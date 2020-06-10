Энергетика
Lenta.ruВ Европе рухнуло потребление газа
С января по май потребление природного газа в Европе сократилось на 7 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, а за время карантинных ограничений — на 11 процентов. Об этом свидетельствуют данные Международного энергетического агентства (МЭА), передает РИА Новости.
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Здоровье
«Катастрофическое положение, нельзя быть незараженным»: искитимский врач рассказал о работе городской больницы во время пандемии
Поскольку пандемия продолжает развиваться, и у нас в области сейчас очень неблагополучная ситуация, то постепенно отделение пульмонологии превратилось в так называемое ковидное отделение, но без защиты пациентов от коронавирусной инфекции.
Тайга.инфо вчера в 22:08
Происшествия
СМИ сообщили о попытке суицида Ефремова после смертельного ДТП
Актер Михаил Ефремов попытался покончить с собой 9 июня после смертельного ДТП со своим участием, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 10:44
Происшествия
Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова
В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
Невские Новости вчера в 20:55
Общество
Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн
Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник 09:22
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Политика
Путин поддержал решение Дрозденко баллотироваться на новый срок
Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает решение главы Ленинградской области Александра Дрозденко баллотироваться на очередной губернаторский срок, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:14
Экономика
В Челябинской области коммунальные тарифы вырастут на 3,6%
С 1 июля в Челябинской области коммунальные тарифы вырастут на 3,6%. Об этом в среду, 10 июня, на совещании с главами городов и районов рассказала министр тарифного регулирования и энергетики области Татьяна Кучиц.
Эхо Москвы в Челябинске 08:18
Авто
Гигантская свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео
В Дубае была обнаружена необычная парковка брошенных автомобилей - на нее помимо бюджетных машин свозят дорогостоящие авто, видимо, надоевшие арабским принцам или с их точки зрения не достойные того, чтобы заниматься ремонтом поле ДТП.
Московский Комсомолец 10:29
Политика
Песков: Путин лично проголосует по поправкам к Конституции
Президент РФ Владимир Путин примет участие в голосовании по поправкам в Конституцию и пока планирует сделать это лично, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Российская газета 05:55
Политика
США намерены построить ледокольный флот
Профиль вчера в 16:40
Футбол
Матчи ближайших туров РПЛ покажут бесплатно на «Матч ТВ»
Матчи ближайших туров чемпионата России по футболу будут показаны в полном объёме на телеканале "Матч ТВ".
Pravda.Ru 10:55
Кино
Disney представил обновленное расписание фильмов в России на 2020 год
Студия Disney подготовила список российских премьер на текущий год, большая часть из них была отменена из-за коронавируса.
Народные новости 11:19
Происшествия
Прокурор поручил передать дело Ефремова в ГУ МВД по Москве
Прокурор Москвы Денис Попов взял на личный контроль расследование уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова и поручил передать его из УВД по ЦАО в ГУ МВД по Москве.
ТАСС 11:14
Кино
HBO Max удалил фильм «Унесённые ветром» из-за «расового вопроса»
RT на русском 09:58
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
Известия 10:09
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в купальнике
Эммануил Виторган опубликовал в Instagram фото, на котором его супруга Ирина Млодик плещется в надувном бассейне с дочками - двухлетней Этелью и 8-месячной Кларой.
ТВ Центр 04:03
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Происшествия
Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
ФСБ предотвратила теракт на рынке Симферополя
ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Газета.Ru 11:23
Экономика
Эксперт дал прогноз по курсам валют
«Приятным сюрпризом для фондовых площадок стали данные по рынку труда США, которые усилили уверенность инвесторов в том, что американская экономика идёт по пути восстановления намного быстрее, чем ожидалось ранее», — заявил он в беседе с «Российской газетой».
RT на русском вчера в 06:27
Экономика
Китай продает госдолг США из-за обесценивания доллара
Китай продает госдолг США из-за обесценивания самой валюты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:36
Политика
Песков заявил об отсутствии олигархов в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не существует олигархов.
Газета.Ru 08:31
Шоу-бизнес
Нагиев впервые описал свои отношения
Ведущий считает любимую лучшим другом Один из самых популярных сегодня российских артистов Дмитрий Нагиев почти не говорит с посторонними о своей личной жизни.
WomanHit.ru 08:59
Политика
Порошенко официально объявлено подозрение
Госбюро расследований Украины официально объявило подозрение экс-президенту Петру Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Накануне.Ru 05:19
Общество
У КПП в Донбассе образовались очереди за несколько часов до возобновления их работы
Отмечается, что на КПП достаточное количество пограничных нарядов, готовых к возобновлению работы пунктов.
Украина.ру 03:52
Авто
Haval назвал свой новый внедорожник «большой собакой»
Новый внедорожник Haval, чьи изображения «Автоновости дня» опубликовали на прошлой неделе, назвали «Большой собакой» (с китайского «Da gou»).
Автоновости дня 09:42
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия вчера в 06:19