Политика
Российская газетаВ Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Читать в источнике
Оценить168
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:16, Ашберн
Экономика
Российский сельхозсектор показал устойчивость к пандемии коронавируса
Хотя сектор показал устойчивость к пандемии, чрезмерное госрегулирование ухудшает перспективы агробизнеса, считают эксперты.
Газета.Ru вчера в 15:19
Армия и оружие
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Журналисты аргентинской газеты Clarin обратили внимание на видео, снятое во время учений Центрального военного округа с участием экипажей танков Т-72БЗ.
РИА Новости вчера в 15:52
Политика
Задержанных в Белоруссии россиян могут посадить на 20 лет
В Белоруссии задержали россиян, которых назвали «боевиками» и заявили об их отношении к частной военной кампании «Вагнер».
Телеканал 360° 04:49
Происшествия
В Петербурге женщина избила 11-летнюю девочку на детской площадке
Правоохранители Санкт-Петербурга проводят проверку после избиения 11-летней девочки на детской площадке в Невском районе.
Известия 03:37
Здоровье
Житель Западной Украины заболел коронавирусом в третий раз
Житель Тернопольской области Украины заболел коронавирусной инфекцией в третий раз, пишет местное издание «Тернополяне».
МИР 24 вчера в 23:59
Политика
Белоруссия и Украина усилят пограничный режим на совместной границе
В МИД Белоруссии заявили, что белорусская и украинская стороны договорились усилить пограничный режим на совместной границе.
RT на русском 05:04
Происшествия
В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа
В Петербурге задержали супругу украинского рэпера, которую подозревают в расчленении его тела.
РИА Новости 03:04
Общество
В Севастополе за госизмену задержан военнослужащий
В Севастополе арестован военнослужащий Черноморского флота России, его подозревают в госизмене, сообщает ФСБ.
BFM.ru 02:56
Здоровье
В Омской области побит рекорд по числу смертей от коронавируса
За сутки зарегистрировано еще три летальных исхода. Это новый печальный рекорд в Омской области.
Om1.ru 05:03
Общество
Россияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов
Некоторые россияне направили выплаты на детей от трех до 16 лет (10 тыс. руб.), которые выплачивали во время пандемии, на возврат микрозаймов.
Коммерсантъ 01:04
Общество
Часть нового мемориального комплекса обрушилась в Кемерово
В городе обрушилась часть мемориального объекта «Свет памяти». Он был торжественно открыт 26 июля.
ГЛАС.RU 03:14
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Общество
Сборка международного термоядерного реактора стартовала во Франции
Московский Комсомолец 28 июля в 10:32
Политика
Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
Армия и оружие
Модернизацию российского флота высоко оценили в Китае
В Китае оценили модернизацию ВМФ России на фоне военно-морского парада, который состоялся в Санкт-Петербурге и других городах, где расположены военно-морские базы.
Российская газета вчера в 03:14
Политика
США ввели санкции против сына Асада и дивизии сирийской армии
Соединенные Штаты ввели санкции против 10 организаций и четырех граждан Сирии, в числе которых 19-летний сын президента страны Башара Асада — Хафез, передает ТАСС.
Полит.ру 01:04
Шоу-бизнес
Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
Известия вчера в 12:26
Финансы
Курс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 30 июля впервые с апреля поднялся выше отметки в 86 руб.
Ведомости 04:57
Армия и оружие
Найден способ повысить ударную мощь российских танков
Подольский ЦНИИТочмаш запатентовал устройство, повышающее пробивную способность подкалиберных снарядов к танковым пушкам.
Российская газета 05:00
Шоу-бизнес
Меган Фокс и Machine Gun Kelly подтвердили свои отношения
Американский рэпер Колсон Бэйкер, известный под псевдонимом Machine Gun Kelly, официально подтвердил свои отношения с актрисой Меган Фокс, разместив общий снимок в Instagram.
Культуромания 03:08
Армия и оружие
Турция выпускала компоненты F-35 после исключения из программы США
Газета.Ru вчера в 14:30
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании всех отделений Сбербанка в Москве
Правоохранительные органы Москвы проводят проверки всех отделений Сбербанка города после сообщения об угрозе взрыва в них.
RT на русском 03:56
Общество
Зарплаты участников «Дома-2» упали в два раза
Paparazzi.ru 02:39
Происшествия
Жителя Челябинской области подозревают в жестоком убийстве жены
Правоохранительные органы задержали жителя Челябинской области, подозреваемого в убийстве жены.
РИА Новости вчера в 12:04
Общество
В России за сутки выявлено 5509 заразившихся коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано 5509 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 84 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 03:37
Баскетбол
Бывший игрок НБА Грег Монро подписал контракт с «Химками»
Российская газета 05:06
Происшествия
Суд арестовал замминистра здравоохранения Ростовской области
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест замминистра здравоохранения Ростовской области Станислава Беседовского, подозреваемого в пособничестве в мошенничестве, сообщил РИА Новости представитель суда.
РИА Новости 04:47
Общество
Роспотребнадзор назвал срок гибели коронавируса в воде
Роспотребнадзор сообщил, что 90% частиц коронавируса погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов.
RT на русском 04:57