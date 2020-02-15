В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса, сообщает BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен. Во Франции от инфекции скончался 80-летний турист из Китая. Он приехал из провинции Хубэй 16 января и был госпитализирован в больницу Bichat.

В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса

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