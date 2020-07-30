с чего всё началось

Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".

В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»

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Общество Иностранцы не могут забрать детей от суррогатных матерей из России The Guardian отмечает, что в соцсетях родители записывают видеообращения с призывами к России выдать им специальные визы, чтобы забрать детей.

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Авто Запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в РФ Как заявили в Минпромторге, запрет на установку автозапчастей, бывших в употреблении, прежде всего касается производителей автокомпонентов и машин, которые должны обеспечить невозможность повторного использования деталей. 876

Общество В России за сутки умерли 129 пациентов с коронавирусом В России за сутки зафиксировано 129 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в стране увеличилось до 13 802.