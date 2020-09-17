ЦБ зафиксировал рекордный объем переводов из России почти за два года

Восстановление началось в мае, когда из России было переведено за рубеж $490 млн, что выше показателей марта и апреля на 18,6 и 62,2% соответственно, но общий объем переводов по-прежнему уступал уровням 2019 года (на 27,7%).