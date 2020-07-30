Политика
Российская газетаВ Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
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Политика
Задержанные в Белоруссии бойцы ЧВК начали давать показания
Задержанные в Белоруссии бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали давать показания.
Lenta.ru 02:36
Финансы
Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей. Доллар вырос до 73 рублей
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,83% - до отметки в 73,17 рубля, курс евро прибавил 0,5% - до 86,04 рубля.
ТАСС 03:24
Политика
«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину в июле упал до 23 процентов
Что еще известно:Одобряют деятельность Путина на посту президента в июле 60 процентов респондентов, не одобряют — 33.
Snob.ru вчера в 08:57
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru вчера в 12:27
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Происшествия
В Петербурге супругу рэпера из Украины подозревают в расчленении мужа
РИА Новости 03:04
Хоккей
«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола
РИА Новости вчера в 19:08
Армия и оружие
Как батька взвод вагнеровцев в плен взял. КГБ Беларуси утверждает, что задержал наемников из ЧВК Вагнера. «Новая газета» подтвердила это документами
Белорусское КГБ комментирует, что бойцы прибыли «для дестабилизации обстановки в период предвыборной кампании».
Новая газета 03:38
Общество
В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену
В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
RT на русском 02:37
Культура
В Ярославле открылась выставка Александра Петрова
Уникальные материалы творческого процесса Александра Петрова увидеть можно не часто: живописные работы созданы не на холстах или картоне, на хрупком стекле.
Городские новости (г. Ярославль) 02:34
Политика
Трамп объяснил вывод войск из ФРГ сотрудничеством Берлина и Москвы
В июне пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кейли Макинани заявила, что американский лидер не намерен "наказывать" немецкого канцлера Ангелу Меркель выводом войск.
Газета.Ru 02:36
Общество
Часть нового мемориального комплекса обрушилась в Кемерово
В городе обрушилась часть мемориального объекта «Свет памяти». Он был торжественно открыт 26 июля.
ГЛАС.RU 03:14
Шоу-бизнес
Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей
По мнению эксперта, цена кольца Лизы Арзамасовой составляет порядка 600-800 тысяч рублей.
Evo-rus.com вчера в 02:21
Общество
Россияне потратили часть детских пособий на погашение микрозаймов
Количество переводов в МФО стало расти только со второй недели июня, после того как в начале месяца россияне начали получать единовременные пособия на детей.
Газета.Ru 02:15
Финансы
Сбербанк сократил квартальную прибыль по МСФО на 33,4 %
Чистая прибыль группы Сбербанка за II квартал 2020 года составила 166,7 млрд рублей, уменьшившись на 33,4% в годовом выражении.
Банки.ру 03:30
Экономика
Пособия по безработице в России могут увеличить в разы
Представители Федерации независимых профсоюзов России предложили увеличить минимальное пособие по безработице до уровня прожиточного минимума, а максимальное - до средней зарплаты в регионе.
Газета.Ru 02:48
Политика
В Белоруссии задержан бывший политтехнолог Собчак
CT news вчера в 19:06
Футбол
«Зенит» объявил о продлении контракта с Дзюбой
RT на русском 03:14
Общество
Роспотребнадзор: коронавирус погибает в воде за 72 часа
Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры за 24 часа, 99,9% — в течение 72 часов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.
Коммерсантъ 02:17
Происшествия
Суд арестовал боксера, участвовавшего в смертельной драке в Барнауле
Газета.Ru вчера в 16:57
Общество
Диетолог раскрыл вкусный секрет кавказского долголетия
Врач-диетолог подчеркнул, что традиционный шашлык готовится из баранины. При этом для шашлыка подойдет далеко не любое такое мясо.
Evo-rus.com 03:21
Общество
Иностранцы не могут забрать детей от суррогатных матерей из России
The Guardian отмечает, что в соцсетях родители записывают видеообращения с призывами к России выдать им специальные визы, чтобы забрать детей.
Эхо Москвы 02:09
Общество
Семья Фургала объявила о сборе средств на адвокатов
Семья арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала объявила о сборе средств на оплату услуг адвокатов.
Lenta.ru 01:43
Общество
В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей
В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
Российская газета 03:04
Авто
Запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в РФ
Как заявили в Минпромторге, запрет на установку автозапчастей, бывших в употреблении, прежде всего касается производителей автокомпонентов и машин, которые должны обеспечить невозможность повторного использования деталей.
Новые автомобили 00:13
Политика
В Италии продлили режим ЧС в связи с коронавирусом до 15 октября
В Италии продлили режим чрезвычайной ситуации до 15 октября из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на зарубежную прессу.
Общественная служба новостей вчера в 15:55
Происшествия
В Петербурге женщина избила 11-летнюю девочку на детской площадке
Правоохранители Санкт-Петербурга проводят проверку после избиения 11-летней девочки на детской площадке в Невском районе.
Известия 03:37
Культура
После 30 лет на ТВ: Леонид Якубович опроверг уход из шоу «Поле чудес»
Телеведущий Леонид Якубович заявил, что не планирует покидать капитал-шоу.
Popcornnews.ru 27 июля в 03:30
Общество
В России за сутки умерли 129 пациентов с коронавирусом
В России за сутки зафиксировано 129 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в стране увеличилось до 13 802.
RT на русском 03:34
Общество
За сутки в России выявили 5395 новых случаев коронавируса
За сутки в России выявили ещё 5395 случаев коронавируса, у 30% новых пациентов нет клинических проявлений болезни.
Life.ru 28 июля в 03:48