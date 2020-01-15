Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой

Депутат Европарламента от Европейской народной партии Манфред Вебер обвинил российское руководство в попытках переписать историю. Трансляция дискуссии на тему "Искажение европейской истории и память о Второй мировой войне" велась на сайте ЕП.
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В Европарламенте обвинили Путина в искажении истории Второй мировой войны

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