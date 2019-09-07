О необходимости отмены антироссийских санкций заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

В Европарламенте призвали отменить санкции против России

Единоборства Нурмагомедов победил Порье на турнире UFC Российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал досрочную победу над американцем Дастином Порье в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242.

Политика Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.

Происшествия На Кипре утонула трехлетняя россиянка Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.

Политика Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.

Религия Русские приходы Западной Европы хотят воссоединиться с РПЦ Голосование за возможность воссоединения русских приходов в Западной Европе с Русской православной церковью состоялась, большинство из 179 представителей приходов высказалось за предложение.

Политика Министр труда и пенсий Британии подала в отставку Глава Министерства труда и пенсий Великобритании Амбер Радд решила покинуть свой пост из-за разногласий с премьер-министром страны Борисом Джонсоном.

Футбол Сербия — Португалия 2:4 Ранее сообщалось, что хет-трик Кейна помог Англии разгромить Болгарию в отборочном матче Евро-2020.

Происшествия В Москве автобус сбил двух пешеходов На западе Москвы автобус совершил наезд на двух пешеходов. Об этом 7 сентября сообщает телеканал РЕН ТВ.

Авто ГАЗ разрабатывал «Волгу» с третьим рядом сидений В ходе разработки был создан универсал ГАЗ-22, который использовался в качестве медицинского автомобиля, пассажирского универсала и грузового фургона.

Общество Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата Под музыку оркестра Преображенского полка и марш батальона почетного караула перед Вечным огнем у Могилы Неизвестного солдата установили венки, а цветы возложили к монументам в честь городов-героев и городов воинской славы.

Политика Зеленский приехал встречать освобожденных Россией украинцев в аэропорт Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в аэропорт "Борисполь", где в скором времени приземлится самолет с освобожденными Россией заключенными.

Кино Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля "Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.

Общество Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.

Футбол Самедов дебютировал за «Знамя», Павлюченко забил гол В матче ЛФЛ Подмосковья «Знамя» разгромило подольский «Витязь» (3:0). Один из голов в матче забил нападающий Роман Павлюченко.

Футбол Сборная Турции вымучила победу над Андоррой В домашнем отборочном матче Евро-2020 с Андоррой один из фаворитов группы Н никак не мог поразить ворота откровенного аутсайдера.

Гаджеты Meizu выпустит недорогой смартфон на базе процессора Snapdragon 855 Согласно занесенной информации в TENAA, новый смартфон от Meizu создан на процессоре Snapdragon 855.

Футбол Бывший игрок «Барселоны», «Челси» и «Анжи» завершил карьеру В 73 матчах за дагестанский клуб камерунец поразил ворота соперника 36 раз. Из российской премьер-лиги Это’о перебрался в английскую.

Транспорт МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.

Космос Дизайнеры показали интерьеры первого в мире космического отеля Американский фонд The Gateway Foundation представил дизайн первого в мире космического отеля, который сможет вместить 400 туристов.

Экономика Проблемные дома в Тульской области достроит Фонд защиты прав дольщиков В Тульской области Фонд защиты прав участников долевого строительства примет участие в завершении строительства домов второй и третьей очереди жилищного комплекса «Времена года», а также двух домов Первого Юго-Восточного микрорайона в рамках процедуры банкротства ООО «СК Фаворит».