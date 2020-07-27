Европейские страны всё активнее готовятся к приходу второй волны коронавирусной инфекции. Об этом пишет газета The Guardian.

В Европе приступили к активной подготовке ко второй волне коронавируса

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