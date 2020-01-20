с чего всё началось

С активов «Газпрома» в Англии, Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге были сняты аресты и обеспечительные меры. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на сайте центра раскрытия корпоративной информации в понедельник, 20 января. На данном решении настаивала украинская компания «Нафтогаз».

В Европе сняли аресты с активов «Газпрома»

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