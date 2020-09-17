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RT на русском
RT на русском

В Европарламенте рассказали о «подоплёке» «Северного потока — 2»

17 сентября Европейский парламент утвердил резолюцию по ситуации с Алексеем Навальным. В документе содержатся призывы ввести против России санкции, провести международное расследование и остановить строительство «Северного потока — 2».В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Европарламенте рассказали о «подоплёке» «Северного потока — 2»

«Северный поток — 2» составит конкуренцию американскому сланцевому газу и уже существующим газопроводам, а также сделает Германию более независимой от влияния США — такова «подоплёка» проекта. Об этом в интервью RT заявил депутат Европейского парламента от Германии Максимилиан Крах.
RT на русскомвчера в 15:07
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ИА Красная Весна

В Европарламенте рассказали о «подоплеке» борьбы с «Северным потоком — 2»

ИА Красная Весна23:35
RT на русском

В Европарламенте рассказали о «подоплёке» «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 15:07
Lenta.ru

В Европарламенте заявили о желании США остановить «Северный поток-2» любой ценой

Lenta.ru21:53
Известия

В Европарламенте рассказали о подоплеке «Северного потока – 2»

Известия20:40
Московский Комсомолец

Европарламент указал на желание США остановить «Северный поток — 2» любой ценой

Московский Комсомолец19:26
РИА Новости

В Европарламенте заявили о «подоплеке» «Северного потока — 2»

РИА Новости19:23
Телеканал 360°

В Европарламенте рассказали о «подоплеке» «Северного потока — 2»

Телеканал 360°22:01

Карелин досрочно сложит полномочия в Госдуме и поедет в Сибирь

Политика избрали в парламент Новосибирской области Депутат Госдумы России и трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин написал заявление о сложении полномочий члена нижней палаты парламента.
АМИТЕЛвчера в 11:44
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ЦБ зафиксировал рекордный объем переводов из России почти за два года

Восстановление началось в мае, когда из России было переведено за рубеж $490 млн, что выше показателей марта и апреля на 18,6 и 62,2% соответственно, но общий объем переводов по-прежнему уступал уровням 2019 года (на 27,7%).
РБК23:00
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Посольство РФ потребовало от США разъяснений по поводу репортажа NBC

Посольство России в Вашингтоне потребовало у властей США объяснений по поводу репортажа телеканала Эн-Би-Си, в котором упоминается поддержка со стороны Штатами "украинских подразделений" в Крыму.
Вести.Ru00:55
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ruвчера в 03:57
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Власти свозили в Вашингтон боеприпасы во время протестов у Белого дома

Федеральные власти США во время протестов у Белого дома, которые прошли в июне, свозили в Вашингтон боеприпасы и искали устройства для разгона толпы, сообщает Washington Post со ссылкой на показания майора Национальной гвардии Адама Демарко.
РИА Новостивчера в 02:21
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