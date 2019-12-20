Экономика
Lenta.ruВ Европе предсказали раздачу денег всем желающим просто так
Ближайшие десять лет в мировой экономике станут эпохой «вертолетных денег». Это концепция, которая подразумевает раздачу денег всем желающим просто так.
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с чего всё началось
В 2000-х годах интерес к концепции "вертолетных денег" возродил бывший глава ФРС США Бен Бернанке: рассуждая о гипотетических способах борьбы с дефляцией, он предположил экстремальную тактику — широкое сокращение налогов, финансируемое созданием новых денег со стороны центробанка.РБКвчера в 23:00
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