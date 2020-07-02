Общество
NewInformВ Европе появится единая платежная система, созданная ведущими банками
«Сегодня группа из 16 крупных европейских банков из Германии, Бельгии, Испании, Франции и Нидерландов приступили к работе над запуском будущей Европейской платежной инициативы (EPI)», говорится в совместном заявлении.
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с чего всё началось
«Европейская комиссия приветствует соглашение, достигнутое сегодня 16 крупнейшими банками еврозоны из Бельгии, Франции, Германии, Испании и Нидерландов, о создании единого платёжного решения для потребителей и продавцов по всей Европе», — говорится в сообщении ЕК.RT на русском12:00
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Армия и оружие
Минобороны: С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе
Российская газета 21:26
Происшествия
Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы
Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия 16:40
Общество
Большинство петербуржцев проголосовали против поправок на 29 участках
На 29 участках в Петербурге большинство избирателей проголосовали против поправок в Конституцию.
МР7.ру 12:54
Политика
Итоги голосования по поправкам в Конституцию в Кремле назвали триумфом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство считает итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ триумфальными.
АБН 07:39
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости 15:40
Политика
Назарбаев заявил, что чувствует себя хорошо и приступает к работе
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выздоровел после заражения коронавирусом, чувствует себя хорошо и приступает к полноценной работе.
ТАСС 21:44
Здоровье
Известно, где в Башкирии чаще всего заражаются сифилисом и гонореей
В 2018 году зарегистрировали столько же заболевших (1,9). По данным экспертов, в регионе заболеваемость сифилисом ниже среднероссийского показателя (14,2) на 19,7% и по ПФО (12,7) – на 9,9%. Гонореей в прошлом году заболели 204 человека (5,04).
UfacityNews.ru 01:59
Экономика
Состояние Безоса достигло рекордных $172 млрд
Богатейший человек в мире глава Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние до $172 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
РБК 08:16
Кино
Apple заплатила 120 миллионов за фильм с Уиллом Смитом
Как отмечает издание Collider, стоимость сделки оценивается в 120 миллионов долларов.
Kinonews.ru 11:20
Энергетика
Американский СПГ столкнулся с проблемами в Прибалтике
Американским компаниям придется столкнуться с проблемами даже в традиционно лояльной Прибалтике.
ФАН 07:40
Здоровье
Врачи назвали диету, помогающую восстановить печень любителям алкоголя
Врачи рассказали о том, какую диету следует соблюдать любителям спиртного, чтобы восстановить печень, пишет Happy news.
Вечерний курьер 14:06
Политика
Ким Чен Ын объяснил отсутствие заражений коронавирусом в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын объяснил отсутствие случаев заражения коронавирусом в стране.
Lenta.ru 18:46
Общество
Главный инфекционист США допустил опасную мутацию коронавируса
Новый коронавирус SARS-Cov-2, вызывающий болезнь COVID-19, в случае мутации может становиться более заразным.
РБК 21:16
Игры
Опубликован трейлер игры Crysis Remastered
Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv вчера в 07:21
Общество
В Минобороны РФ сообщили о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину
Москва, 3 июля 2020, 05:39 — REGNUM Испытания российской вакцины от коронавируса, созданной при участии Минобороны России, проходит благополучно для добровольцев.
REGNUM 22:39
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,4%, до отметки в 71 рубль, курс евро опустился на 0,5%, до 79,63 рубля.
ТАСС 03:28
Происшествия
В Бурятии выявили более трёх тысяч случаев заражения SARS-CoV-2
REGNUM вчера в 22:47
Политика
Путин поздравил Назарбаева с 80-летием
Российский лидер Владимир Путин записал специальное видеопоздравление по случаю 80-летия Нурсултана Назарбаева, в котором отметил его заслугу в развитии Казахстана.
ТАСС 22:35
Здоровье
Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала способы, с помощью которых получится наладить обмен веществ и гормональный фон после карантина, связанного с COVID-19 Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы привести тело и организм в форму, в первую очередь нужно избавиться от избыточного веса.
ToDay News Ufa вчера в 13:17
Армия и оружие
В России разработают новый пулемет на базе РПК-16
Армия России планирует создать новый пулемет. Он будет выполнен на основе РПК-16 (ручного пулемета Калашникова).
Территория новостей 07:55
Политика
Эксперт насчитал в Забайкалье 99 тыс. аномальных голосов за поправки в Конституцию
Эксперт по электоральной статистике, математик Сергей Шпилькин 2 июля опубликовал у себя в Facebook исследование возможных фальсификаций на голосовании по поправкам в Конституцию – в Забайкальском крае он насчитал 99 тысяч аномальных голосов в поддержку поправок из 352,6 тысячи.
Чита.Ру 20:21
Общество
На западе Монголии ввели карантин из-за бубонной чумы
Улан-Батор, 2 июля 2020, 13:45 — REGNUM На территории двух сомонов в монгольском аймаке Ховд введён карантин в связи со вспышкой бубонной чумы.
REGNUM 06:45
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 12:15
Технологии
Разработчики WhatsApp планируют масштабное обновление приложения
На официальном потрале WhatsApp появилась информация о том, что разработчики приложения хотят провести крупное обновление.
Общественная служба новостей 18:37
Происшествия
Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия 09:16