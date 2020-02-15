Общество

BFM.ruBFM.ruВ Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса

В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса, сообщает BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен. Во Франции от инфекции скончался 80-летний турист из Китая. Он приехал из провинции Хубэй 16 января и был госпитализирован в больницу Bichat.
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Пожилой китайский турист стал первой жертвой нового коронавируса в Европе

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Во Франции зарегистрировали первую в Европе смерть от коронавируса

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В Европе зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

РБК05:13

В Европе зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса

РИА Новости05:14

В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса

BFM.ru05:14

В Европе зафиксировали первую смерть из-за нового коронавируса

ТАСС05:27

Первый случай летального исхода от коронавируса зарегистрирован в Европе

REGNUM06:01
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В Европе зафиксировали первую смерть от коронавируса

КП - Беларусь06:32
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 09:26, Ашберн
Политика

В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию

РБК 09:13
Происшествия

В Калмыкии шесть человек пострадали в ДТП с автобусами и грузовиком

Два автобуса столкнулись с грузовой автомашиной на федеральной автодороге Р-22 в Калмыкии, пострадали шесть человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 05:21
Армия и оружие

Сирийская ПВО отразила удары по Дамаску

Газета.Ru вчера в 13:43
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 06:51
Политика

В OMV оценили шансы России достроить «Северный поток – 2»

Россия сможет найти подходящее судно для завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", заявил глава финансирующей проект австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.
Газета.Ru вчера в 17:27
Политика

Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".
RT на русском 06:19
Транспорт

Желтую ветку московского метро задумали соединить

Власти Москвы задумали соединить Калининскую и Солнцевскую (желтые) линии метро, вопреки планам отказаться от этой идеи.
Мослента 07:11
Общество

Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами

Интерфакс 04:49
Политика

Макрон поддержал идею Путина о саммите лидеров «пятёрки» Совбеза ООН

Президент Франции Эммануэль Макрон оценил идею российского лидера Владимира Путина о проведении переговоров лидеров пяти стран — постоянных членов Совбеза ООН.
News.ru 06:22
Общество

Ширвиндт назвал информацию о своем уходе из Театра сатиры трепотней

Актер Александр Ширвиндт опроверг информацию об уходе с поста художественного руководителя Театра сатиры.
Известия 07:17
Общество

До 285 возросло число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии

Заражение новым коронавирусом COVID-2019 обнаружено еще у 67 человек на борту круизного лайнера Diamond Princess, которое находится на карантине в порту Иокогамы, заявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.
Российская газета 05:55
Политика

Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.
Газета.Ru вчера в 05:13
Происшествия

Мужчине, сбитому худруком «Лицедеев», ампутировали ногу

Художественный руководитель театра "Лицедеи" Виктор Соловьев, находясь за рулем своего BMW, сбил мужчину в Санкт-Петербурге.
Вести.Ru 08:12
Армия и оружие

В России обвинили Турцию в передаче террористам американских ПЗРК

Российский военно-дипломатический источник обвинил Турцию в передаче террористам в Сирии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) американского производства.
Lenta.ru 08:23
Происшествия

Нападение пассажирки на московского таксиста попало на видео

Известия 12 февраля в 14:43
Шоу-бизнес

Решетова показала лицо сына Тимати

Большинство уверены, что на Тимати, некоторые также нашли общие черты между сыном рэпера и его дочерью, Алисой.
Gazeta.SPb 13 февраля в 17:13
Политика

Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
РИА Новости 06:13
Общество

В Китае решили казнить за сокрытие заражения коронавирусом

В Китае решили казнить за сокрытие заражения коронавирусом, а также за искажение информации о состоянии больного.
Lenta.ru 06:44
Общество

Производитель провалившего испытания SSJ 100 обратится в прокуратуру

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) планирует обратиться в прокуратуру после того, как ее бывший конструктор Вадим Лукашевич рассказал о проваленных самолетом испытаниях по эвакуации пассажиров.
Lenta.ru вчера в 20:46
Гаджеты

Microsoft прекращает поддержку Windows 10 в версии 1809

На сегодняшний день компания Microsoft заявила о прекращении поддержки неудачной версии обновления с 12 мая 2020 года, о чём корпорации сообщила на своём официальном сайте.
ToDay News Ufa вчера в 19:30
Политика

Захарова рассказала о встрече Лаврова с Помпео в Мюнхене

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел краткую встречу со своим американским коллегой Майком Помпео на полях ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене.
Газета.Ru вчера в 12:14
Происшествия

РЖД начали проверку после смерти машиниста «Ласточки» во Владимире

РИА Новости 08:08
Политика

Макрон описал два сценария взаимодействия с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон описал два сценария взаимодействия европейских стран с Россией.
Lenta.ru 06:49
Общество

Полиция задерживает участников акции против поправок в Конституцию

В Петербурге на Лиговском проспекте проходит акция в форме сменяемого одиночного пикета против внесения поправок в Конституцию РФ.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 07:35
Авто

Продажи кроссовера Skoda Karoq стартовали в России

В России стартовали продажи компактного кроссовера Skoda Karoq. Его приобрести можно в салонах дилеров, сотрудничающих с данным брендом.
Shraibikus News вчера в 23:42
Политика

Помпео: США выделят Европе $1 млрд на энергобезопасность

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона выделит странам Центральной и Восточной Европы около $1 млрд на проекты в сфере энергетической безопасности.
RT на русском 05:35
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой

Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Московский Комсомолец вчера в 07:33
Гаджеты

Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro представили официально

Astera 13 февраля в 06:58
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко показала стойку вниз головой в купальнике

Последняя фотография, где показано то, как она отдыхает на Мальдивах, вызвала живой интерес пользователей сети благодаря своей оригинальности.
Kleo.ru 05:09
Армия и оружие

В России завершены испытания перспективной торпеды

Аргументы и Факты вчера в 03:43
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