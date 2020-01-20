с чего всё началось

Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".

Снят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»

Политика СР поправками в Конституцию хочет вернуть прежний пенсионный возраст «Справедливая Россия» намерена предложить оппозиционным фракциям в Госдуме внести поправку к законопроекту об изменениях в Конституцию о возвращении прежнего пенсионного возраста.

Хоккей «Нефтехимик» расторг контракт с Захарчуком после ДТП с его участием Нижнекамский "Нефтехимик" расторг контракт с защитником Степаном Захарчуком, который ранее был уличен в том, что скрылся с места дорожной аварии с его участием, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

Политика Рабочая группа предложила изменить 14 статей Конституции В понедельник, 20 января, рабочая группа по внесению изменений в Конституцию России направила главе государства письмо с предварительными поправками.

Общество Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.

Общество Япония начала подготовку к внедрению 6G Правительство Японии решило начать подготовку к внедрению в стране систем связи шестого поколения (6G), которое запланировано на 2030 год, передает телеканал NHK.

Экономика Европейское агентство оценило рейтинг России выше S&P и Moody’s Ранее эксперты Аналитического центра при правительстве РФ отметили, что в 2019 году рейтинговые агентства стали реже улучшать кредитные рейтинги нефинансовым компаниям из России.

Политика Помпео рассказал о проекте по смене власти в Венесуэле Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон работает над проектом смены власти в Венесуэле — над отстранением от президентства действующего главы государства Николаса Мадуро.

Общество Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй получил 13,5 года тюрьмы за взятки Экс-глава Интерпола, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй в ходе судебного заседания 20 июня 2019 года признал свою вину в получении взяток, общая сумма которых составила около 2 миллионов долларов.

Общество В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым.

Шоу-бизнес Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов 48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.

Шоу-бизнес Игорь Николаев показал трогательную встречу дочерей в аэропорту Майами Несколько часов назад в аккаунте Юлии Проскуряковой появилось видео трогательной встречи Юлии и Вероники, когда старшая дочь Игоря Николаева приехала встречать гостей в аэропорт Майами.