Общество

BFM.ruBFM.ruВ Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса

В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса, сообщает BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен. Во Франции от инфекции скончался 80-летний турист из Китая. Он приехал из провинции Хубэй 16 января и был госпитализирован в больницу Bichat.
Читать в источнике
Комментировать139

Подробнее о событии

Во Франции зарегистрировали первую в Европе смерть от коронавируса

RT на русском05:44

Первый случай летального исхода от коронавируса зарегистрирован в Европе

REGNUM06:01

В Европе зафиксировали первую смерть из-за нового коронавируса

ТАСС05:27

В Европе зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса

РИА Новости05:14

В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса

BFM.ru05:14

В Европе зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

РБК05:13

В Европе зафиксирована первая смерть от коронавируса

Известия05:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 12:27, Ашберн

В Европе зафиксировали первую смерть от коронавируса

КП - Беларусь06:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 12:27, Ашберн
Политика

В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию

РБК 09:13
Общество

В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей

В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Lenta.ru 07:42
Общество

В офисе Зеленского предложили украинцам не открывать окна для экономии

Замглавы Офиса президента Украины Юлия Ковалив посоветовала жителям страны не открывать окна, чтобы не переплачивать за тепло.
РИА Новости 10:39
Биатлон

Биатлонист Логинов принес России золото чемпионата мира

Вести.Ru 09:49
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 06:51
Политика

Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".
RT на русском 06:19
Армия и оружие

Киев в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек

Министерство обороны Украины в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек, сообщил заместитель главы Минобороны Александр Полищук во время заседания комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности.
РИА Новости вчера в 06:31
Политика

Зеленскому не дали микрофон во время Мюнхенской конференции

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не предоставили микрофон для выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
RT на русском 11:47
Технологии

Стала известна минимальная стоимость приставки Sony PlayStation 5

СМИ раскрыли базовую стоимость новой приставки Sony PlayStation 5, которая может неприятно удивить поклонников консоли.
Gazeta.SPb 10:44
Политика

Лавров оценил отношения России и Турции

Россия имеет хорошие отношения с Турцией, однако это не означает, что Москва должна во всем соглашаться с Анкарой.
Lenta.ru 11:00
Спорт

Большунов финишировал пятым в индивидуальной гонке в Эстерсунде

Лидер общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов стал пятым в индивидуальной гонке на 15 километров.
Metaratings 11:44
Игры

People Can Fly выпустили сразу четыре трейлера Outriders

Американская компания People Can Fly, создатель Painkiller и Bulletstorm, показала сразу четыре трейлера своего экшена от третьего лица Outriders.
ЭндлессГеймОвер вчера в 02:09
Гаджеты

Стартовали российские продажи Samsung Galaxy Z Flip

Компания Samsung официально объявила о начале российских продаж смартфона Galaxy Z Flip, оснащенного гибким складным экраном.
Sibnet Новости 00:01
Политика

FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина

Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.
Ведомости вчера в 02:58
Происшествия

В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон

Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Вести.Ru 01:58
Общество

Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы.
Газета.Ru вчера в 13:46
Общество

ФСБ задержала судно с украинцами в Азовском море

Lenta.ru 05:18
Авто

Новая Hyundai Creta приедет в Россию в удешевленной версии

Неделю назад компания Hyundai представила удешевленную версию кроссовера Hyundai Creta второго поколения.
Новые автомобили вчера в 23:51
Здоровье

В Хубэй со всего Китая прибыли более 25 тысяч медиков

Свыше 25 тысяч медиков со всей КНР прибыли в провинцию Хубэй для помощи коллегам в борьбе со вспышкой коронавируса.
Газета.Ru 00:35
Игры

Опубликован вступительный ролик ремейка Final Fantasy VII

Square Enix опубликовала вступительный ролик ремейка Final Fantasy VII.
Игромания.ру вчера в 05:30
Музыка

Лидер Rammstein назвал свою новую группу русским матерным словом

Немецкий музыкант Тилль Линдеманн запустил еще один проект, назвав его русским матерным словом.
Взгляд.ру 11:59
Политика

МИД ФРГ назвал условие полного возобновления отношений с Россией

Реализация Минских соглашений остается условием для полноценного возобновления отношений между Германией и Россией.
ФАН 06:19
Общество

ВОЗ не берется прогнозировать развитие эпидемии

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о невозможности спрогнозировать, в каком направлении будет развиваться эпидемия, вызванная коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 10:09
Авто

Электрокроссовер Ford Mach для Европы получит увеличенный запас хода

Вечерний курьер вчера в 02:38
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Общество

Ширвиндт назвал информацию о своем уходе из Театра сатиры трепотней

Актер Александр Ширвиндт опроверг информацию об уходе с поста художественного руководителя Театра сатиры.
Известия 07:17
Футбол

«Манчестер Сити» не удивлен решению УЕФА

"Манчестер Сити" прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить команду на два года от еврокубков, передает официальный сайт "горожан".
Газета.Ru вчера в 18:20
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике

Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Bimru.ru вчера в 09:05
Культура

Габрелянов объяснил провал шоу Собчак и Гордона «Док Ток»

Журналист Арам Габрелянов объяснил причину провала нового шоу Собчак "Док Ток".
Piter.tv 08:22
Политика

Партия Зеленского объявила «украинский центризм» своей идеологией

Идеологией партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" объявлен украинский центризм, заявил председатель политсилы Александр Корниенко.
РИА Новости 11:35
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное