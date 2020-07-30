Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
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с чего всё началось
Угрозы санкций со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2», требуют «политического ответа», заявил глава австрийской корпорации OMV Райнер Зеле, пишет
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