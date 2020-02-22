Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ Европе зафиксирована вторая смерть от коронавируса

В Италии зафиксирован первый случай смерти от последствий заражения коронавирусом, сообщила газета Il Corriere della Sera со ссылкой на губернатора области Венето Луку Дзайю. Жертвой вируса стал 78-летний мужчина. По данным газеты, его госпитализировали около 10 дней назад.
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В Европе зафиксировали вторую смерть от нового коронавируса

РБК19:03

В Италии один человек умер от заражения COVID-2019

RT на русском18:33

Первый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Италии

Российская газета18:20

В Европе зафиксирована вторая смерть от коронавируса

Коммерсантъ18:15

Итальянские медики зафиксировали первую в стране смерть от COVID-19

Известия18:11

В Италии зафиксировали первый случай гибели человека от коронавируса

РИА Новости18:04

В Европе зафиксировали вторую смерть от коронавируса

ТАСС17:59
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Поиск жизни в космосе грозит человечеству смертельными вирусами

По мнению учёных, вирусы, как внеклеточная форма жизни, могут распространяться по галактике даже на внешне мёртвых космических скалах.
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Некоторые государства противодействуют возникновению союза между Россией и Украиной, потому что опасаются возникновения глобального конкурента.
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Гараничев сменил Халили в сборной России на эстафету чемпионата мира

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