в среду в «Официальном вестнике» было опубликовано решение Конституционного суда, предписывающие отменить запрет, действовавший более двух лет.
Московский Комсомолец Турция 06:10
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Хакан Шюкюр: Эрдоган забрал у меня все, теперь я таксист в США

По рассказу Шюкюра немецкому изданию Welt am Sonntag, он бежал в Сан-Франциско, где открыл кафе.
ODDS.ru 13 января в 10:25
Кино

Умер актер из сериала «Друзья» Стэн Кирш

Стэн Кирш родился в Нью-Йорке 15 июля 1968 года. Он был известен по ролям в сериалах «Друзья», «Горец» и «Главный госпиталь».
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Шоу-бизнес

Леонид Агутин трогательно поздравил жену с годовщиной совместной жизни

Знаменитый российский музыкант, певец и композитор Леонид Агутин решил публично поздравить свою не менее знаменитую супругу – Анжелику Варум с годовщиной совместной жизни.
Bimru.ru 06:52
Авто

Продажи автомобилей в России снизились по итогам 2019 года

Rambler News Service вчера в 04:25
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике

Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике.
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Фондовые торги в США завершились в плюсе в ожидании сделки

Внимание трейдеров сконцентрировано на торговой сделке Соединенных Штатов и Китая, подписание первой фазы которой ожидается уже на этой неделе, отмечает ПРАЙМ.
Росбалт вчера в 01:10
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Microsoft перестала поддерживать Windows 7

Компания Microsoft объявила, что с 14 января прекращается поддержка операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.
Би-порт вчера в 02:39
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Карпин: нефть где-то точно есть, деньги на Мбаппе надо срочно найти

Копаем тут, а потом там, нефть где-то точно есть.
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Осужденный за взятки экс-сотрудник антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрий Захарченко подрался в колонии, по факту конфликтной ситуации начата проверка, сообщает kp.ru.
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