Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ Европе зафиксирована вторая смерть от коронавируса

В Италии зафиксирован первый случай смерти от последствий заражения коронавирусом, сообщила газета Il Corriere della Sera со ссылкой на губернатора области Венето Луку Дзайю. Жертвой вируса стал 78-летний мужчина. По данным газеты, его госпитализировали около 10 дней назад.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В Европе зафиксирована вторая смерть от коронавируса

Коммерсантъ18:15

В Италии один человек умер от заражения COVID-2019

RT на русском18:33

Первый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Италии

Российская газета18:20

В Европе зафиксировали вторую смерть от нового коронавируса

РБК19:03

Итальянские медики зафиксировали первую в стране смерть от COVID-19

Известия18:11

В Италии зафиксировали первый случай гибели человека от коронавируса

РИА Новости18:04

В Европе зафиксировали вторую смерть от коронавируса

ТАСС17:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 22:23, Ашберн
Политика

В Иране начались парламентские выборы

Нынешние выборы в Иране – первые после выхода США из ядерного соглашения с Тегераном и начала нового кризиса в отношениях между Ираном и Западом, - сообщает газета "Коммерсантъ".
Эхо Москвы 01:32
Политика

Трамп назвал дезинформацией сообщения о вмешательстве РФ в выборы США

Президент США Дональд Трамп заявил, что появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в Штатах для помощи ныне действующему главе государства, являются «кампанией по дезинформации».
Известия 11:30
Транспорт

Станцию «Смоленская» московского метро закрыли на полтора года

Известия 20:44
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК 20:42
Политика

Посольство ответило на обвинения США в адрес РФ в кибератаках в Грузии

По утверждению госсекретаря Майка Помпео, 28 октября 2019 года Россия якобы осуществила "широкомасштабную подрывную кибератаку" против Грузии, которая, как утверждается, "непосредственно затронула население Грузии", якобы привела к нарушению работы нескольких тысяч правительственных и коммерческих сайтов, а также к прекращению трансляции не менее двух крупных телеканалов.
РИА Новости 21:50
Футбол

Полиция искала в доме Платини подарок от Путина

В интервью The Times Платини подтвердил, что у него дома была французская полиция.
ProstoProSport 17:09
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек

РИА Новости вчера в 20:41
Музыка

Путин поздравил с 75-летием певца Юрия Антонова

Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием музыканта и певца Юрия Антонова.
Известия 19 февраля в 03:20
Политика

В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
RT на русском 12:50
Общество

Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
РИА Новости 14:22
Религия

Церковь отмечает Вселенскую родительскую субботу

Православные христиане отмечают Вселенскую (мясопустную) родительскую субботу — особый день поминовения усопших.
Православие и Мир 22:13
Наука

Магнитная стимуляция задней теменной коры улучшила скорость реакции

Оказалось, что снижение активности этой части мозга с помощью низкочастотной транскраниальной магнитной стимуляции ускоряет реакцию на стимулы, которые мигают на низких частотах.
N+1 11:07
Авто

Назвали цены на обновленный Hyundai Solaris

Автоновости дня 10:01
Футбол

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов сломал ногу на тренировке

Травму ноги на тренировке получил полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов, 21 февраля сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Красная весна 09:29
Армия и оружие

В США на учениях отразили ядерный удар России по Европе

Российская газета 21:15
Культура

В Перми пройдёт второй международный фестиваль научно-популярного кино

С 21 февраля по 1 марта в Перми пройдёт второй международный фестиваль научно-популярного кино Future.doc.
Новый компаньон 18 февраля в 16:00
Армия и оружие

В США не принято решение о размещении ЗРК Patriot на территории Турции

Экономика сегодня 12:15
Шоу-бизнес

Экс-участник «Дома-2» Венцеслав Венгржановский женится

Венцеслав сделал Дарье предложение как в романтических кинолентах, встав на одно колено и вручив ей кольцо.
RuNews24.ru 01:41
Экономика

Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
Известия 12:18
Футбол

Бавария — Падерборн 3:2

«Бавария» дома победила «Падерборн» (3:2) в 23-м туре Бундеслиги.
Sports.ru 05:58
Здоровье

Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ

Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.
РЕН ТВ 07:57
Авто

Subaru отзывает в России кроссоверы Forester

Как говорится в сообщении, в России на сервис отправят 616 кроссоверов Subaru Forester.
Tvoe-avto.com вчера в 08:26
Армия и оружие

Украинские ВМС получат на вооружение отремонтированный десантный катер

Как сообщается, в ходе ремонта на катере полностью восстановлен корпус и внешняя обшивка, отремонтирован двигатель, винто-рулежная и якорно-швартовная системы, механизмы десантной аппарели, электромеханическую часть и т.д.
Военное обозрение вчера в 07:56
Общество

Россиянку задержали в Испании по запросу США

Напомним, 14 февраля в Испании по запросу США задержали российскую переводчицу Олесю Красилову.
Российская газета 19:28
Происшествия

В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение

В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Известия 16:29
Общество

Певица Валерия создаст партию «Сильные женщины»

Певица Валерия планирует построить политическую карьеру.
Российская газета 10:54
Шоу-бизнес

Алсу покупала голоса для победы своей дочери в шоу «Голос»

Артистка в шоу «Осторожно, Собчак!» призналась, что купила голоса, благодаря которым ее дочь Микелла была объявлена победительницей конкурса.
NewInform 19 февраля в 11:22
Политика

Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы

Международный арбитраж в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева против Москвы, сообщили в МИД Украины.
РИА Новости 15:20
Футбол

Чемпион мира Рами стал игроком ФК «Сочи»

Судя по всему, переговоры прошли быстро и Рами подписал с южанами контракт. Рами - чемпион мира-2018 в составе французской сборной.
Российская газета 16:25
Футбол

Хави назвал условия для назначения главным тренером «Барселоны»

Известный в прошлом игрок Хави выдвинул ряд условий во время переговоров с «Барселоной» по поводу возможного назначения наставника ФК «Аль-Садд» на пост главного тренера каталонцев, сообщает Cadena Ser.
ProstoProSport 09:45
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное