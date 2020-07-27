с чего всё началось

Страны Европы начали готовится ко второй волне коронавируса. Так, о новых ограничительных мерах предупредило правительство Бельгии после всплеска случаев COVID-19.

Общество Российская подлодка впечатлила жителей Швеции своими размерами Шведские туристы, путешествовавшие под парусом, встретили на пути российскую подводную лодку и были поражены её размерами. 107

Общество Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей. 406

Общество В России от коронавируса умерли 150 человек за сутки «Выявлено 5 395 новых случаев», — говорится в сообщении штаба. Умерли 150 человек, полностью вылечились 8 888.

Здоровье От коронавируса в Саратовской области скончался 73-летний мужчина В Саратовской области еще один пациент скончался от коронавируса. 73-летний мужчина стал 56-й жертвой инфекции в регионе.

Кино Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак» Компания Netflix в своём Twitter официально объявила о начале разработки спин-оффа сериала «Ведьмак» (The Witcher) под названием «Ведьмак: Истоки крови» (The Witcher: Blood Origin). 41

Экономика Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения. 473

Экономика BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов По оценке BCG, бремя нового сбора для экспортеров из России составит от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год, причем от 1,4 до 2,5 млрд долларов заплатят нефтегазовые компании, от 0,4 до 0,6 млрд - металлургические и горнодобывающие. 44

Происшествия СК в Волгограде возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту гибели восьми человек в аварии, в ходе которой Renault Logan упал в оросительный канал, передает ТАСС. 127

Политика В Крыму напомнили главе МИД Германии об объединении ФРГ и ГДР Напомним, Крым вошёл в состав РФ по итогам проведённого на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство жителей республики и Севастополя высказались за вхождение региона в состав России. 1

Общество Роспотребнадзор дал советы по выбору натурального сыра Москва, 28 июля 2020, 09:32 — REGNUM Специалисты Роспотребнадзор дали рекомендации, как правильно выбрать натуральный сыр и отличить его от сырного продукта. 2

Футбол Главный тренер «Зенита» описал стиль команды Главный тренер чемпиона России и обладателя Кубка России «Зенита» Сергей Семак рассказал, в чем заключается стиль его команды.

Политика Порошенко заявил о гордости за уголовное дело о получении томоса Бывший президент Украины Петр Порошенко во вторник, 28 июля, сообщил о гордости за уголовное дело против него о томосе, которым предоставлена независимость Православной церкви страны.