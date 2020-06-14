Жаркая, малооблачная погода без осадков продлится на Европейской территории России до пятницы, и это будет вторая "волна тепла" с начала лета, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

с чего всё началось

В Европейской части России жаркая погода продлится примерно до пятницы, то есть до 19 июня. Это будет вторая «волна тепла» с начала лета. Как сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, жаркая погода вновь придет в Россию из-за антициклона, который установился над Скандинавией.

Общество Испания откроет границы со странами шенгенской зоны Испания откроет границы со странами шенгенской зоны 22 июня, заявил председатель правительства страны Педро Санчес в ходе совещания с главами регионов.

Политика Путин прокомментировал события в США Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США. 22

Шоу-бизнес Жена Никиты Преснякова обнажилась для фотосессии Супруга Никиты Преснякова, Алёна, никогда не отличалась стремлением к славе, хайпу и скандалам, однако желание похулигать нередко возникает даже у самых скромных дам. 15

Общество Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру». 425

Единоборства Завершился турнир UFC on ESPN 10. Результаты Два бойца из бывшего СССР Мария Агапова и Мераб Двалишвили победили на турнире UFC on ESPN 10, прошедшем в ночь с 13 на 14 июня в Лас Вегасе, в США.

Политика Путин заявил, что правительство и регионы работают как одна команда Президент России Владимир Путин заявил, что правительство РФ и регионы работают как одна команда, и он сомневается в том, что кто-то вдруг отказался бы исполнять решения кабмина или главы государства, посчитав их нецелесообразными.

Футбол Хацкевича могут уволить с поста главного тренера «Ротора» Белорусского специалиста Александра Хацкевича могут уволить с должности наставника "Ротора", информирует Метаrатіпдs.

Общество Министр здравоохранения Казахстана заразился коронавирусом Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов сообщил, что заразился коронавирусом и госпитализирован. 1

Происшествия В Пензе школьник погиб от удара током, забравшись на грузовой вагон Прокуратура в Пензе начала проверку по факту гибели 14-летнего мальчика, который забрался на грузовой вагон и получил смертельный удар током, сообщила журналистам старший помощник Приволжского транспортного прокурора Майя Иванова. 1

Общество Опубликована карта выхода регионов России из режима самоизоляции На специализированном сайте стопкоронавирус.рф опубликовали интерактивную карту выхода регионов России из режима самоизоляции, введённого в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19. 347

Общество Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке. 1,4K

Игры Сумма донатов на разработку Star Citizen достигла $300 миллионов Судя по всему, счетчик на официальном сайте Star Citizen не учитывает пожертвования от инвесторов, так как в марте 2020 года Cloud Imperium Games сообщила о том, что ей удалось достигнуть суммы в $340 млн. 1

Здоровье В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заболевания коронавирусом В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заражения COVID-19: 66 человек проходят лечение в больницах, 39 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 2 случая зафиксировано посмертно. 33

Происшествия Человек, представившийся бойцом UFC, ранил восемь человек В американском штате Техас человек, которого не пустили в один из баров по причине алкогольного опьянения, ранил из ружья восемь человек, передает BJ Penn. 1

Общество Представитель Киркорова ответила на требование экс-главы ВДВ Певец Филипп Киркоров только исполнял роль в юмористическом скетч-шоу о десантниках, сказала РИА Новости представитель артиста Екатерина Успенская. 3,2K