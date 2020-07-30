с чего всё началось

Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".

В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»

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