Общество
КоммерсантъВ Европе зафиксирована вторая смерть от коронавируса
В Италии зафиксирован первый случай смерти от последствий заражения коронавирусом, сообщила газета Il Corriere della Sera со ссылкой на губернатора области Венето Луку Дзайю. Жертвой вируса стал 78-летний мужчина. По данным газеты, его госпитализировали около 10 дней назад.
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Политика
В Иране начались парламентские выборы
Нынешние выборы в Иране – первые после выхода США из ядерного соглашения с Тегераном и начала нового кризиса в отношениях между Ираном и Западом, - сообщает газета "Коммерсантъ".
Политика
Трамп назвал дезинформацией сообщения о вмешательстве РФ в выборы США
Президент США Дональд Трамп заявил, что появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в Штатах для помощи ныне действующему главе государства, являются «кампанией по дезинформации».
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Политика
Посольство ответило на обвинения США в адрес РФ в кибератаках в Грузии
По утверждению госсекретаря Майка Помпео, 28 октября 2019 года Россия якобы осуществила "широкомасштабную подрывную кибератаку" против Грузии, которая, как утверждается, "непосредственно затронула население Грузии", якобы привела к нарушению работы нескольких тысяч правительственных и коммерческих сайтов, а также к прекращению трансляции не менее двух крупных телеканалов.
Футбол
Полиция искала в доме Платини подарок от Путина
В интервью The Times Платини подтвердил, что у него дома была французская полиция.
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
Музыка
Путин поздравил с 75-летием певца Юрия Антонова
Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием музыканта и певца Юрия Антонова.
Политика
В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
Общество
Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
Религия
Церковь отмечает Вселенскую родительскую субботу
Православные христиане отмечают Вселенскую (мясопустную) родительскую субботу — особый день поминовения усопших.
Наука
Магнитная стимуляция задней теменной коры улучшила скорость реакции
Оказалось, что снижение активности этой части мозга с помощью низкочастотной транскраниальной магнитной стимуляции ускоряет реакцию на стимулы, которые мигают на низких частотах.
Авто
Назвали цены на обновленный Hyundai Solaris
Футбол
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов сломал ногу на тренировке
Травму ноги на тренировке получил полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов, 21 февраля сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Армия и оружие
В США на учениях отразили ядерный удар России по Европе
Культура
В Перми пройдёт второй международный фестиваль научно-популярного кино
С 21 февраля по 1 марта в Перми пройдёт второй международный фестиваль научно-популярного кино Future.doc.
Армия и оружие
В США не принято решение о размещении ЗРК Patriot на территории Турции
Шоу-бизнес
Экс-участник «Дома-2» Венцеслав Венгржановский женится
Венцеслав сделал Дарье предложение как в романтических кинолентах, встав на одно колено и вручив ей кольцо.
Экономика
Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
Футбол
Бавария — Падерборн 3:2
«Бавария» дома победила «Падерборн» (3:2) в 23-м туре Бундеслиги.
Здоровье
Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ
Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.
Авто
Subaru отзывает в России кроссоверы Forester
Как говорится в сообщении, в России на сервис отправят 616 кроссоверов Subaru Forester.
Армия и оружие
Украинские ВМС получат на вооружение отремонтированный десантный катер
Как сообщается, в ходе ремонта на катере полностью восстановлен корпус и внешняя обшивка, отремонтирован двигатель, винто-рулежная и якорно-швартовная системы, механизмы десантной аппарели, электромеханическую часть и т.д.
Общество
Россиянку задержали в Испании по запросу США
Напомним, 14 февраля в Испании по запросу США задержали российскую переводчицу Олесю Красилову.
Происшествия
В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение
В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Общество
Певица Валерия создаст партию «Сильные женщины»
Певица Валерия планирует построить политическую карьеру.
Шоу-бизнес
Алсу покупала голоса для победы своей дочери в шоу «Голос»
Артистка в шоу «Осторожно, Собчак!» призналась, что купила голоса, благодаря которым ее дочь Микелла была объявлена победительницей конкурса.
Политика
Киев заявил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы
Международный арбитраж в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева против Москвы, сообщили в МИД Украины.
Футбол
Чемпион мира Рами стал игроком ФК «Сочи»
Судя по всему, переговоры прошли быстро и Рами подписал с южанами контракт. Рами - чемпион мира-2018 в составе французской сборной.
Футбол
Хави назвал условия для назначения главным тренером «Барселоны»
Известный в прошлом игрок Хави выдвинул ряд условий во время переговоров с «Барселоной» по поводу возможного назначения наставника ФК «Аль-Садд» на пост главного тренера каталонцев, сообщает Cadena Ser.