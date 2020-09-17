В Европарламенте рассказали о «подоплёке» «Северного потока — 2»
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17 сентября Европейский парламент утвердил резолюцию по ситуации с Алексеем Навальным. В документе содержатся призывы ввести против России санкции, провести международное расследование и остановить строительство «Северного потока — 2».В источнике
С чего всё началось
В Европарламенте рассказали о «подоплёке» «Северного потока — 2»
«Северный поток — 2» составит конкуренцию американскому сланцевому газу и уже существующим газопроводам, а также сделает Германию более независимой от влияния США — такова «подоплёка» проекта. Об этом в интервью RT заявил депутат Европейского парламента от Германии Максимилиан Крах.
RT на русскомвчера в 15:07
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Европарламент указал на желание США остановить «Северный поток — 2» любой ценой
Московский Комсомолец19:26