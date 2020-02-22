В Италии зафиксирован первый случай смерти от последствий заражения коронавирусом, сообщила газета Il Corriere della Sera со ссылкой на губернатора области Венето Луку Дзайю. Жертвой вируса стал 78-летний мужчина. По данным газеты, его госпитализировали около 10 дней назад.

В Европе зафиксирована вторая смерть от коронавируса

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