Финансы

Красная веснаКрасная веснаВ Европе начался пенсионный кризис

Пенсионный кризис начинается в Европе, считает журналист Максим Рубченко в авторской статье от 29 ноября для РИА Новости. Прогноз пенсионного кризиса в Европе журналист обосновывает тем, что правительство Голландии заявило о значительном повышении пенсионных взносов.
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Дожили: в Европе начинается пенсионный кризис

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