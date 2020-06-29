В Европе на фоне коронакризиса набирает обороты сквоттинг - самовольное заселение в пустующее жилье. Особенно много таких случаев в Испании, где россияне любят покупать недвижимость для отдыха.

с чего всё началось

Дома россиян в Европе подверглись захвату. Пустующая из-за закрытых на фоне пандемии коронавируса границ недвижимость подвергается сквоттингу (самовольному заселению). Собственники обеспокоились сложившееся ситуацией, так как в некоторых странах Европы закон может поддержать нового жильца.

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