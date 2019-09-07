Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани предложил отменить санкции против России. Политик заявил, что поддерживает позицию президента Эммануэля Макрона, который заявил о необходимости "прояснить" отношения с Россией для достижения стабильности в Европе.

В Европарламенте предложили отменить санкции против России

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