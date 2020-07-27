Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Европе приступили к активной подготовке ко второй волне коронавируса

Европейские страны всё активнее готовятся к приходу второй волны коронавирусной инфекции. Об этом пишет газета The Guardian.
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В Европе приступили к активной подготовке ко второй волне коронавируса

Известия02:19

The Guardian: Европа готовится ко второй волне коронавируса

Газета.Ruвчера в 13:54

The Guardian: Европа готовится к возможной второй волне коронавируса

Эхо Москвывчера в 19:08

В Европе забили тревогу из-за всплеска заражений COVID-19 и могут вернуть жесткие ограничения

Росбалтвчера в 18:03

The Guardian: Европа готовится ко второй волне COVID-19

ИА Красная Веснавчера в 14:50

Европа готовится ко второй волне коронавируса и новым ограничениям

News.ruвчера в 14:21

Европа готовится ко второй волне коронавируса

URA.Ru01:41
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Путешествия

В Крыму назвали регионы с самыми раздражающими туристами

Lenta.ru вчера в 07:56
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Общество

В России возник новый способ мошенничества с майнингом криптовалюты

Эксперты Qrator Labs зафиксировали новую схему мошенничества на сайтах, где людям предлагают крупный заработок после оплаты «комиссии», сообщает «Коммерсантъ».
РБК 01:58
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Общество

Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
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Армия и оружие

Взрывы прогремели на авиабазе к северу от Багдада

Российская газета вчера в 18:24
Общество

Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран

Введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на международное сообщение подняли спрос на второе гражданство и вид на жительство за рубежом среди россиян.
РИА Новости вчера в 13:33
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Происшествия

Найден пропавший в Бурятии неделю назад самолет Ан-2

Российская газета 02:29
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Шоу-бизнес

Актриса из «Игры престолов» Софи Тернер родила первенца

Актриса Софи Тернер, известная зрителям по роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов», родила ребенка.
Известия вчера в 16:59
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Общество

Правоохранители изъяли у митингующих в Хабаровске топор и ножи

Газета.Ru 01:45
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Общество

На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа

Семьи, в которых оба родителя остались без работы, а детям не исполнилось 18 лет, получат по 3 000 рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице в июле и августе.
Evo-rus.com 02:34
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Путешествия

На Кубани за лето планируют принять 7 млн туристов

Кубань 24 02:01
Космос

SpaceX совершит новую попытку запуска на орбиту спутников Starlink

ТК Звезда 25 июля в 17:04
Шоу-бизнес

Лолита опровергла слухи о бандажировании желудка

Издание «Собеседник» обратилось за комментарием к специалисту Владимиру Плахотину, который заявил: Насколько можно судить по тому эффекту похудения, который получила певица, она прибегла к бандажированию желудка.
Woman.ru вчера в 15:33
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Культура

Оргкомитет Букеровской премии огласил лонг-лист 2020 года

Организаторы представили «Букерскую дюжину» — длинный список Букеровской премии. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета премии.
РБК 02:38
Гаджеты

Эван Бласс опубликовал рендер модели Motorola Razr 5G

МИТ вчера в 14:23
Экономика

Госдума может обязать банки сообщить о минимальной ставке по вкладам

На банки возлагается обязанность по раскрытию сведений в договоре вклада, а также в местах оказания услуг и на своем официальном сайте в интернете информации о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу.
REGNUM вчера в 09:02
Общество

Глава Чукотки госпитализирован после контакта с больным коронавирусом

Глава Чукотки Роман Копин госпитализирован с пневмонией после контакта с больным коронавирусом. Об этом политик сообщил в Instagram.
RT на русском 01:56
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Армия и оружие

Польша побоялась размещать F-35 вблизи Калининградской области

Польша побоялась размещать истребители 5-го поколения F-35 Lightning II на базе в городе Мальборк, который расположен на расстоянии 80 километров от Калининградской области, а также не будет делать это в Миньск-Мазовецком, расположенном рядом с Республикой Беларусь.
Военное дело 02:28
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Происшествия

СК в Волгограде возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими

Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту гибели восьми человек в аварии, в ходе которой Renault Logan упал в оросительный канал, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:33
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Экономика

Мировые цены на золото обновили исторический рекорд

RT на русском вчера в 16:39
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Политика

В Кремле готовят списки для награждений за голосование по поправкам

В Кремле готовят обширный список награждаемых, сообщает 28 июля РБК со ссылкой на источники.
REGNUM 01:27
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Общество

В России планируют ввести обязательную регистрацию собак

Депутаты готовят законопроект о бесплатной обязательной регистрации собак.
НТВ вчера в 22:48
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Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

РИА Новости 26 июля в 13:46
Футбол

«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена

Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Российская газета вчера в 08:30
Общество

Новгородский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам

Выпускник гимназии №2 Великого Новгорода Михаил Петров сдал три дисциплины единого государственного экзамена (ЕГЭ) с максимальным результатом в 100 баллов, повторив результат выпускницы 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Новгородской области.
РИА Новости вчера в 05:08
Политика

Cоперница Лукашенко назвала Крым «фактически российским»

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью "Еврорадио" заявила, что Крым фактически является территорий Российской Федерации.
Московский Комсомолец вчера в 17:45
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Происшествия

В «Шереметьево» сел Ту-204 с неработающим навигационным оборудованием

ИА Красная Весна 02:24
Происшествия

В Туве лошадь протащила по земле выпавшего из седла мальчика

Газета.Ru 02:07
Экономика

Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств

В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Известия вчера в 20:00
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Единоборства

Глава UFC согласился организовать бой между Хабибом и Сен-Пьером

Можно было бы организовать этот бой, но он закончил с выступлениями. Конечно, возможен вариант с поединком против Сен-Пьера.
Газета.Ru 01:24
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