Энергетика
Lenta.ruВ Европе решили ударить по российскому газу на Балтике
С помощью Balticconnector Финляндия собирается диверсифицировать поставки газа, который сейчас поступает только из России. Трубопровод частично будет заполнен российским газом (на момент запуска Balticconnector в Европе не будет других трубопроводных поставок).
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Balticconnector вместо средства шантажа России станет газовым разорением Финляндии
Экономика сегодня08:56
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 16:44, Ашберн
Армия и оружие
Россия модернизирует для ОАЭ зенитные комплексы «Панцирь»
В ноябре в ОЭА прошел ависалон Dubai AirShow — 2019, в рамках которого глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев сообщил о переговорах российской стороны ОАЭ по вопросам модернизации экспортной версии зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», стоящих на вооружении арабской страны.
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Дата официального дебюта нового KIA Sorento пока не разглашается.
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Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
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Администрация президента США Дональда Трампа намерена уменьшить объем выплат в бюджет НАТО, передает ТАСС.
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Восьмилетнюю жительницу Новосибирска, которую выгнали с чаепития из-за якобы несданных родителями денег, избили в школе, сообщает сайт "kp.ru".
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Историк Соколов подтвердил участие в ЧП в Финском заливе в 1981 году
Признавшийся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший доцент СПбГУ Олег Соколов сообщил адвокату Александру Почуеву, что участвовал в инциденте на фрегате «Святой Георгий» в 1981 году, в результате которого погиб один человек, сообщил защитник в беседе с РБК.
Происшествия
В Москве пожарные распилили трехметровый забор для спасения кошки
Помощь сотрудников пожарно-спасательного центра Москвы понадобилась кошке, которая на заборе высотой почти три метра проткнула лапу арматурой, вместе с фрагментом забора животное доставили в ветеринарную клинику, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента ГО ЧСиПБ.
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Архивное фото Аллы Пугачевой без макияжа поразило фанатов
Опубликованный на днях фотоснимок популярной певицы Аллы Пугачевой без макияжа не на шутку удивил её поклонников.
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МИД Украины заявил Apple о боли из-за Крыма
Решение американской корпорации Apple признать Крым российским причинило боль Киеву, написал 27 ноября украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко в Twitter.
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Четыре страны обратились к России с заявлением из-за Азовского моря
Министры иностранных дел четырех государств — Эстонии, Литвы, Швеции и Украины — выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.
Кино
Представлен ранний прогноз по стартовым сборам «Звездных войн 9»
Напомним, что седьмой эпизод собрал за тот же период 248 миллионов долларов, а восьмой - 220 миллионов долларов.
Спорт
МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Киберспорт
OG выступит на втором мейджоре другим составом
OG представила второй состав по Dota 2. Организация OG опубликовала видео, в котором Титуан Sockshka Мерло передает Йохану n0tail Сундштайну обязанности тренера.
Шоу-бизнес
Сын Софии Ротару прокомментировал скандал с певицей
Сын украинской певицы Софии Ротару музыкальный продюсер Руслан Евдокименко высказался о скандале вокруг певицы, разразившемся в СМИ после ее решения выступить в России на новогодних концертах.
Происшествия
По факту гибели девушки-следователя в Сочи возбуждено уголовное дело
Общество
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря, утвержденного правительством.
Футбол
«Зенит» готовится победить «Лион» в решающем матче группового этапа
Футболисты петербургского "Зенита" в среду проведут домашний матч с французским "Лионом" в рамках пятого тура группового турнира Лиги чемпионов.
Киберспорт
В Dota 2 вместе с патчем 7.23 добавили двух новых персонажей
Компания Valve выпустила очередное обновление для Dota 2. Патч 7.23 с подзаголовком The Outlanders Update добавил двух персонажей Void Spirit и Snapfire, а также изменил баланс многих способностей других персонажей.
Баскетбол
Определились соперники сборной России в олимпийской квалификации
Сборная России в отборе к Олимпийским играм-2020 встретится с командами Мексики и Германии в группе A, встречи пройдут в хорватском Сплите.
Общество
Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
Политика
Украинский генерал пригрозил нанести удар по Крымскому мосту
Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко сообщил, что Украина может нанести удар по Крымскому мосту.
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Попавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук
Одна из пострадавших в Доминикане россиянок лишилась обеих рук, сообщил Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства РФ в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.
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Overwatch стал бесплатным на неделю
Наука
Люди с первой группой крови заболевают раком чаще всего
Исследователи озвучили самую уязвимую перед раком группу крови человека.
Происшествия
Суд вернул прокуратуре дело Самариддина Раджабова
Тверской суд Москвы вернул прокуратуре дело Самариддина Раджабова, обвиняемого в угрозе насилия представителю власти из-за брошенной в его сторону на акции 27 июля пластиковой бутылки.