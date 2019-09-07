Политика

РидусРидусВ Европарламенте призвали отменить санкции против России

О необходимости отмены антироссийских санкций заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.
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