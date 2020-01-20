с чего всё началось

Европейский союз планирует ввести налог на выручку международных ИТ-корпораций. Об этом рассказал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

В Европе введут налог на прибыль ИТ-компаний

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