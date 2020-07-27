Коронавирус

Реальное времяРеальное времяВ Европе ожидают вторую волну коронавируса

Страны Европы начали готовится ко второй волне коронавируса. Так, о новых ограничительных мерах предупредило правительство Бельгии после всплеска случаев COVID-19.
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с чего всё началось
Европейские страны готовятся встретить вторую волну коронавирусной инфекции и рассматривают возможность введения новых ограничений, пока миллионы людей путешествуют по Европе, находясь в отпусках, пишет газета The Guardian
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Газета.Ruвчера в 13:54

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Росбалтвчера в 18:03

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ИА Красная Веснавчера в 14:50

Европа готовится ко второй волне коронавируса и новым ограничениям

News.ruвчера в 14:21

The Guardian: Европа готовится ко второй волне коронавируса

Газета.Ruвчера в 13:54
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Общество

В РФ с 1 августа увеличатся пенсии работавших в 2019 году пенсионеров

Перерасчет пенсий затронет, прежде всего, работающих пенсионеров.
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Общество

Госдума одобрила продление выплаты 10 тысяч рублей от ПФР на август

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Общество

Российская подлодка впечатлила жителей Швеции своими размерами

Шведские туристы, путешествовавшие под парусом, встретили на пути российскую подводную лодку и были поражены её размерами.
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Общество

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РИА Новости вчера в 04:52
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Общество

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РИА Новости вчера в 22:16
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Общество

В России от коронавируса умерли 150 человек за сутки

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URA.Ru 03:33
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От коронавируса в Саратовской области скончался 73-летний мужчина

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В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию

Газета.Ru 02:04
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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
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Армия и оружие

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Lenta.ru вчера в 05:57
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Шоу-бизнес

Старшая дочь Самойловой и Джигана празднует день рождения

Bimru.ru вчера в 09:12
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Шоу-бизнес

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Известия вчера в 16:59
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Армия и оружие

МИД: США пока не обращались к России по вопросу продажи ледоколов

США не обращались к России по вопросу лизинга или продажи ледоколов, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.
РИА Новости 03:16
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Кино

Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»

Компания Netflix в своём Twitter официально объявила о начале разработки спин-оффа сериала «Ведьмак» (The Witcher) под названием «Ведьмак: Истоки крови» (The Witcher: Blood Origin).
Псковское агентство информации 02:18
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Экономика

Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств

В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
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Происшествия

Прикуривший от церковной свечи в Чите подросток извинился

Российская газета 02:40
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Экономика

BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов

По оценке BCG, бремя нового сбора для экспортеров из России составит от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год, причем от 1,4 до 2,5 млрд долларов заплатят нефтегазовые компании, от 0,4 до 0,6 млрд - металлургические и горнодобывающие.
Российская газета вчера в 17:01
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Политика

В Совете ЕС продлили закрытие границ с РФ до середины августа

Ожидается, что Евросоюз вновь не включит Россию в список стран, не входящих в сообщество, с которыми страны ЕС могут открыть границы.
Известия 03:25
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Общество

Самоизоляцию для пожилых жителей Среднего Урала продлили до 3 августа

Самоизоляцию для пожилых жителей Свердловской области продлили до третьего августа.
Российская газета вчера в 08:37
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Происшествия

СК в Волгограде возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими

Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту гибели восьми человек в аварии, в ходе которой Renault Logan упал в оросительный канал, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:33
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Футбол

Тренер «Чертаново» Осинькин возглавил «Крылья Советов»

Коммерсантъ 04:10
Общество

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Введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на международное сообщение подняли спрос на второе гражданство и вид на жительство за рубежом среди россиян.
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Наука

Названа лучшая маска для защиты от коронавируса

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Политика

В Крыму напомнили главе МИД Германии об объединении ФРГ и ГДР

Напомним, Крым вошёл в состав РФ по итогам проведённого на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство жителей республики и Севастополя высказались за вхождение региона в состав России.
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Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору натурального сыра

Москва, 28 июля 2020, 09:32 — REGNUM Специалисты Роспотребнадзор дали рекомендации, как правильно выбрать натуральный сыр и отличить его от сырного продукта.
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Футбол

Главный тренер «Зенита» описал стиль команды

Главный тренер чемпиона России и обладателя Кубка России «Зенита» Сергей Семак рассказал, в чем заключается стиль его команды.
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Политика

Порошенко заявил о гордости за уголовное дело о получении томоса

Бывший президент Украины Петр Порошенко во вторник, 28 июля, сообщил о гордости за уголовное дело против него о томосе, которым предоставлена независимость Православной церкви страны.
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Авто

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Общество

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Общество

Новгородский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам

Выпускник гимназии №2 Великого Новгорода Михаил Петров сдал три дисциплины единого государственного экзамена (ЕГЭ) с максимальным результатом в 100 баллов, повторив результат выпускницы 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Новгородской области.
РИА Новости вчера в 05:08
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