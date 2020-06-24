Энергетика

Shraibikus NewsShraibikus NewsВ Европе может возникнуть дефицит нефти

В течение следующего десятилетия в Европе может возникнуть дефицит нефти.
Читать в источнике
Комментировать49

Подробнее о событии

Аналитики предсказали Европе дефицит нефти

Газета.Ru05:54

Евросоюзу предсказали дефицит нефти

RuNews24.ru02:59

Европе предсказали дефицит нефти

Lenta.ruвчера в 23:00

Европе предсказали дефицит нефти

Взгляд.ру01:58

Европейские аналитики: «Россия не спасет нас от кризиса»

РИА Новости01:00

Евросоюзу предсказали дефицит нефти

Комсомольская правда00:15

Евросоюзу грозит дефицит нефти

Народные новости02:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 12:26, Ашберн
Шоу-бизнес

Ида Галич показала результат похудения на 20 килограммов

Актуальные Новости 11:11
1
Общество

В Троицком округе Новой Москвы заявления на электронное голосование по поправкам подали 39% от всех избирателей

В Троицком округе Новой Москвы заявления на электронное голосование по поправкам в Конституцию подали 39% от всех избирателей.
Эхо Москвы 12:04
2
Космос

NASA показало, как выглядит закат Солнца на разных планетах

ФАН 11:51
Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК вчера в 10:38
757
Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
354
Футбол

Голкипер «Ростова» Попов рассказал о пожеланиях игроков «Сочи»

CT news вчера в 04:33
Общество

В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде

В Калининграде поощрят девушку, которая потеряла туфлю, но продолжила маршировать на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет портал Klops.
Газета.Ru 09:29
1,4K
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
6,3K
Общество

В ЮВО прокомментировали инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

«Никаких инцидентов, представляющих какую-либо опасность для зрителей, в ходе выдвижения исторического парадного расчета механизированной колонны к месту проведения 24 июня военного парада в городе-герое Севастополе не было», — сказано в сообщении.
Известия 08:35
503
Общество

В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей

С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета вчера в 10:40
2,8K
Здоровье

ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире вскоре превысит 10 млн

По данным организации, по состоянию на среду, 24 июня, в мире зарегистрировали уже более 9,1 миллиона заболевших коронавирусной инфекцией, а число летальных исходов превышает 470 тысяч.
Комсомольская правда 12:05
Политика

Российский Т-14 «Армата» сравнили с танками других стран

Эксперты сравнили габариты Т-14 "Армата" с теми танками, которые имеются у армий Украины, США, Китая.
ПолитРоссия 04:05
65
Общество

Путин заявил о резком изменении образа жизни россиян из-за пандемии

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что пандемия коронавируса резко изменила привычный образ жизни граждан страны.
Газета.Ru вчера в 11:45
1,2K
Футбол

«Урал» обыграл «Шинник» и вышел в полуфинал Кубка России

В матче 1/4 финала Кубка России по футболу екатеринбургский «Урал» одержал победу над ярославским «Шинником».
RT на русском 11:56
Политика

Посол России рассказал о реакции ФРГ на статью Путина

Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждают в политических, научных и общественных кругах в Германии.
RT на русском 10:35
277
Здоровье

Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями

В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
1K
Политика

Сбивший MH17 ЗРК «Бук» мог принадлежать украинской армии

ФАН вчера в 07:30
2
Происшествия

Погибшую блогершу Настю Тропицель кремируют без присутствия родных

Тело 18-летней блогерши Насти Тропицель (Анастасия Зубрина) будет кремировано в четверг на острове Бали.
Вести.Ru 11:45
Музыка

Билана лишили победы на «Евровидении-2008»

Inc-news.ru 22 июня в 12:36
336
Фигурное катание

Фанаты Загитовой атакуют ISU из-за проигрыша во всех номинациях премии

News.ru 10:48
Политика

Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео

Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru 08:57
7
Политика

Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Путина

Скандально известный журналист Георгий Габуния резко высказался о президенте России Владимире Путине, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 22 июня в 11:50
5,4K
Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
67
Религия

Новосибирского священника наказали за критику храма Минобороны

Недовольство церковного руководства вызвал священника в фейсбуке, где тот назвал храм Минобороны в подмосковном парке «Патриот» − «языческим капищем».
Московский Комсомолец Новосибирск 11:08
52
Футбол

Владелец «Кайрата»: Аршавин ехал к нам с целью воскресить карьеру. У Вагнера ситуация иная

Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев рассказал подробностях перехода экс-нападающего ЦСКА Вагнера Лава в казахстанский клуб.
Чемпионат 12:00
Общество

Адвокатам по делу Ефремова сделали предупреждение

Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому.
Lenta.ru вчера в 21:09
32
Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
2,7K
Происшествия

В крушении Airbus A320 обвинили экипаж и авиадиспетчеров

Airbus А320 "Пакистанских международных авиалиний" рухнул на жилой район города Карачи 22 мая, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту.
Вести.Ru 12:05
5
Шоу-бизнес

Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем.
Lenta.ru 09:22
98
Культура

Джордж Мартин рассказал, когда закончит эпопею «Песнь льда и пламени»

АБН 10:40
7
Как работают Яндекс.Новости?
Главное