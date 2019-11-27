Энергетика

Lenta.ruLenta.ruВ Европе решили ударить по российскому газу на Балтике

С помощью Balticconnector Финляндия собирается диверсифицировать поставки газа, который сейчас поступает только из России. Трубопровод частично будет заполнен российским газом (на момент запуска Balticconnector в Европе не будет других трубопроводных поставок).
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 09:36, Ашберн
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