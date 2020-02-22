Общество
ТАССВ Европе зафиксировали вторую смерть от коронавируса
В пятницу стало известно о 14 новых случаях заражения новым коронавирусом в северной области Ломбардия в провинции Лоди (под Миланом).
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Культура
HBO выпустит новый эпизод сериала «Друзья»
Игры
СМИ: EA отменила третью игру по Star Wars — это был амбицизный сюжетный экшен
Electronic Arts отменила спин-офф Star Wars: Battlefront под рабочим названием «Викинг», которым занималась EA Vancouver на основе наработок двух ранее отменённых игр по вселенной — Ragtag от Visceral и Orca от EA Vancouver.
Экономика
Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.
Кино
Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии
Политика
Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов
Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.
Религия
Как правильно провести Вселенскую родительскую субботу
Космос
Белый дом отметил двухпартийную поддержку лунной программы NASA
Напомним, NASA осуществляет гражданскую космическую программу страны и фундаментальные научные исследования космоса.
Общество
Boeing назвал закупаемую в России деталь для корабля Starliner
Компания Boeing покупает в России преобразователь питания для своего космического корабля Starliner.
Происшествия
В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение
В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Происшествия
В доме бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары из его пистолета застрелился экс-директор издательства
На месте происшествия нашли тело мужчины, которым оказался Сергей Старицкий - бывший директор ООО "Спорт медиа проект" (издательство спортивных журналов и газет).
Музыка
BTS выпустили свой четвертый седьмой альбом
Релиз нового альбома BTS "Map Of The Soul: 7" состоялся 21 февраля 2020 года.
Шоу-бизнес
Максим Виторган показал, как сейчас выглядит Гарик Сукачев
Биатлон
Итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов
Футбол
«Зенит» назвал состав на контрольный матч с «Ислочью»
Стартовый состав сине-бело-голубых на первый контрольный матч!#ЗенитИслочь pic.twitter.com/oDCTG8DZ01 — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) February 22, 2020 Игра начнется в 11:00 по московскому времени, бесплатная прямая трансляция будет доступна по ссылке.
Общество
Эвакуированная из Китая украинка пожаловалась на условия в карантине
Прибывшие из Китая и поселенные на карантин в Новых Санжарах украинцы показали условия, в которых их разместили.
Политика
Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в ГБР
Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) бывшего украинского президента Петра Порошенко, пишет телеканал «112 Украина», ссылаясь на решение суда.
Происшествия
Один из пострадавших при пожаре в доме в Красноярске погиб
Один из пострадавших в результате пожара в жилом доме в Красноярске умер в больнице.
Технологии
Продажи смартфонов с 5G могут составить 200 млн единиц в 2020 году
В 2020 году продажи смартфонов, работающих в сетях 5G, будут расти и могут составить 199 миллионов единиц, или 15 процентов от общего объема продаж.
Общество
Дипломаты рассказали, как проходила эвакуация граждан РФ из Китая
Российские дипломаты Константин Невежкин и Максим Цыганков после выхода из карантина пообщались с журналистами и рассказали, как проходила эвакуация россиян их китайского Уханя, где распространилась эпидемия коронавируса.
Космос
Искусственный интеллект обучили поиску опасных астероидов
Политика
Киев объявил о признании судом в Гааге своей юрисдикции в иске к РФ
Арбитражный суд в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о морских претензиях Киева к Москве, а значит, сможет рассмотреть данный иск.
Политика
Сандерс призвал Россию «держаться подальше от выборов» в США
Сенатор от штата Вермонт и кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс призвал Россию «держаться подальше от американских выборов».
Автоспорт
Квят стал четвертым в третий день тестов в Барселоне
Единственный российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят из Alfa Tauri стал четвертым (+1,695).
Общество
Российских родителей предупредили о смертельной игре школьников
«В Израиль пришла смертельная игра, она сейчас распространяется по всему миру, подсекают под ноги, если ребенок не знает, как падать, ударяется головой», — пишут родители.
Политика
Албания выдала РФ воевавшего в Сирии сторонника ИГ
Власти Албании передали России радикального исламиста Расула Мислаева, воевавшего в Сирии на стороне ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация).
Единоборства
Вахаев досрочно победил Гончарова и стал новым чемпионом АСА
Политика
МИД Украины сообщил о работе над новой версией минских соглашений
Украина работает над новым вариантом минских соглашений, поскольку некоторые пункты документа в действующей редакции реализовать невозможно, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко «Голосу Америки».
Общество
Секретарь СНБО Украины отправился в поселок для эвакуированных из КНР
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов вылетел в поселок Новые Санжары Полтавской области, куда привезли на карантин украинцев и иностранцев, эвакуированных из Китая из-за вспышки коронавируса, сообщила в субботу пресс-служба СНБО.
Происшествия
Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области
СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.
Хоккей
Ковальчук может подписать новый контракт с «Монреалем»
Российский нападающий Илья Ковальчук может подписать новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс».