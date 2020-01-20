Экономика

ИзвестияИзвестияВ Европе сняли аресты с активов «Газпрома»

С активов «Газпрома» в Англии, Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге были сняты аресты и обеспечительные меры. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на сайте центра раскрытия корпоративной информации в понедельник, 20 января. На данном решении настаивала украинская компания «Нафтогаз».
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с чего всё началось
По требованию украинского «Нафтогаза» с активов «Газпрома» в Англии, Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге сняли аресты и обеспечительные меры.Об этом говорится
 в сообщении «Газпрома», опубликованного на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
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С активов «Газпрома» в Англии, Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге сняты аресты

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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:02, Ашберн
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