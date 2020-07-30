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Российская газета
Российская газета

В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".В источнике
С чего всё началось
«Как европейская компания, мы ожидаем, что на политическом уровне будут приняты меры, направленные на то, чтобы Европа не потеряла свою привлекательность как место для инвестиций», — цитирует
 Frankfurter Allgemeine Zeitung Зеле.
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РИА Новости28 июля в 07:32
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