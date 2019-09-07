Политика
Lenta.ruВ Европарламенте предложили отменить антироссийские санкции
Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани предложил отменить санкции против России. Об этом он заявил в эфире радиостанции France Info.
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Теннис
Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
Вести.Ru вчера в 18:30
Политика
В Совете Европы поприветствовали обмен между Россией и Украиной
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд поприветствовал обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
RT на русском вчера в 23:47
Футбол
Ферлан Менди: «Нужно прибавлять»
Защитник «Реала» Ферлан Менди считает, что ему нужно прибавлять.
Спорт-Экспресс 00:41
Политика
ЦИК не отметил существенных нарушений в день тишины накануне выборов
Центризбирком не получил сообщений о крупных нарушениях в день тишины накануне единого дня голосования в РФ, рассказал прессе в воскресенье зампред ЦИК Николай Булаев.
Политика Сегодня 01:50
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Пуарье
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Пуарье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
BFM.ru вчера в 17:25
Политика
Между Россией и Украиной начался обмен заключенными
Российский президент Владимир Путин заявил, что обмен может послужить шагом в сторону нормализации отношений между государствами.
Петербургский дневник вчера в 03:14
Армия и оружие
Турция поставила России ультиматум по Сирии
Корреспонденты издание указали на то, что Турция желает чтобы сирийская правительственная армия ушла из населённых пунктов Хан-Шейхун и Морек, которые ранее были освобожденные от террористов правительственными силами.
ГЛАС.RU вчера в 05:03
Происшествия
В Ленинградской области три человека погибли в результате ДТП
Три человека погибли, один получил травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ленинградской области.
REGNUM 02:46
Происшествия
Пьяные еноты появились в столице Канады
Жители Оттавы заметили странных зверьков на улицах города Енотов с признаками алкогольного опьянения обнаружили на юге города, сообщает "Газета.ru".
АМИТЕЛ вчера в 09:40
Политика
Врио губернатора Петербурга проголосовал на Васильевском острове
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов утром 8 сентября принял участие в качестве избирателя в выборах главы исполнительной власти Санкт-Петербурга и выборах муниципальных депутатов.
REGNUM 02:50
Культура
Мужчины-гейши, боги, цапли и кабуки. Какие секреты хранят кимоно
В экспозиции — антикварные кимоно, росписи на которых отсылают к традициям уличного японского театра кабуки.
РИА Новости 01:00
Политика
В Москве открылись избирательные участки
Известия 01:19
Политика
Трамп отменил переговоры с главой Афганистана и талибами из-за теракта
Из-за теракта в Кабуле, унесшего жизни 12 человек, в числе которых и один американский солдат, президент США Дональд Трамп отменил запланированные ранее переговоры с главой Афганистана Ашрафом Гани и лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).
Российская газета вчера в 20:33
Армия и оружие
США развернули противокорабельную ракету «на заднем дворе» Китая
США развернули свою новую противокорабельную ракету буквально "на заднем дворе" Китая.
Газета.Ru вчера в 13:11
Шоу-бизнес
Людмила Целиковская – почему звезда «Попрыгуньи», сменившая четырех мужей, умерла одинокой
Несправедливость преследовала Людмилу Целиковскую и в личной жизни: один ее муж умер, а последний возлюбленный — предал.
StarHit.ru 00:30
Шоу-бизнес
Юлия Барановская оделась в свадебное платье из цветов
Телеведущая Юлия Барановская стала участницей цветочного фестиваля.
Bimru.ru вчера в 15:41
Политика
На Украине назвали имена переданных России заключённых
Анатолий Матиос, до недавнего времени занимавший пост главного военного прокурора Украины, опубликовал список 13 из 35 переданных России заключённых.
RT на русском 01:34
Политика
Москалькова предложила заключить соглашение между РФ и Украиной о заключенных
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение по заключенным между Россией и Украиной, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:25
Политика
Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе.
РИА Новости вчера в 12:14
Происшествия
«Голос» сообщил о нападении на автобус с наблюдателями в Туве
Наблюдатели и журналисты, следующие из Красноярского края в Туву, где проходят выборы, обстреляны в автобусе, сообщается на сайте карты нарушений движения в защиту прав избирателей "Голос" в воскресенье.
Интерфакс 01:19
Шоу-бизнес
Ольга Бузова высмеяла жену Дмитрия Тарасова
Ольга Бузова болезненно восприняла новость о том, что Анастасия Костенко второй раз станет мамой.
StarHit.ru вчера в 14:30
Кино
Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля
"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.
ТАСС вчера в 14:22
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили воинскими званиями
Украинские моряки, освобожденные в рамках обмена с Россией, были награждены орденами и новыми воинскими званиями, сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины в своем Facebook.
Rambler News Service вчера в 14:43
Здоровье
Половое просвещение: сила, спасающая жизни (Project Syndicate, США) (Project Syndicate)
Недостаток достоверной информации увеличивает риск инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), в том числе ВИЧ, и подростковой беременности, которая может не только стоить жизни матери, ребенку или обоим, но и приводит к тому, что люди живут в бедности из поколения в поколение.
ИноСМИ 02:53
Технологии
Ученые заявили о прорыве в 3D-печати внутренних органов
Чтобы понять, смогут ли ткани нового типа поддерживать специфические для каждого внутреннего органа функции, ученые напечатали и перфузировали архитектуру ветвящегося канала в матрицу, состоящую из клеток сердца.
ГЛАС.RU вчера в 12:06
Здоровье
Заболевший раком рассказал о состоянии до внезапного появления опухоли
Российская газета 01:18
Общество
В Москве достроили самую большую школу в России
Завершено строительство школы на территории бывшего завода ЗИЛ в Москве, которая станет самой большой в России, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
РИА Новости вчера в 05:28
Политика
Британский министр труда и пенсий подала в отставку из-за Brexit
Министр по вопросам труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд сообщила о выходе из Консервативной партии и отставке из кабинета министров правительства Джонсона.
РБК вчера в 17:59
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 23:45
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии рассказал, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V признался, что сожалеет о браке с «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной, сообщает газета New Straits Times.
Суть событий 06 сентября в 14:57