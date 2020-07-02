Общество

NewInformNewInformВ Европе появится единая платежная система, созданная ведущими банками

«Сегодня группа из 16 крупных европейских банков из Германии, Бельгии, Испании, Франции и Нидерландов приступили к работе над запуском будущей Европейской платежной инициативы (EPI)», говорится в совместном заявлении.
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с чего всё началось
«Европейская комиссия приветствует соглашение, достигнутое сегодня 16 крупнейшими банками еврозоны из Бельгии, Франции, Германии, Испании и Нидерландов, о создании единого платёжного решения для потребителей и продавцов по всей Европе», — говорится в сообщении
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