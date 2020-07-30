с чего всё началось

Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".

В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Экономика Российский сельхозсектор показал устойчивость к пандемии коронавируса Хотя сектор показал устойчивость к пандемии, чрезмерное госрегулирование ухудшает перспективы агробизнеса, считают эксперты.

Политика Задержанных в Белоруссии россиян могут посадить на 20 лет В Белоруссии задержали россиян, которых назвали «боевиками» и заявили об их отношении к частной военной кампании «Вагнер».

Политика Белоруссия и Украина усилят пограничный режим на совместной границе В МИД Белоруссии заявили, что белорусская и украинская стороны договорились усилить пограничный режим на совместной границе.

Общество Россияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов Некоторые россияне направили выплаты на детей от трех до 16 лет (10 тыс. руб.), которые выплачивали во время пандемии, на возврат микрозаймов. 432

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями. 2K

Политика Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации. 1,5K

Политика США ввели санкции против сына Асада и дивизии сирийской армии Соединенные Штаты ввели санкции против 10 организаций и четырех граждан Сирии, в числе которых 19-летний сын президента страны Башара Асада — Хафез, передает ТАСС. 5

Финансы Курс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 30 июля впервые с апреля поднялся выше отметки в 86 руб. 263

Шоу-бизнес Меган Фокс и Machine Gun Kelly подтвердили свои отношения Американский рэпер Колсон Бэйкер, известный под псевдонимом Machine Gun Kelly, официально подтвердил свои отношения с актрисой Меган Фокс, разместив общий снимок в Instagram.

Общество В России за сутки выявлено 5509 заразившихся коронавирусом За последние сутки в России зарегистрировано 5509 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 84 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом. 29