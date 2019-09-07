Политика
РИА НовостиВ Европарламенте предложили отменить санкции против России
Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани предложил отменить санкции против России. Политик заявил, что поддерживает позицию президента Эммануэля Макрона, который заявил о необходимости "прояснить" отношения с Россией для достижения стабильности в Европе.
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Экономика
Сеул анонсировал новые меры для привлечения иностранных инвесторов
Правительство Республики Корея предпримет активные меры для привлечения иностранного капитала.
REGNUM 10:18
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября.
RT на русском 15:48
Политика
Российские дети вернулись из Сирии в Москву
Вести.Ru 14:35
Хоккей
«Ак Барс» победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Казанский "Ак Барс" победил "Сочи" со счетом 6:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС 12:32
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования
Российская газета 12:48
Авто
Гиперкар McLaren Senna отзывают из-за проблем с двигателем
Проблему обнаружили еще 1 августа 2019 года в ходе осмотра одного из клиентских McLaren Senna.
CarsWeek.ru 13:48
Единоборства
ММА. Кадыров прилетел в Абу-Даби на бой Нурмагомедова и Порье
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прилетел в Абу-Даби, где сегодня проходит турнир UFC 242, в главном поединке которого встретятся Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье.
Bookmaker-ratings.ru 13:15
Футбол
РПЛ опубликовала расписание матчей 9-го тура
Петербургский дневник 11:59
Автоспорт
Игорь Ермилин: «Дождь в гонке может помочь Квяту»
Автоспортивный эксперт Игорь Ермилин, подводя итоги квалификации Гран-при Италии, выразил недоумение ситуацией в третьем сегменте, когда большинство пилотов не успело уйти на быстрый круг, поделился ожиданиями от предстоящей гонки, а также поразмышлял о перспективах Сергея Сироткина провести остаток сезона в качестве боевого гонщика «Рено».
Матч ТВ 14:31
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать «свидетеля» по делу MH17
В тексте документа отмечается, что Нидерланды ранее просили украинскую стороны не включать свидетеля по делу о крушении в 2014 году малазийского боинга Владимира Цемаха в списки по обмену заключенными и осужденными между Россией и Украиной.
Газета.Ru 15:53
Армия и оружие
В ФРГ: В новой дизайнерской парадной форме солдат должен выглядеть шикарно и лихо
В рубрике «Чтиво выходного дня» представляем материал об обсуждении в Германии «устаревшей» военной формы военнослужащих бундесвера.
Военное обозрение 02:55
Футбол
Гол Зинченко помог Украине крупно обыграть Литву
Сборная Украины одержала гостевую победу над командой Литвы (3:0) в матче 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе В. Счет на 7-й минуте открыл бывший игрок «Уфы», защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко.
LiveSport.ru 14:24
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку до 7%
Отмечается, что она будет снижена на 0,25 процентного пункта и составит семь процентов годовых. Предыдущее снижение ставке произошло в июне.
Газета.Ru вчера в 11:08
Общество
Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
Наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц предлагают в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности, рассказали в пресс-службе Роструда.
РИА Новости вчера в 00:29
Игры
Энтузиаст сделал версию Sid Meier’s Civilization для Microsoft Excel
Энтузиаст под ником s0lly занимается переносом первой части Sid Meier’s Civilization 1991 года выпуска в программу для работы с таблицами Microsoft Excel.
Городской портал Новый Нижний 15:20
Наука
Древнее глобальное потепление было вызвано изменением орбиты Земли
Древнее глобальное потепление, известное как палеоцен-эоценовый термический максимум, могло быть спровоцировано изменением земной орбиты.
Planet Today 05 сентября в 06:19
Футбол
Сборная России вылетела в Калининград
Спорт-Экспресс 11:05
Политика
Порошенко похвалил себя после обмена между Россией и Украиной
Бывший украинский президент Пётр Порошенко похвалил себя и представителей предыдущей власти в стране после состоявшегося между Россией и Украиной обмена удерживаемыми лицами.
RT на русском 09:53
Футбол
«Уже старый дядя»: Акинфеев объяснил, почему не уходит из ЦСКА
Акинфеев играет за основную команду ЦСКА с 2003 года.
РИА Новости 13:36
Политика
Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом
На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:47
Политика
Поклонская назвала вынужденной мерой решение освободить Сенцова
Московский Комсомолец 12:58
Общество
Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном
Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.
Газета.Ru 04:34
Общество
Более 30 тысяч человек остались без света на Кубани
Российская газета 05:12
Происшествия
МВД задержало подозреваемого в нападении на Памфилову
Подмосковные полицейские задержали человека, подозреваемого в нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову в ночь на 6 сентября, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РБК 09:02
Здоровье
Волгоградцы узнали о вреде и пользе кофе с кардамоном
Если же вы решились попробовать кофе с кардамоном, вот рецепт правильного приготовления этого напитка: турку надо прогреть на небольшом огне, всыпать в нее половину чайной ложки сахара и 3 чайных ложки кофе.
Волгоградская правда 15:25
Армия и оружие
Украина поставила Марокко комплекс борьбы с БЛА «Буковель-AD»
В какой именно комплектации поставлен комплекс не сообщается.
Военное обозрение 11:51