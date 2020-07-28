Вторая волна коронавируса ожидается в Европе

Европейские страны могут ввести карантин еще раз, если ситуация с коронавирусом будет становиться хуже, сообщает британская газета The Guardian. Наступление второй волны коронавируса выглядит вероятным, так как миллионы туристов проводят свой отпуск в путешествиях по Европе.