Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Европе зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса

Восьмидесятилетний китайский турист скончался от коронавируса во Франции — это первый случай смерти от заболевания в Европе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.
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Первый случай летального исхода от коронавируса зарегистрирован в Европе

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В Европе зафиксировали первую смерть от коронавируса

КП - Беларусь06:32
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 07:52, Ашберн
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