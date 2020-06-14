Общество

RT на русскомRT на русскомВ европейскую часть России придёт вторая волна тепла

Жаркая погода с малым количеством облаков продлится в европейской части России до пятницы, 19 июня, и будет представлять собою вторую волну тепла с начала лета.
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с чего всё началось

Вильфанд рассказал о новой «волне тепла» в Европейской России

Жаркая, малооблачная погода без осадков продлится на Европейской территории России до пятницы, и это будет вторая "волна тепла" с начала лета, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новостивчера в 21:04

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Россиянам пообещали новую «волну тепла»

Lenta.ruвчера в 21:44

Синоптики пообещали вторую волну тепла в Центральной России

Коммерсантъвчера в 23:31

В европейскую часть России придёт вторая волна тепла

RT на русскомвчера в 22:30

В Гидрометцентре пообещали вторую «волну тепла» в европейской части РФ

Известиявчера в 22:00

Вильфанд назвал сроки возвращения в Россию второй волны тепла

РБКвчера в 23:45

Новая волна тепла придет в европейскую часть России

Газета.Ruвчера в 21:39

Вильфанд рассказал о новой «волне тепла» в Европейской России

РИА Новостивчера в 21:04
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Экономика

Названы три альтернативы банковским вкладам

Поскольку рублевые и валютные депозитные ставки находятся на минимальных уровнях, ряд вкладчиков могут поискать альтернативу банковским вкладам.
Российская газета вчера в 23:00
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Общество

Соловьев усомнился в праве Ефремова записывать видеообращения

Известия 02:52
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Общество

Министр здравоохранения Казахстана заразился коронавирусом

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов сообщил, что заразился коронавирусом и госпитализирован.
РИА Новости 03:19
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Игры

В трейлере Everspace 2 показали сражение космических кораблей

Разработчики Everspace 2 обещают предложить геймерам в значительной мере проработанный виртуальный мир с увлекательными сражениями, интересной и яркой историей, а также существенными улучшениями для космических кораблей.
Актуальные Новости вчера в 06:16
Общество

Почти девять тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки

За последние сутки в России выявили 8 835 зараженных коронавирусом. Самое большое количество заболевших обнажено в Москве – 1 477 человек.
VSE42.RU 04:25
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
1,4K
Религия

Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл

Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM 03:27
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Общество

В Буденновске вспоминают жертв теракта июня 1995 года

Сегодня в Буденновске, городе в Ставропольском крае, почтут память погибших в 1995 году, когда ровно 25 лет назад вооруженные боевики под командованием полевого чеченского командира Шамиля Басаева захватили в городе несколько сотен заложников.
Российская газета 02:29
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Игры

Футуристический фольклор в геймплейном трейлере Paradise Lost

Games в ходе The Escapist Indie Showcase представили геймплейный трейлер своего фантастического приключения Paradise Lost.
Игромания.ру 12 июня в 11:42
Общество

Жириновский предложил установить зарплатный стандарт

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
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Политика

Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»

«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
Известия вчера в 15:17
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Здоровье

В Свердловской области подтверждено ещё 254 случая коронавируса

В Свердловской области за минувшие сутки подтверждено 254 новых случая заболевания COVID-19.
Областная газета 03:52
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Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок

Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
1,4K
Общество

Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru 12 июня в 05:08
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Здоровье

Врач Гальперин оценил данные о новом симптоме коронавируса

Руководитель «Лиги защиты врачей», физиотерапевт Семен Гальперин скептически отнесся к выводам ливерпульских специалистов, которые назвали новый симптом коронавирусной инфекции.
ФАН 12 июня в 13:14
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Общество

В Тульской области скончались две женщины с COVID-19

Тула, 14 июня 2020, 10:55 — REGNUM Две пожилые пациентки с диагнозом COVID-19 скончались в Тульской области за последние сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 14 июня.
REGNUM 03:55
Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
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Происшествия

В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте

РИА Новости вчера в 10:56
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Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 12 июня в 14:26
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Гаджеты

Honor выпустит игровой ноутбук и огромный смартфон

Что касается смартфона, то он будет выделяться на фоне других моделей огромным экраном.
Astera вчера в 15:56
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Общество

Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса

Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
Lenta.ru 01:58
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Происшествия

В Белоруссии возбудили дело против топ-менеджера Белгазпромбанка

Минск, 13 июня 2020, 23:55 — REGNUM В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении главы дирекции Белгазпромбанка в Могилеве Сергея Кармызова.
REGNUM вчера в 16:55
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Футбол

Месси установил очередной рекорд

Российская газета 03:34
Происшествия

В Атланте уволили полицейского, смертельно ранившего афроамериканца

РИА Новости 01:43
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Энергетика

Газпром с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию

Минск, 13 июня 2020, 17:56 — REGNUM Не только криминальный скандал вокруг белорусского «Белгазпромбанка», инициированный нынешними белорусскими властями, но и задолженность белоруской стороны за поставленный газ осложняют отношения официального Минска с Газпромом.
REGNUM вчера в 10:56
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Шоу-бизнес

Лобода показала свой маникюр, как у Фредди Крюгера

Певица показала свой довольно странный маникюр, больше похожий на руки персонажа Фредди Крюгера.
Paparazzi.ru 12 июня в 16:55
1
Авто

Составили список лучших иномарок до 100 тыс. рублей

Лучшей моделью в обозначенном бюджете – до 100 тысяч рублей, является Renault Logan 2005-2006 г.в. Модель надежна и неприхотлива, а также легка в обслуживании.
32CARS.ru 04:35
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Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
Известия вчера в 23:17
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Общество

Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
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Армия и оружие

«Искандеры» под Калининградом нанесли удар по условному противнику

Расчеты ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области провели тренировку по нанесению условных ракетных ударов, сообщил официальный представитель Балтийского флота Роман Мартов.
Ридус 04:34
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