Жаркая, малооблачная погода без осадков продлится на Европейской территории России до пятницы, и это будет вторая "волна тепла" с начала лета, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

с чего всё началось

Жаркая погода с малым количеством облаков продлится в европейской части России до пятницы, 19 июня, и будет представлять собою вторую волну тепла с начала лета.

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