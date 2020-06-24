В течение следующего десятилетия в Европе может возникнуть дефицит нефти.

В Европе может возникнуть дефицит нефти

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