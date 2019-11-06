Около 20 европейских банков занимаются разработкой платежной системы, которая заменит Visa и MasterCard. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники в отрасли. «Эта разработка получила название PEPSI (Pan-European Payment System Initiative)», — пишет РБК.

В Европе решили отказаться от Visa и MasterCard

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