Общество

ТАССТАССВ Европе зафиксировали вторую смерть от коронавируса

В пятницу стало известно о 14 новых случаях заражения новым коронавирусом в северной области Ломбардия в провинции Лоди (под Миланом).
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В Европе зафиксирована вторая смерть от коронавируса

Коммерсантъвчера в 18:15

В Италии один человек умер от заражения COVID-2019

RT на русскомвчера в 18:33

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии

Газета.Ruвчера в 18:30

В Европе зафиксировали вторую смерть от нового коронавируса

РБКвчера в 19:03

Итальянские медики зафиксировали первую в стране смерть от COVID-19

Известиявчера в 18:11

В Италии зафиксировали первый случай гибели человека от коронавируса

РИА Новостивчера в 18:04

В Европе зафиксировали вторую смерть от коронавируса

ТАССвчера в 17:59
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 02:59, Ашберн
Культура

HBO выпустит новый эпизод сериала «Друзья»

Коммерсантъ 02:52
Игры

СМИ: EA отменила третью игру по Star Wars — это был амбицизный сюжетный экшен

Electronic Arts отменила спин-офф Star Wars: Battlefront под рабочим названием «Викинг», которым занималась EA Vancouver на основе наработок двух ранее отменённых игр по вселенной — Ragtag от Visceral и Orca от EA Vancouver.
Игромания.ру 01:40
Экономика

Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.
Коммерсантъ вчера в 03:38
Кино

Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии

Народные новости 20 февраля в 15:25
Политика

Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов

Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.
Вести.Ru вчера в 08:06
Религия

Как правильно провести Вселенскую родительскую субботу

Российская газета вчера в 16:34
Космос

Белый дом отметил двухпартийную поддержку лунной программы NASA

Напомним, NASA осуществляет гражданскую космическую программу страны и фундаментальные научные исследования космоса.
Красная весна 20 февраля в 08:16
Общество

Boeing назвал закупаемую в России деталь для корабля Starliner

Компания Boeing покупает в России преобразователь питания для своего космического корабля Starliner.
Известия вчера в 23:33
Происшествия

В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение

В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Известия вчера в 16:29
Происшествия

В доме бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары из его пистолета застрелился экс-директор издательства

На месте происшествия нашли тело мужчины, которым оказался Сергей Старицкий - бывший директор ООО "Спорт медиа проект" (издательство спортивных журналов и газет).
Российский Диалог 02:26
Музыка

BTS выпустили свой четвертый седьмой альбом

Релиз нового альбома BTS "Map Of The Soul: 7" состоялся 21 февраля 2020 года.
ИА InterMedia 00:54
Шоу-бизнес

Максим Виторган показал, как сейчас выглядит Гарик Сукачев

Kleo.ru вчера в 04:47
Биатлон

Итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов

Российская газета 02:13
Футбол

«Зенит» назвал состав на контрольный матч с «Ислочью»

Стартовый состав сине-бело-голубых на первый контрольный матч!#ЗенитИслочь pic.twitter.com/oDCTG8DZ01 — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) February 22, 2020 Игра начнется в 11:00 по московскому времени, бесплатная прямая трансляция будет доступна по ссылке.
Нева Спорт 02:26
Общество

Эвакуированная из Китая украинка пожаловалась на условия в карантине

Прибывшие из Китая и поселенные на карантин в Новых Санжарах украинцы показали условия, в которых их разместили.
РИА Новости вчера в 10:40
Политика

Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в ГБР

Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) бывшего украинского президента Петра Порошенко, пишет телеканал «112 Украина», ссылаясь на решение суда.
RT на русском вчера в 13:48
Происшествия

Один из пострадавших при пожаре в доме в Красноярске погиб

Один из пострадавших в результате пожара в жилом доме в Красноярске умер в больнице.
Газета.Ru 00:56
Технологии

Продажи смартфонов с 5G могут составить 200 млн единиц в 2020 году

В 2020 году продажи смартфонов, работающих в сетях 5G, будут расти и могут составить 199 миллионов единиц, или 15 процентов от общего объема продаж.
Что происходит 02:24
Общество

Дипломаты рассказали, как проходила эвакуация граждан РФ из Китая

Российские дипломаты Константин Невежкин и Максим Цыганков после выхода из карантина пообщались с журналистами и рассказали, как проходила эвакуация россиян их китайского Уханя, где распространилась эпидемия коронавируса.
News.ru 02:53
Космос

Искусственный интеллект обучили поиску опасных астероидов

Портал Поиск 20 февраля в 02:34
Политика

Киев объявил о признании судом в Гааге своей юрисдикции в иске к РФ

Арбитражный суд в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о морских претензиях Киева к Москве, а значит, сможет рассмотреть данный иск.
Известия 01:18
Политика

Сандерс призвал Россию «держаться подальше от выборов» в США

Сенатор от штата Вермонт и кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс призвал Россию «держаться подальше от американских выборов».
RT на русском 02:05
Автоспорт

Квят стал четвертым в третий день тестов в Барселоне

Единственный российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят из Alfa Tauri стал четвертым (+1,695).
Вести.Ru вчера в 07:33
Общество

Российских родителей предупредили о смертельной игре школьников

«В Израиль пришла смертельная игра, она сейчас распространяется по всему миру, подсекают под ноги, если ребенок не знает, как падать, ударяется головой», — пишут родители.
URA.Ru 20 февраля в 14:31
Политика

Албания выдала РФ воевавшего в Сирии сторонника ИГ

Власти Албании передали России радикального исламиста Расула Мислаева, воевавшего в Сирии на стороне ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация).
Московский Комсомолец 02:18
Единоборства

Вахаев досрочно победил Гончарова и стал новым чемпионом АСА

Лезги газет вчера в 22:50
Политика

МИД Украины сообщил о работе над новой версией минских соглашений

Украина работает над новым вариантом минских соглашений, поскольку некоторые пункты документа в действующей редакции реализовать невозможно, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко «Голосу Америки».
РБК вчера в 04:34
Общество

Секретарь СНБО Украины отправился в поселок для эвакуированных из КНР

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов вылетел в поселок Новые Санжары Полтавской области, куда привезли на карантин украинцев и иностранцев, эвакуированных из Китая из-за вспышки коронавируса, сообщила в субботу пресс-служба СНБО.
РИА Новости 02:47
Происшествия

Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области

СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.
ТАСС вчера в 23:53
Хоккей

Ковальчук может подписать новый контракт с «Монреалем»

Российский нападающий Илья Ковальчук может подписать новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс».
REGNUM вчера в 04:46
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
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