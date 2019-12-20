Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ Европе предсказали раздачу денег всем желающим просто так

Ближайшие десять лет в мировой экономике станут эпохой «вертолетных денег». Это концепция, которая подразумевает раздачу денег всем желающим просто так.
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с чего всё началось

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

В 2000-х годах интерес к концепции "вертолетных денег" возродил бывший глава ФРС США Бен Бернанке: рассуждая о гипотетических способах борьбы с дефляцией, он предположил экстремальную тактику — широкое сокращение налогов, финансируемое созданием новых денег со стороны центробанка.
РБКвчера в 23:00

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Инвестбанкир предсказал раздачу «вертолетных денег» для всех

Известия03:38

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

РБКвчера в 23:00

Европейский банкир предрёк раздачу «денег с вертолёта»

REGNUM02:34

В Европе предсказали раздачу денег всем желающим просто так

Lenta.ru01:09

Финансист: Банки начнут раздавать людям деньги

Национальная служба новостей01:05

Банкам придется просто так раздавать деньги населению

URA.Ru00:00

СМИ: Людям могут начать раздавать деньги просто так

Российская газета03:00
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Политика

Путин заявил об отсутствии иностранных войск в Донбассе

Отвечая на вопрос украинского журналиста о необходимости в ходе урегулирования конфликта вывода с востока Украины всех иностранных войск и наемников, глав российского государства отметил, что "там нет иностранных войск".
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Lenta.ru вчера в 23:52
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Газета.Ru 05:54
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Kinonews.ru вчера в 02:02
Общество

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С другой, слово «афиша» – общеупотребительное и используется «Яндексом» и МТС именно в этом общеупотребительном значении, как расписание сеансов и спектаклей, и тут позиция Rambler выглядит довольно слабо.
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Спорт

WADA назвало страны, нарушавшие антидопинговые правила чаще России

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Теннис

Хачанов поделился ожиданиями от матча с Надалем в Абу-Даби

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Общество

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В России требуется провести инвентаризацию всех действующих сим-карт, а также создать федеральную платформу-агрегатор для проверки сведений о количестве сим-карт, которые зарегистрированы на каждого гражданина или компанию.
Известия 05:58
Происшествия

Возле здания ФСБ на Лубянке задержали журналиста «Коммерсанта»

Возле здания ФСБ на Лубянке, где накануне произошла стрельба, во время съемки в прямом эфире задержали корреспондента «Коммерсанта» Романа Дорофеева, передает издание.
Новая газета 04:31
Происшествия

В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
ТАСС 03:42
Политика

Путин поддержал идею межпарламентского диалога в нормандском формате

Российский лидер Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в нормандском формате.
RT на русском 05:06
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после стрельбы в центре Москвы

В результате перестрелки в здании ФСБ на Большой Лубянке два сотрудника ведомства получили тяжёлые ранения.
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Происшествия

В Архангельске двух 17-летних девушек обвинили в убийстве ровесницы

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Американские истребители в небе над Анкарой 25—26 ноября стали условными мишенями для закупленных Турцией С-400.
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Общество

Власти Греции одобрили экстрадицию россиянина Винника во Францию

Министр юстиции Греции Костас Циарас подписал решение об экстрадиции россиянина Александра Винника во Францию.
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Преподаватель ВШЭ сообщила детали о предполагаемом стрелке с Лубянки

Ранее РБК сообщил, что на один из открытых курсов Высшей школы экономики записался человек, чье имя полностью совпадает с именем предполагаемого стрелка с Лубянки.
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Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Криштиану Роналду выпрыгнул на 71 сантиметр и забил гол «Сампдории»

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Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины

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На Украине закрываются все игорные заведения

МВД Украины объявило в пятницу о закрытии всех игорных заведений в стране.
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Известная американская модель плюс-сайз Эшли Грэм согласилась попозировать для своего мужа полностью обнаженной.
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Facebook создает ОС для отказа от Android

Цель, ради которой Facebook создает свою программную платформу, заключается в независимости от Google и ее ОС Android, на базе которой сейчас работают практически все ее гаджеты, пишет The Information.
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Москва побила рекорд по числу эвакуированных из-за лжеминирования

В минувший четверг 19 декабря в Москве из-за сообщений о заложенных бомбах проверяли не менее 1000 учреждений, из них эвакуировали в общей сложности почти 170 000 человек.
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В Кузбассе столкнулись бензовоз и мазутовоз

Разлив топлива произошел в Топкинском районе Кемеровской области после столкновения бензовоза и мазутовоза.
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СМИ узнали о возможности выплаты «Газпромом» Украине $3 млрд

«Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата «Газпромом» около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража», — сказал собеседник агентства.
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На Украине отказались считать земли за пределами Московской области русскими

«Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области», — заявил он.
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Американца приговорили к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ

Жителя американского штата Айова Адольфо Мартинеса приговорили более чем к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ местной церкви, сообщает газета Des Moines Register.
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Украинский игрок ФК "Альбасете" Роман Зозуля выступил с заявлением после оскорбления в его адрес со стороны фанатов "Райо Вальекано", информирует Маrса.
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