Общество
RT на русскомВ европейскую часть России придёт вторая волна тепла
Жаркая погода с малым количеством облаков продлится в европейской части России до пятницы, 19 июня, и будет представлять собою вторую волну тепла с начала лета.
Читать в источнике
Оценить95
с чего всё началось
Жаркая, малооблачная погода без осадков продлится на Европейской территории России до пятницы, и это будет вторая "волна тепла" с начала лета, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.РИА Новостивчера в 21:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 04:39, Ашберн
Экономика
Названы три альтернативы банковским вкладам
Поскольку рублевые и валютные депозитные ставки находятся на минимальных уровнях, ряд вкладчиков могут поискать альтернативу банковским вкладам.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
Министр здравоохранения Казахстана заразился коронавирусом
Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов сообщил, что заразился коронавирусом и госпитализирован.
РИА Новости 03:19
Игры
В трейлере Everspace 2 показали сражение космических кораблей
Разработчики Everspace 2 обещают предложить геймерам в значительной мере проработанный виртуальный мир с увлекательными сражениями, интересной и яркой историей, а также существенными улучшениями для космических кораблей.
Актуальные Новости вчера в 06:16
Общество
Почти девять тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки
За последние сутки в России выявили 8 835 зараженных коронавирусом. Самое большое количество заболевших обнажено в Москве – 1 477 человек.
VSE42.RU 04:25
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Религия
Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл
Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM 03:27
Общество
В Буденновске вспоминают жертв теракта июня 1995 года
Сегодня в Буденновске, городе в Ставропольском крае, почтут память погибших в 1995 году, когда ровно 25 лет назад вооруженные боевики под командованием полевого чеченского командира Шамиля Басаева захватили в городе несколько сотен заложников.
Российская газета 02:29
Игры
Футуристический фольклор в геймплейном трейлере Paradise Lost
Games в ходе The Escapist Indie Showcase представили геймплейный трейлер своего фантастического приключения Paradise Lost.
Игромания.ру 12 июня в 11:42
Общество
Жириновский предложил установить зарплатный стандарт
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
Политика
Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
Известия вчера в 15:17
Здоровье
В Свердловской области подтверждено ещё 254 случая коронавируса
В Свердловской области за минувшие сутки подтверждено 254 новых случая заболевания COVID-19.
Областная газета 03:52
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
Общество
Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя
Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru 12 июня в 05:08
Здоровье
Врач Гальперин оценил данные о новом симптоме коронавируса
Руководитель «Лиги защиты врачей», физиотерапевт Семен Гальперин скептически отнесся к выводам ливерпульских специалистов, которые назвали новый симптом коронавирусной инфекции.
ФАН 12 июня в 13:14
Общество
В Тульской области скончались две женщины с COVID-19
Тула, 14 июня 2020, 10:55 — REGNUM Две пожилые пациентки с диагнозом COVID-19 скончались в Тульской области за последние сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 14 июня.
REGNUM 03:55
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
Происшествия
В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте
РИА Новости вчера в 10:56
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 12 июня в 14:26
Гаджеты
Honor выпустит игровой ноутбук и огромный смартфон
Что касается смартфона, то он будет выделяться на фоне других моделей огромным экраном.
Astera вчера в 15:56
Общество
Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса
Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
Lenta.ru 01:58
Происшествия
В Белоруссии возбудили дело против топ-менеджера Белгазпромбанка
Минск, 13 июня 2020, 23:55 — REGNUM В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении главы дирекции Белгазпромбанка в Могилеве Сергея Кармызова.
REGNUM вчера в 16:55
Футбол
Месси установил очередной рекорд
Российская газета 03:34
Происшествия
В Атланте уволили полицейского, смертельно ранившего афроамериканца
РИА Новости 01:43
Энергетика
Газпром с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию
Минск, 13 июня 2020, 17:56 — REGNUM Не только криминальный скандал вокруг белорусского «Белгазпромбанка», инициированный нынешними белорусскими властями, но и задолженность белоруской стороны за поставленный газ осложняют отношения официального Минска с Газпромом.
REGNUM вчера в 10:56
Шоу-бизнес
Лобода показала свой маникюр, как у Фредди Крюгера
Певица показала свой довольно странный маникюр, больше похожий на руки персонажа Фредди Крюгера.
Paparazzi.ru 12 июня в 16:55
Авто
Составили список лучших иномарок до 100 тыс. рублей
Лучшей моделью в обозначенном бюджете – до 100 тысяч рублей, является Renault Logan 2005-2006 г.в. Модель надежна и неприхотлива, а также легка в обслуживании.
32CARS.ru 04:35
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
Известия вчера в 23:17
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
Армия и оружие
«Искандеры» под Калининградом нанесли удар по условному противнику
Расчеты ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области провели тренировку по нанесению условных ракетных ударов, сообщил официальный представитель Балтийского флота Роман Мартов.
Ридус 04:34