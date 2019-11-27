Энергетика
Lenta.ruВ Европе решили ударить по российскому газу на Балтике
С помощью Balticconnector Финляндия собирается диверсифицировать поставки газа, который сейчас поступает только из России. Трубопровод частично будет заполнен российским газом (на момент запуска Balticconnector в Европе не будет других трубопроводных поставок).
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Появилось видео с места аварии электрички и автобуса под Астраханью
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Житель Ижевска пытался продать военные секреты за рубеж
Житель Ижевска пытался продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, передает РИА Новости.
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Спорт
МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований
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Здоровье
Идем на убыль: смертность кировчан превышает рождаемость
За первые шесть месяцев 2019 года население страны сократилось почти на 236,9 тысячи человек.
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Казань признана лидером по качеству жизни в России
Казань стала лидером среди городов России по качеству жизни.
ТАСС вчера в 05:10
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Назван главный претендент на «Оскар-2020» по версии сайта прогнозов
Голливудский сайт прогнозов Gold Derby проанализировал шансы фильмов на «Оскар» в 2020 году.
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В Верховной Раде зарегистрировали проект закона предусматривающий получение пенсий жителями ЛНР и ДНР без регистрации переселенцами.
ИА Новороссия вчера в 15:45
Происшествия
СК возбудил дело после взрыва у жилого дома в Туле
В Туле органами СКР после взрыва неизвестного устройства возбуждено уголовное дело.
Российская газета 06:22
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Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
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В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском 25 ноября в 21:17
Политика
Китай впервые обошел США по числу диппредставительств
За Китаем и США в рейтинге расположились Франция (267-е) и Япония (247-е), а замыкает пятерку Россия, у которой 242 диппредставительства по всему миру.
Коммерсантъ 07:12
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Армия и оружие
Названы сроки сдачи подводных лодок проекта 677 «Лада»
Две российские подводные лодки проекта 677 "Кронштадт" и "Великие Луки" будут переданы в состав Военно-морского флота РФ 25 ноября 2021 года.
Военное обозрение 02:24
Культура
Артист Данилко со слезами покинул студию украинского телешоу
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РБК 00:14
Кино
Российский хоррор «Тварь» выходит в прокат
Профиль вчера в 13:39
Культура
Умер заслуженный актер Виктор Семенов
Слово и Дело 25 ноября в 10:49
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Госдума: Apple признала Крым российским
Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Российская газета 03:57
Происшествия
На трассе в Челябинской области столкнулись три грузовика и «Газель»
Три грузовика и "Газель" столкнулись на трассе в среду в Челябинской области, в ДТП погиб один человек, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба управления федеральных автодорог "Южный Урал".
РИА Новости 07:04
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В Госдуме предложили сократить новогодние праздники
Предложение по сокращению продолжительности новогодних праздников поступило от председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
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Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
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Некоторое время 72-летняя София Ротару не появлялась на российской сцене.
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Авто
Новый Nissan X-Trail готовится к дебюту
Компания Nissan готовит к дебюту на рынке США новое поколение кроссовера X-Trail, который не обновлялся с 2013 года.
Informus.ru 25 ноября в 08:08
Политика
Лавров: Россия призовет Киев начать прямой диалог с Донбассом
Россия планирует призвать Киев к началу прямого диалога с Донбассом в рамках разрешения конфликта и прекращения боевых действий.
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ЦБ предостерег российские банки от операций в евро
Центробанк предостерег российские кредитные организации от операций в евро, поскольку они перестали приносить прибыль.
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