Общество
URA.RuВ Европе решили отказаться от Visa и MasterCard
Около 20 европейских банков занимаются разработкой платежной системы, которая заменит Visa и MasterCard. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники в отрасли. «Эта разработка получила название PEPSI (Pan-European Payment System Initiative)», — пишет РБК.
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СМИ: европейские банки работают над созданием платежной системы для замены Visa и MasterCard
Коммерсантъвчера в 13:53
СМИ: банки Европы создают собственную платежную систему для замены американских
ТК Звездавчера в 12:42
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.
Lenta.ru 06:27
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«Газпром» назвал условие для сделки с Киевом по транзиту газа
В «Газпроме» заявили, что новый контракт на транзит газа из России через Украину возможен только при взаимном отказе двух стран от претензий в газовой сфере, в том числе наложенный Киевом антимонопольный штраф.
RT на русском 06:54
Политика
Минприроды назначило временного куратора «мусорной» реформы
Заместитель министра природных ресурсов и экологии Владимир Логинов, который курировал "мусорную" реформу, написал заявление по собственному желанию.
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Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он находится в шоковом состоянии от результатов работы харьковского танкового завода имени В. А. Малышева.
REGNUM 07:48
Шоу-бизнес
51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Телепрограмма вчера в 19:55
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Часть лидеров стран АСЕАН проигнорировали саммит с США
Piter.tv 04 ноября в 03:27
Армия и оружие
На Украине изобрели сверхзвуковую «несбиваемую» ракету
На выставке «Оружие и безопасность — 2019» инженеры из конструкторского бюро «Южное» на Украине представили новую противокорабельную ракету под названием «Молния».
Профиль 03 ноября в 13:24
Экономика
Названа причина бедности большинства людей
В качестве примера финансист привел ситуацию, когда инвесторы вкладывают в стартапы больше денег, чем тем необходимо.
Lenta.ru 06:27
Общество
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Власти регионов не имеют права произвольно ограничивать места проведения уличных акций, а помехи работе транспорта или каких-либо организаций не могут быть основанием для запрета митингов, следует из постановления Конституционного суда.
Интерфакс 06:13
Экономика
ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе быстрых платежей
Центральный банк России назначил штраф Сбербанку за неподключение к системе быстрых платежей (СБП), заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время выступления в Совете Федерации.
Известия 04:31
Хоккей
Известны сочетания звеньев сборной России перед первым матчем на Кубке Карьяла
Стали известны сочетания звеньев на тренировке сборной России в преддверии первого этапа Евротура — Кубка Карьяла, сообщает корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
Чемпионат 07:30
Космос
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвёздного пространства
Находясь на расстоянии около 18 миллиардов километров от Земли – далеко за пределами орбиты Плутона – зонд вышел в межзвёздное пространство.
Вести.Наука вчера в 06:52
Футбол
Корейцу Сону отменили красную карточку за фол на Гомеше
Корейскому нападающему лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мину отменили красную карточку за фол на полузащитнике "Эвертона" Андре Гомеше.
Газета.Ru вчера в 12:33
Общество
Суд отклонил иск москвички о незаконности системы распознавания лиц
Савёловский суд Москвы отклонил иск Алёны Поповой с просьбой признать незаконным использование системы видеораспознавания лиц в столице, передаёт РИА Новости.
RT на русском 05:19
ЖКХ
СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами
Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 01:01
Культура
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин
Радио Sputnik 04:44
Здоровье
Для детской поликлиники в Тутаеве закупили новое оборудование
В перечень нового оборудования, которое закупили для детской поликлиники, входят электрокардиограф, щелевая офтальмологическая лампа, офтальмоскоп непрямой бинокулярный.
КП - Ярославль 07:41
Происшествия
Полицейский в Москве попытался съесть 10 тысяч рублей взятки
Майор столичной полиции попытался съесть 10 тысяч рублей во время задержания.
Вести.Ru 07:19
Музыка
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
РИА Новости 00:53
Армия и оружие
Эрдоган заявил о задержании жены главаря ИГ аль-Багдади
Силы безопасности Турции задержали в Сирии жену главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Газета.Ru 07:32
Экономика
Глава ФТС доложил Медведеву о перевыполненных планах
"В целом все задачи, которые были поставлены перед Федеральной таможенной службой, прогнозное задание выполнено по девяти месяцам на 102%, в доход федерального бюджета перечислено 4 трлн 280 млрд рублей", - сказал глава ФТС.
ТАСС 06:36
Происшествия
Михаила Светова вызвали на допрос в СК
Член незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов вызван на допрос в Следственный комитет, заявил ТАСС в среду председатель организации Сергей Бойко.
ТАСС 05:34
Общество
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Политика
Правительство Британии заблокировало доклад о «российской угрозе»
Правительство Британии как минимум на месяц заблокировало публикацию парламентского доклада об угрозе, якобы исходящей от России в отношении британской демократии, и возможном вмешательстве в декабрьские выборы, сообщает газета Guardian.
РИА Новости 04 ноября в 09:43
Политика
Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать
Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.
ТАСС 05:56
Наука
Курение увеличивает риск развития депрессии и шизофрении
Британские генетики утверждают, что курение вдвое увеличивает риск развития депрессии и шизофрении.
Политическая Экспертиза вчера в 23:06