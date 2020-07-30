Политика
Российская газетаВ Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
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с чего всё началось
«Как европейская компания, мы ожидаем, что на политическом уровне будут приняты меры, направленные на то, чтобы Европа не потеряла свою привлекательность как место для инвестиций», — цитирует Frankfurter Allgemeine Zeitung Зеле.RT на русскомвчера в 22:52
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Общество
Bloomberg назвал новую угрозу для экономики США
Снижение рождаемости в США создаст новые проблемы для американской экономики после окончания пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg.
ФАН вчера в 16:56
Политика
ЧВК Вагнера использовала Минск для переброски бойцов в период пандемии
Частная военная компания Вагнера использовала Минск как перевалочный пункт в период пандемии для переброски бойцов в другие государства.
Общественная служба новостей вчера в 09:19
Общество
Стало известно, где в России может начаться вторая волна коронавируса
Ранее сообщалось, что люди, вылечившиеся от коронавируса, приобретают иммунитет только на несколько месяцев и могут заболеть повторно во время второй волны COVID-19.
Газета.Ru вчера в 18:23
Армия и оружие
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ.
РИА Новости вчера в 15:52
Политика
В Совбезе Белоруссии заявили, что задержанные россияне дают показания
Задержанные в Белоруссии граждане Российской Федерации в настоящее время дают показания в рамках следственных мероприятий.
ТАСС 02:02
Политика
США укрепят сотрудничество с Британией для борьбы с Россией
США намерены выделить 250 тысяч долларов для укрепления сотрудничества с Великобританией для борьбы с «враждебными государствами», в список которых входят Россия и Китай.
Lenta.ru 01:20
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 28 июля в 12:32
Общество
В Роспотребнадзоре определили срок гибели коронавируса в воде
В Роспотребнадзоре выяснили, что 90% частиц коронавируса погибают в воде комнатной температуры в течение суток.
Газета.Ru 01:58
Общество
В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции
РБК вчера в 15:38
Общество
Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета вчера в 11:12
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
Политика
В Белоруссии показали паспорта задержанных под Минском граждан РФ
Паспорта задержанных под Минском россиян показал Белорусский государственный телеканал «Беларусь 1» 29 июля в своем эфире.
ИА Красная Весна вчера в 17:46
Культура
Большой театр отправляется на фестиваль оперы и балета «Херсонес»
Россия – Культура 27 июля в 05:16
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Работавшим в 2019 году пенсионерам планируют поднять пенсии с первого августа 2020 года. Об этом ТНВ сообщили в одном из отделений ПФР.
Новый Век вчера в 06:44
Технологии
Telegram пожаловался на Apple в Еврокомиссию
Мессенджер Telegram подал на Apple официальную антимонопольную жалобу в Еврокомиссию, причиной стали возможные нарушения в работе App Store.
Газета.Ru 01:00
Хоккей
«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола
РИА Новости вчера в 19:08
Футбол
Появились фотографии новой формы «Спартака» и «Зенита»
Футбольные болельщики могут оценить новую форму для игроков столичного "Спартака" и питерского "Зенита" сезона-2020/21.
Российская газета вчера в 22:28
Авто
Volkswagen анонсировала для РФ новый компактный кроссовер
Новые автомобили 01:20
Путешествия
Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:11
Происшествия
В Петербурге женщина расчленила тело мертвого сожителя
В Санкт-Петербурге женщина рачленила тело сожителя, который умер от передозировки наркотиков.
АиФ Санкт-Петербург 02:08
Армия и оружие
Пушков оценил планы США перебросить войска к границам России
Сенатор Алексей Пушков через свой аккаунт в Twitter прокомментировал планы Соединенных Штатов перебросить часть своих военных к российским границам.
Военное дело 01:36
Общество
Семья Фургала объявила о сборе средств на услуги адвокатов
Семья арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала начинает сбор помощи на оплату услуг адвокатов, сообщается в официальном аккаунте краевого отделения ЛПДР в Instagram.
РИА Новости 01:16
Кино
Названы популярные у россиян новые сериалы в 2020 году
Интересными российскому зрителю показались сериалы «Убивая Еву», снятый совместно США, Великобританией и Италией, и сериал «Миллиарды».
MOS.news 02:00
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Порошина похвасталась фигурой после похудения
Экспресс газета вчера в 06:20
Политика
В Минске появились колонны военной техники
Из Минска продолжают приходить тревожные новости. Местные журналисты сообщают, что в столицу Белоруссии начали стягивать военную технику.
Военное обозрение вчера в 23:05
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери
О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск 28 июля в 03:31
Финансы
Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля
Доллар США и евро заметно ускорили рост на Московской бирже днем во вторник, при этом курс евро превысил 85 руб./EUR1 впервые со 2 апреля, доллар торгуется выше 72 руб./$1.
Интерфакс 28 июля в 08:50
Здоровье
В Улан-Удэ ужесточают контроль за масочным режимом
Работников офисов теперь просят носить маски в коридорах В Улан-Удэ усиливают контроль за ношением защитных масок.
Байкал-Daily вчера в 21:55
Армия и оружие
«Российское супероружие способно поменять баланс сил в Арктике»: в Дании опасаются ракеты «Кинжал»
В своей статье Эмиль Роттбёлль ссылается на мнение военного аналитика Академии обороны Дании капитан-лейтенанта Андерса Пук Нильсена, который заявил, что ракета "Кинжал" является новым оружием России, которому Соединенным Штатам необходимо найти противовес в Гренландии.
Военное обозрение 02:08
Экономика
Нерешительных инвесторов исключат из инфраструктурного нацпроекта
Нерешительных инвесторов исключат из инфраструктурного нацпроекта Власти собираются исключить из комплексного плана магистральной инфраструктуры (КПМИ) портовые проекты, инвесторы которых многократно нарушали сроки ввода или не подтверждают заявленные инвестиции.
Коммерсантъ вчера в 18:50