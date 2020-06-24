Энергетика
Shraibikus NewsВ Европе может возникнуть дефицит нефти
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Общество
Россиян ожидают изменения с 1 июля
В начале июля у граждане России могут получить единовременное пособие на ребенка до шестнадцати лет в размере 10 тысяч рублей.
ToDay News Ufa вчера в 02:59
Шоу-бизнес
Ксения Собчак сломала нос и попала в больницу
Телеведущая Ксения Собчак выложила на своей странице в соцсети Instagram ролик, в котором она рассказала, что сломала нос и госпитализирована.
Inc-news.ru вчера в 13:11
Шоу-бизнес
Фотограф Роман Родин показал фигуру Пугачевой в купальнике
Снимок на своей страничке в социальной сети Instagram опубликовал личный фотограф и биограф Примадонны Роман Родин.
Экономика сегодня вчера в 09:32
Общество
Названо максимально допустимое количество съеденной черешни в день
Нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов назвала максимальное количество черешни, которое допустимо съесть в течение дня.
Lenta.ru вчера в 12:38
Шоу-бизнес
Татьяна Навка поделилась семейным видео с парада Победы
Фигуристка Татьяна Навка опубликовала на своей странице в Instagram семейное видео с парада Победы в Москве.
Вечерняя Москва 24 июня в 06:16
Шоу-бизнес
Екатерина Климова стала еще моложе благодаря правильному макияжу
Как оказалось, профессиональный визажист преобразила ее до неузнаваемости, благодаря этому она помолодела лет на 20, отметили поклонники.
RuNews24.ru 02:00
Здоровье
Врач-онколог посоветовал выкинуть рафинированное подсолнечное масло
Иван Карасев посоветовал выкинуть подсолнечное масло, заменив его оливковым.
Южный Федеральный 02:03
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева объяснила хвастовство роскошной жизнью
ToDay News Ufa вчера в 04:46
Культура
Концерт Победы состоялся на Мамаевом кургане
Концерт в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне состоялся на Мамаевом кургане в Волгограде 24 июня, сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна 24 июня в 16:57
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 11:30
Наука
В борьбе с раком поможет ультразвук
Evo-rus.com вчера в 20:34
Шоу-бизнес
Раскрыто прозвище Илона Маска, данное Эмбер Херд
Актриса Эмбер Херд называла предпринимателя Илона Маска "человеком-ракетой" в сообщениях, когда была в браке с актером Джонни Деппом, сообщает Mirror.
Газета.Ru вчера в 11:09
Здоровье
Эндокринолог рассказала о самом первом признаке сахарного диабета
Эндокринолог рассказала СМИ о самом первом признаке сахарного диабета.
Evo-rus.com вчера в 07:10
Культура
После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»
Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor вчера в 09:24
Общество
Губернатор Петербурга разрешил открыть летние кафе и салоны маникюра
С 29 июня в Санкт-Петербурге заработают зоологические парки площадью более 5 га и возобновится проведение торжественных церемоний регистрации заключения брака (в помещении, где проводится церемония, одновременно смогут находится не более десяти человек, не считая сотрудников загсов).
РБК вчера в 13:58
Шоу-бизнес
Звезда «Американской истории ужасов» Эмма Робертс ждет первенца
В 2019 году Робертс рассталась с коллегой по «Американской истории ужасов» Эваном Питерсом после семи лет отношений и вскоре была впервые замечена на свидании с Хедлундом, который, в свою очередь, пять лет встречался с Кирстен Данст.
Super.ru вчера в 12:44
Наука
Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд
В продаже есть несколько ламп, которые очищают поверхности от вирусов и патогенов в лабораториях и на предприятиях пищевой промышленности именно с помощью такого излучения.
Вести.Ru вчера в 12:20
Общество
В ПФР объяснили порядок получения новой выплаты на детей
«Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении выплат 5 тысяч и 10 тысяч рублей», — говорится в объявлении ПФР.
Городовой 24 июня в 04:48
Шоу-бизнес
Телеведущий Константин Ивлев официально развелся с женой
25 июня в столичном мировом участке 340 состоялось заседание, связанное с его разводом по инициативе бывшей супруги Ивлева Марии.
Московский Комсомолец вчера в 04:19
Общество
Ещё 1997 пациентов вылечились после коронавируса в Москве
RT на русском 02:03
Культура
Новая книга Джорджа Мартина «Ветра зимы» выйдет в 2021 году
Псковское агентство информации вчера в 02:25
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова рассказала о раскаянии отца
Известия вчера в 11:25
Происшествия
Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО
Коммерсантъ вчера в 13:10
Общество
В РФ отложили тестирование на алкоголь и наркотики при получении прав
Тестирования водителей на алкоголь и наркотики при медицинском освидетельствовании при получении и обмене прав решили отложить до 1 января 2021 года.
BFM.ru 00:35
Наука
В Китае научились диагностировать болезнь сердца по бактериям на языке
Исследователи из Китая обнаружили, что по мере развития сердечной недостаточности пациента существенно меняется состав бактерий, живущих на человеческом языке.
ИА Красная Весна 23 июня в 07:03
Шоу-бизнес
Джиган подарил Оксане Самойловой браслет за 6 млн рублей
Недавно рэпер подарил жене браслет за 6 млн рублей, купленный в бутике Mercury.
Актуальные Новости вчера в 04:49
Шоу-бизнес
Самых успешных звезд спорта и шоу-бизнеса в РФ до 40 лет назвал Forbes
Журнал Forbes составил список самых успешных звезд в России в возрасте до 40 лет.
iReactor вчера в 04:39
Происшествия
В Москве уволили дежурного полиции, не отправившего наряд к женщине, которую убивал муж
Сотрудника московской полиции, не отправившего наряд к женщине, которую до смерти избил супруг, уволили из органов внутренних дел.
ТАСС вчера в 17:35
Общество
Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы
Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 24 июня в 05:30