Общество
Деловое.ТВВ Европе мигранты массово захватывают пустующие дома россиян
Дома россиян в Европе подверглись захвату. Пустующая из-за закрытых на фоне пандемии коронавируса границ недвижимость подвергается сквоттингу (самовольному заселению). Собственники обеспокоились сложившееся ситуацией, так как в некоторых странах Европы закон может поддержать нового жильца.
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с чего всё началось
В Европе на фоне коронакризиса набирает обороты сквоттинг - самовольное заселение в пустующее жилье. Особенно много таких случаев в Испании, где россияне любят покупать недвижимость для отдыха.Газета.Ru02:03
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В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
С 1 июля 2020 года на территории РФ вступят в силу три изменения, которые касаются российских водителей.
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«Барселона» объявила о переходе полузащитника «Ювентуса» Пьянича
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Минкомсвязь сообщила об удалении личных данных для цифровых пропусков
Позднее заммэра Москвы Алексей Немерюк сообщил, что персональные данные жителей Москвы, полученные приложением по выдаче электронных пропусков, власти удалят публично.
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Lenta.ru 12:16
Финансы
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Цена барреля Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 41 доллара, потеряв за день 1,7%.
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Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями
У первых проблемы с прокладкой ГБЦ возникают на пробеге от 95 до 108 тысяч километров, а вторые держатся чуть дольше – до 145-222 тысяч километров.
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NVIDIA показала новые скриншоты Cyberpunk 2077 с технологией RTX
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Политика
Меркель призвала страны ЕС задуматься о мире без лидерства США
Канцлер Германии Ангела меркель заявила, что европейские страны должны всерьез задуматься над новой реальностью, в которой США могут не стремиться быть мировым лидером.
Страна Советов on-line вчера в 13:31
Политика
Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
Евросоюз (ЕС) с 1 июля откроет границы с 14 странами. Соответствующее заявление опубликовал Совет ЕС.
Ведомости 10:29
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
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Происшествия
СК возбудил дело после исчезновения 16-летней девочки в Саратове
Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения 16-летней девочки в Саратовской области, ее разыскивают с 26 июня.
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Общество
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В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
Политика
Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время совещания с местными властями призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России.
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Эксперт: Кремль готовится к параду планет
Какие последствия принес последний парад планет, а также как готовится к нему Кремль, рассказал политолог Илья Гращенков, сообщает ИА DEITA.RU.
Deita.ru 27 июня в 21:00
Кино
Кристофер Нолан запрещает использовать стулья на съемках своих фильмов
Сама Хэтэуэй поделилась своим опытом работы с Ноланом на съемках "Темный рыцарь: Возрождение легенды".
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Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась
Площадь бедствия достигает почти 23 тысяч квадратных метров.
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Транспорт
По Крымскому мосту запустили железнодорожное грузовое движение
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил о первых двух составах, прошедших по Крымскому мосту после запуска грузового железнодорожного сообщения с материком.
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Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом.
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В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
Культура
Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме
Актриса снялась в эротической сцене картины "Китобой" Режиссер Алексей Учитель рассказал о новом фильме своего ученика Филиппа Юрьева "Китобой", в эротической сцене которого снялась Кристина Асмус, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ 02:49
Авто
Genesis запустил сервис подписки на автомобили в России
Премиальный бренд Hyundai – Genesis – запустил в России сервис подписки на свои автомобили.
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