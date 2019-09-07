Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Европарламенте предложили отменить антироссийские санкции

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани предложил отменить санкции против России. Об этом он заявил в эфире радиостанции France Info.
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