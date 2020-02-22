В пятницу стало известно о 14 новых случаях заражения новым коронавирусом в северной области Ломбардия в провинции Лоди (под Миланом).

В Европе зафиксировали вторую смерть от коронавируса

Экономика Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.

Политика Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.

Футбол «Зенит» назвал состав на контрольный матч с «Ислочью» Стартовый состав сине-бело-голубых на первый контрольный матч!#ЗенитИслочь pic.twitter.com/oDCTG8DZ01 — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) February 22, 2020 Игра начнется в 11:00 по московскому времени, бесплатная прямая трансляция будет доступна по ссылке.

Политика Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в ГБР Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) бывшего украинского президента Петра Порошенко, пишет телеканал «112 Украина», ссылаясь на решение суда.

Общество Дипломаты рассказали, как проходила эвакуация граждан РФ из Китая Российские дипломаты Константин Невежкин и Максим Цыганков после выхода из карантина пообщались с журналистами и рассказали, как проходила эвакуация россиян их китайского Уханя, где распространилась эпидемия коронавируса.

Общество Российских родителей предупредили о смертельной игре школьников «В Израиль пришла смертельная игра, она сейчас распространяется по всему миру, подсекают под ноги, если ребенок не знает, как падать, ударяется головой», — пишут родители.

Политика Албания выдала РФ воевавшего в Сирии сторонника ИГ Власти Албании передали России радикального исламиста Расула Мислаева, воевавшего в Сирии на стороне ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация).

Политика МИД Украины сообщил о работе над новой версией минских соглашений Украина работает над новым вариантом минских соглашений, поскольку некоторые пункты документа в действующей редакции реализовать невозможно, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко «Голосу Америки».

Общество Секретарь СНБО Украины отправился в поселок для эвакуированных из КНР Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов вылетел в поселок Новые Санжары Полтавской области, куда привезли на карантин украинцев и иностранцев, эвакуированных из Китая из-за вспышки коронавируса, сообщила в субботу пресс-служба СНБО.