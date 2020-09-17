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RT на русском
RT на русском

В Европарламенте рассказали о «подоплёке» «Северного потока — 2»

17 сентября Европейский парламент утвердил резолюцию по ситуации с Алексеем Навальным. В документе содержатся призывы ввести против России санкции, провести международное расследование и остановить строительство «Северного потока — 2».В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Европарламенте рассказали о «подоплёке» «Северного потока — 2»

«Северный поток — 2» составит конкуренцию американскому сланцевому газу и уже существующим газопроводам, а также сделает Германию более независимой от влияния США — такова «подоплёка» проекта. Об этом в интервью RT заявил депутат Европейского парламента от Германии Максимилиан Крах.
RT на русскомвчера в 15:07
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Европарламент указал на желание США остановить «Северный поток — 2» любой ценой

Московский Комсомолец19:26
Телеканал 360°

В Европарламенте рассказали о «подоплеке» «Северного потока — 2»

Телеканал 360°22:01
Lenta.ru

В Европарламенте заявили о желании США остановить «Северный поток-2» любой ценой

Lenta.ru21:53
Известия

В Европарламенте рассказали о подоплеке «Северного потока – 2»

Известия20:40
ФАН

Депутат ЕП рассказал о желании США любой ценой остановить СП-2

ФАН22:27
РИА Новости

В Европарламенте заявили о «подоплеке» «Северного потока — 2»

РИА Новости19:23
RT на русском

В Европарламенте рассказали о «подоплёке» «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 15:07

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске
Газета.Ruвчера в 03:57
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Кобзев официально вступил в должность губернатора Иркутской области

Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев официально вступил в должность губернатора региона, сообщил на втором заседании 33-й сессии законодательного собрания председатель регионального парламента Александр Ведерников.
РИА Новости22:59

Экс-глава Союза биатлонистов России задержан по подозрению в растрате

Директор центра спортивной подготовки сборных команд России, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов задержан по уголовному делу о растрате в особо крупном размере.
Российская газетавчера в 05:45
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Европарламент не признал результаты выборов в Белоруссии

17 сентября Европарламент принял резолюцию по Белоруссии, в которой не признал Александра Лукашенко легитимным президентом и требует введения санкций против Минска и граждан России, "поддерживавших Лукашенко".
МонаВиставчера в 11:33
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ЦБ зафиксировал рекордный объем переводов из России почти за два года

Восстановление началось в мае, когда из России было переведено за рубеж $490 млн, что выше показателей марта и апреля на 18,6 и 62,2% соответственно, но общий объем переводов по-прежнему уступал уровням 2019 года (на 27,7%).
РБК23:00

Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
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В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новостивчера в 10:45
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Рейсовый автобус съехал в кювет в Новосибирской области

Новосибирск, 18 сентября 2020, 06:00 — REGNUM Рейсовый автобус, следовавший из Барнаула в Новосибирск, съехал в кювет в Черепановском районе Новосибирской области, сообщает пресс-служба областного управления МВД России.
REGNUM23:00