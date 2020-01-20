Экономика
КомпанияВ Европе введут налог на прибыль ИТ-компаний
Европейский союз планирует ввести налог на выручку международных ИТ-корпораций. Об этом рассказал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
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Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что при соответствующем решении Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Европейский союз может ввести налог на доход международных IT-корпораций, отмечает «КоммерсантЪ» со ссылкой на France Inter.Собеседник10:07
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