В 2000-х годах интерес к концепции "вертолетных денег" возродил бывший глава ФРС США Бен Бернанке: рассуждая о гипотетических способах борьбы с дефляцией, он предположил экстремальную тактику — широкое сокращение налогов, финансируемое созданием новых денег со стороны центробанка.

с чего всё началось

Ближайшие десять лет в мировой экономике станут эпохой «вертолетных денег». Это концепция, которая подразумевает раздачу денег всем желающим просто так.

В Европе предсказали раздачу денег всем желающим просто так

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