с чего всё началось

«Сегодня группа из 16 крупных европейских банков из Германии, Бельгии, Испании, Франции и Нидерландов приступили к работе над запуском будущей Европейской платежной инициативы (EPI)», говорится в совместном заявлении.

Политика Назарбаев заявил, что чувствует себя хорошо и приступает к работе Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выздоровел после заражения коронавирусом, чувствует себя хорошо и приступает к полноценной работе.

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