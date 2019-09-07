Политика
Lenta.ruВ Европарламенте предложили отменить антироссийские санкции
Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани предложил отменить санкции против России. Об этом он заявил в эфире радиостанции France Info.
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Политика
Трамп отменил переговоры с главой Афганистана и талибами из-за теракта
Из-за теракта в Кабуле, унесшего жизни 12 человек, в числе которых и один американский солдат, президент США Дональд Трамп отметил запланированные ранее переговоры с главой Афганистана Ашрафом Гани и лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).
Российская газета 20:33
Единоборства
Нурмагомедов опять выпрыгнул из клетки
Lenta.ru 18:41
Футбол
Кокорин и Мамаев ответили Кадырову на приглашение в «Ахмат»
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прокомментировали приглашение главы Чечни Рамзана Кадырова в команду "Ахмат".
РИА Новости 10:53
Здоровье
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости вчера в 08:41
Кино
Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля
"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.
ТАСС 14:22
Экономика
Проблемные дома в Тульской области достроит Фонд защиты прав дольщиков
Фонд защиты прав участников долевого строительства достроит проблемные дома в Тульской области, о принятии соответствующего решения сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области 7 сентября.
REGNUM 14:56
Футбол
РПЛ опубликовала расписание матчей до зимней паузы
Российская премьер-лига опубликовала календарь осенней части чемпионата-2019/2020 до зимней паузы с датами и временем начала матчей.
Спорт-Экспресс 16:55
Футбол
Бускетс: Рамос был, остаётся и будет одним из лучших в мире
Испания переиграла Румынию в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со счётом 2:1. На 29-й минуте отличился капитан «красной фурии» Серхио Рамос, реализовавший 11-метровый удар.
Чемпионат 19:34
Гаджеты
Похож на Nokia N8. Realme представила дешёвый и быстрый внешний аккумулятор Fast Charge Power Bank
Как можно понять из названия, Realme решила представить не просто внешний аккумулятор, а модель с поддержкой быстрой зарядки.
iXBT.com 11:27
Происшествия
В Китае произошло землетрясение
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 сентября землетрясение магнитудой 5,2 произошло в акватории Южно-Китайского моря.
REGNUM 20:43
Общество
Роскосмос испытает новый разгонный блок при запуске «Метеора» в 2020 году
Роскосмос проведет испытания модернизированного разгонного блока "Фрегат" в 2020 году при запуске метеорологического спутника "Метеор-М" номер 2-3 с космодрома Восточный, говорится в материалах на сайте госзакупок.
РИА Новости 20:21
Единоборства
Кадыров оценил победу Нурмагомедова на турнире UFC в Абу-Даби
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал победу Хабибу Нурмагомедова над американцем Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби.
РБК 17:54
Общество
В праздновании Дня города в Москве приняли участие 1,7 млн человек
В праздничных мероприятиях по случаю 872-летия столицы к 17:00 приняли участие порядка 1,7 млн человек, сообщил сайт мэрии Москвы.
Интерфакс 12:15
Футбол
Сербия — Португалия 2:4
В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сборная Сербии принимала национальную команду Португалии.
Чемпионат 16:40
Политика
В Хабаровском крае начался Единый день голосования
AmurMedia.ru 18:32
Фигурное катание
Медведева упала во время своей новой короткой программы
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева с падением откатала свою новую короткую программу.
Sport24.ru 11:35
Политика
Китай может купить у США небольшое количество сельхозпродукции
Руководство КНР во время телефонных переговоров с американскими торговыми представителями на этой неделе предложило приобрести у Штатов небольшое количество сельхозпродукции, пишет газета Politico.
Политика Сегодня вчера в 21:59
Экономика
В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости вчера в 14:00
Космос
РКК «Энергия» изготовит два новых пилотируемых корабля «Орел»
Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» изготавливает два новых пилотируемых корабля «Орел».
Взгляд.ру 04:06
Политика
Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК 14:18
Политика
Сенцов: даже после освобождения всех пленных борьба не закончится
Украинский режиссер Олег Сенцов, который вернулся на родину в рамках обмена пленными с Россией, выразил надежду на освобождение других заключенных.
Коммерсантъ 10:35
Финансы
Эксперт оценил снижение ключевой ставки ЦБ до 7%
Старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов в беседе с радио Sputnik оценил решение Банка России снизить ключевую ставку до 7% годовых.
RT на русском вчера в 14:12
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов потребовала от России выдать Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы в рамках обмена заключенными.
Lenta.ru 17:57
Общество
На курорте Сочи выпал первый снег
На одном из курортов города Сочи, который находится на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря, в сентябре выпал первый снег.
Экономика сегодня 14:23
Политика
Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева
Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
РБК 10:37
Единоборства
Макгрегор попросил организовать бой-реванш с Нурмагомедовым в Москве
Ирландский спортсмен и бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор сообщил о готовности провести бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве.
РБК 20:23
Политика
Путин передал в собственность Москвы 30% акций НТЦ «Воробьевы горы»
Путин поручил правительству обеспечить передачу акций в трехмесячный срок.
РИА Новости 17:54
Наука
Создан новый материал для атомных реакторов
Эксперты из НИТУ «МИСиС» разработали уникальный композиционный материал для атомных реакторов.
Goroday.ru 04 сентября в 19:27
Здоровье
Онкологи назвали симптомы рака головы и шеи
Известия вчера в 23:02
Политика
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого оба лидера обсудили обмен заключенными и вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, сообщили в Кремле.
Известия 16:03