Энергетика

Lenta.ruLenta.ruВ Европе решили ударить по российскому газу на Балтике

С помощью Balticconnector Финляндия собирается диверсифицировать поставки газа, который сейчас поступает только из России. Трубопровод частично будет заполнен российским газом (на момент запуска Balticconnector в Европе не будет других трубопроводных поставок).
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В Европе решили ударить по российскому газу на Балтике

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Эксперт объяснил, чем для Финляндии обернется отказ от газа из РФ в пользу СПГ

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Balticconnector вместо средства шантажа России станет газовым разорением Финляндии

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72-летняя София Ротару расстроена из-за нападок в Сети

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На борту Международной космической станции из строя вышли все туалеты, в связи с чем астронавты вынуждены пользоваться памперсами.
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«Нафтогаз» пригрозил закачкой транзитного газа в свои хранилища

Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрия Витренко заявил, что если контракт на транзит газа через Украину в Европу так и не будет подписан, с 1 января, то Украина начнет рассматривать поступающий в страну газ как контрабанду и будет закачиваться в подземные хранилища как «газ неопределенного собственника».
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Суд отклонил жалобу компании на решение арбитража по контракту на поставку газа Апелляционный суд Швеции, как и ожидалось, отказал «Газпрому» в попытке оспорить решение Стокгольмского арбитража по контракту с «Нафтогазом Украины» по поставке газа от 2009 года.
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ФК «Локомотив» уступил «Байеру» и лишился шансов на еврокубковую весну

Футбольный клуб "Байер" обыграл "Локомотив" в матче 5-ого тура группы "D" Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2019/20 на "РЖД Арене" в Москве со счетом 2:0. Счет в матче был открыт уже на исходе 11-ой минуты встречи, мяч в свои ворота направил Рифат Жемалетдинов, а уже во втором тайме, на 54-ой минуте встречи финальную точку в матче сумел установить Свен Бендер с передачи от Чарлеса Арангиса.
P1spb.ru вчера в 15:11
Происшествия

СК сообщил о смерти двух детей в Крыму от неизвестного вещества

Следствие заинтересовалось смертью двух детей в Симферополе после отравления неизвестным веществом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу СУ СК России.
Газета.Ru вчера в 13:54
Политика

В Кремле заявили о возможных переговорах Путина и Зеленского в Париже

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут устроить отдельную двустороннюю встречу на полях саммита "нормандской четверки", который состоится 9 декабря в Париже.
Газета.Ru 10:06
Общество

Роскомнадзор предупредил о мошенниках в «Черную пятницу»

Роскомнадзор зафиксировал активность интернет-мошенников, собирающих персональные данные в рамках распродаж в "Черную пятницу".
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Шоу-бизнес

Архивное фото Пугачевой без макияжа поразило фанатов

Фотограф запечатлел эстрадную певицу «без прикрас», когда ей было 46 лет. Правда, без яркого макияжа фанаты любимую вокалистку не узнали.
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Общество

Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Как отметил заместитель генерального директора "Трансмашхолдинга" по развитию пассажирского транспорта Александр Лошманов, новые варианты помогут решить проблему " торчащих ног" в плацкартных вагонах Когда именно будет утвержден окончательный проект, не сообщается.
РИА Новости 09:55
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Специалисты составили список устойчивых привычек, от которых рекомендовано отказаться больным диабетом людям.
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Общество

Под Петербургом похоронили президента СПбГУ Людмилу Вербицкую

На Северном кладбище в Санкт-Петербурге похоронили Людмилу Вербицкую — лингвиста-русиста, декана филологического факультета СПбГУ и президента этого вуза.
РБК 09:11
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Россиян ждут двухдневные рабочие недели

В новом году первым рабочим днем станет четверг, 9 января. Рабочая неделя продлится два дня — до пятницы, 10 января.
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Шоу-бизнес

Любовь Толкалина показала нового возлюбленного

На своей странице в Instagram Любовь Толкалина опубликовала фотографию с возлюбленным.
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Суть событий вчера в 12:10
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Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому военным, служащим в Крыму по контракту, планируется доплачивать по 10% из-за непростых климатических условий, сложившихся на полуострове во многом из-за водной блокады со стороны Украины, текст документа обнародован в среду на официальном портале проектов нормативных актов.
РИА Новости 09:24
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Cyberpunk 2077 не превзойдёт The Witcher 3 по продолжительности

По словам разработчиков, основная сюжетная линия Cyberpunk 2077 будет «немного короче», чем в The Witcher 3: Wild Hunt.
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Армия и оружие

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Королевский Объединенный институт оборонных исследований (Royal United Services Institution, RUSI) отметил, что если в Восточной Европе между сухопутными силами Великобритании и Россией возникнет конфликт, то первых ждет "полное поражение" в вооруженном столкновении.
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Общество

Аллегрова отменила выступление в Мурманске из-за холода

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Представитель Дерипаски опроверг лишение бизнесмена гражданства Кипра

Власти Кипра не сообщали Олегу Дерипаске о решении лишить его гражданства, рассказал РБК представитель бизнесмена.
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Здоровье

Стало известно о вреде спорта для курильщиков

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Сергей Иванов связал запуск М-11 с победой над одной из бед России

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Спорт

МОК прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России

Ранее WADA рекомендовало отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
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Верка Сердючка отказалась от роли наставника в шоу «Х-фактор»

Певец Андрей Данилко, известный своим сценическим образом Верки Сердючки, принял решение оставить украинскую версию шоу "X-фактор".
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Трубу с кипятком прорвало в Петербурге

31 октября на улице Олеко Дундича в Санкт-Петербурге произошел прорыв трубы с горячей водой. Кипяток разлился на несколько сотен метров.
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«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
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Пострадавшей в ДТП в Доминикане девочке из России ампутировали руки

Двенадцатилетней девочке из России, которая пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Доминикане, ампутировали обе руки.
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Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия вчера в 14:50
Происшествия

По факту гибели девушки-следователя в Сочи возбуждено уголовное дело

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В России предлагают объявить кредитную амнистию с 2020 года

Для снижения социальной напряжённости из-за чрезмерной закредитованности жителей России с 1 января 2020 года предлагается объявить кредитную амнистию.
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