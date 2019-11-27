Энергетика

News.ruNews.ruЕвропа ослабит позиции «Газпрома» на Балтике

В январе 2020 года планируется запуск газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Его появление ослабит позиции «Газпрома» в Балтийском регионе. По информации Reuters, Финляндия собирается диверсифицировать поставки газа из России с помощью Balticconnector.
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В Европе решили ударить по российскому газу на Балтике

Lenta.ruвчера в 06:24

Ценам «Газпрома» на Балтике предрекли снижение из-за новой магистрали

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Европа ослабит позиции «Газпрома» на Балтике

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В Европе нашли способ ослабить позиции «Газпрома»

Ruposters.ruвчера в 06:54

Эксперт предсказал разорение Финляндии из-за «конкурента» «Газпрома»

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Эксперт объяснил, чем для Финляндии обернется отказ от газа из РФ в пользу СПГ

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Balticconnector вместо средства шантажа России станет газовым разорением Финляндии

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Спорт

Уткин посоветовал спортсменам подавать иски против России

Спортивный журналист Василий Уткин заявил, что спортсменам стоило бы подавать иски к властям страны из-за грозящей им дисквалификации.
Ruposters.ru 08:15
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Россия отказалась финансировать деятельность обвинительного механизма в ОЗХО

Россия отказалась финансировать деятельность обвинительного механизма Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
ТАСС 13:48
Общество

Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
РИА Новости вчера в 11:13
Общество

Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

Известия 11:29
Общество

Депутаты Госдумы предложили сделать 31 декабря выходным днем

В Государственную думу внесли законопроект, согласно которому 31 декабря это выходной день.
Политическая Экспертиза 00:15
Политика

Россия и Украина договорились интенсифицировать переговоры по газу

«Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере — урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины», — заявили в Минэнерго.
RT на русском 13:25
Футбол

«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы

Российская газета 12:59
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM 03:43
Футбол

Болельщики «Мальме» написали слово «Иуда» на доме Ибрагимовича

Болельщики «Мальме» продолжают выражать недовольство тем фактом, что нападающий Златан Ибрагимович стал совладельцем стокгольмского «Хаммарбю».
Матч ТВ 09:01
Общество

Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей

Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
REGNUM 02:15
Армия и оружие

США перебросили боевую технику к нефтяным месторождениям в Сирии

Сирийское государственное телевидение распространило информацию, согласно которой в районе нефтяных полей близ города Румейлан в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке страны ВС США сосредоточили боевую технику.
Журналистская правда 11:00
Авто

C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей

С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.
Автоновости дня 01:55
Политика

Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД

Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
РИА Новости 07:36
Политика

Опрос показал отношение белорусов к России

Большая часть белорусов выступают за союзнические или партнёрские отношения с Россией, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Центра пространственного анализа международных отношений МГИМО.
RT на русском 13:41
Политика

«Укроборонпром» выступил за сохранение контроля над «Мотор Сич»

Украина не должна потерять контроль над заводом «Мотор Сич», заявил глава концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус 28 ноября в интервью порталу «Экономическая правда».
Красная весна 13:19
Гаджеты

Главный дизайнер Apple Джони Айв покинул компанию

REGNUM 12:59
Транспорт

«Автодор» ввел ночные тарифы на новых участках трассы М-11

Госкомпания «Автодор» ввела ночные тарифы на 7-м и 8-м участках недавно открытой трассы М-11 на территории Тверской, Новгородской, Ленинградской областей и в Санкт-Петербурге.
Известия 09:02
Общество

Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL

Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.
RT на русском 12:15
Авто

GAC анонсировала премьеру нового внедорожника GAC GS8

Российскую сертификацию GAC GS8 прошел еще в сентябре.
Автоновости дня 06:00
Энергетика

На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России

Правительство Украины зафиксировало цену на газ для населения на текущий отопительный сезон на тот случай, если новый контракт с «Газпромом» не будет заключён.
RT на русском вчера в 09:07
Происшествия

Источник сообщил о самоубийстве бывшего начальника Кущевского РОВД

Финько возглавлял отдел внутренних дел по Кущевскому району с 2001 по 2006 годы, когда в станице Кущевской активно действовала банда Сергея Цапка.
Интерфакс 13:13
Шоу-бизнес

Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована

Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Газета.Ru вчера в 09:39
Шоу-бизнес

Шойгу помогает внучке-сироте скончавшейся актрисы Александры Назаровой

Внучка актрисы Александры Назаровой, которая скончалась в августе 2019 года, в ближайшее время будет зачислена в пансион при Министерстве обороны России.
News.ru 10:50
Общество

Назван гонорар Софии Ротару за выступления в России

Эстрадная певица София Ротару за одно выступление на новогоднем корпоративе в Москве может заработать около 3,8 миллиона рублей.
ТК Звезда вчера в 22:44
Хоккей

Малкин набрал 5 очков в победном матче «Питтсбурга» против «Ванкувера»

Российский нападающий в 14 матчах набрал 19 (6+13) очков. «Питтсбург» победил в третьем матче кряду.
Матч ТВ вчера в 21:47
Технологии

Энтузиаст из США создал компьютер на случай конца света

Дни24 12:31
Наука

Неандертальцы могли вымереть без конкуренции с сапиенсами

МедиаПоток 11:33
Космос

В Роскосмосе прояснили ситуацию со сломанными туалетами на МКС

В Роскосмосе рассказали, что сейчас идет ремонт вышедшего из строя туалета на американском сегменте Международной космической станции (МКС), передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 05:21
Происшествия

Мать убитой в Саратове девочки создала свой отряд по поиску пропавших

Жительница Саратова Елена Киселева, у которой убили 9-летнюю дочь Лизу, создала свой поисковый отряд под названием «Прорыв».
Четвертая Власть 02:17
Армия и оружие

Первый обновленный ракетоносец отправился на испытания

25 октября стало известно, что первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году.
Вести.Ru 03:35
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