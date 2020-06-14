Общество
АБНВ Европейской части России ожидается вторая «волна тепла»
В Европейской части России жаркая погода продлится примерно до пятницы, то есть до 19 июня. Это будет вторая «волна тепла» с начала лета. Как сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, жаркая погода вновь придет в Россию из-за антициклона, который установился над Скандинавией.
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с чего всё началось
Жаркая, малооблачная погода без осадков продлится на Европейской территории России до пятницы, и это будет вторая "волна тепла" с начала лета, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.РИА Новостивчера в 21:04
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Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости 12 июня в 21:10
Религия
Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил России.
Российская газета 05:20
Общество
Испания откроет границы со странами шенгенской зоны
Испания откроет границы со странами шенгенской зоны 22 июня, заявил председатель правительства страны Педро Санчес в ходе совещания с главами регионов.
Газета.Ru 05:37
Армия и оружие
Путин в «Вестях недели» представит новое российское оружие
Планируется, что глава государства представит новое российское оружие – «контр-гиперзвук».
Национальная служба новостей 05:33
Происшествия
В Атланте уволили полицейского, который застрелил темнокожего мужчину
В Атланте уволили полицейского, который при задержании смертельно ранил темнокожего мужчину Рейшарда Брукса.
RT на русском 04:15
Политика
Путин прокомментировал события в США
Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США.
RT на русском 06:02
Шоу-бизнес
Жена Никиты Преснякова обнажилась для фотосессии
Супруга Никиты Преснякова, Алёна, никогда не отличалась стремлением к славе, хайпу и скандалам, однако желание похулигать нередко возникает даже у самых скромных дам.
OvideO.ru вчера в 10:05
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
Единоборства
Завершился турнир UFC on ESPN 10. Результаты
Два бойца из бывшего СССР Мария Агапова и Мераб Двалишвили победили на турнире UFC on ESPN 10, прошедшем в ночь с 13 на 14 июня в Лас Вегасе, в США.
ИА Красная Весна 02:07
Политика
Захарова рассказала об эмоциональных моментах на переговорах
Известия вчера в 16:29
Политика
Путин заявил, что правительство и регионы работают как одна команда
Президент России Владимир Путин заявил, что правительство РФ и регионы работают как одна команда, и он сомневается в том, что кто-то вдруг отказался бы исполнять решения кабмина или главы государства, посчитав их нецелесообразными.
РИА Новости 05:34
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием ее отца.
Телеканал 360° 12 июня в 20:29
Футбол
Хацкевича могут уволить с поста главного тренера «Ротора»
Белорусского специалиста Александра Хацкевича могут уволить с должности наставника "Ротора", информирует Метаrатіпдs.
ProstoProSport 05:44
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Общество
Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
Общество
Министр здравоохранения Казахстана заразился коронавирусом
Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов сообщил, что заразился коронавирусом и госпитализирован.
РИА Новости 03:19
Происшествия
В Пензе школьник погиб от удара током, забравшись на грузовой вагон
Прокуратура в Пензе начала проверку по факту гибели 14-летнего мальчика, который забрался на грузовой вагон и получил смертельный удар током, сообщила журналистам старший помощник Приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.
РИА Новости 04:06
Общество
Опубликована карта выхода регионов России из режима самоизоляции
На специализированном сайте стопкоронавирус.рф опубликовали интерактивную карту выхода регионов России из режима самоизоляции, введённого в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 12 июня в 07:26
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
Шоу-бизнес
Бросивший сцену Влад Сташевский резко сменил имидж
Pravda.Ru 04:59
Игры
Сумма донатов на разработку Star Citizen достигла $300 миллионов
Судя по всему, счетчик на официальном сайте Star Citizen не учитывает пожертвования от инвесторов, так как в марте 2020 года Cloud Imperium Games сообщила о том, что ей удалось достигнуть суммы в $340 млн.
CyberSport.ru 05:39
Кино
Disney обновил график кинопремьер в России на 2020 год
Компания Disney обнародовала даты выхода своих будущих проектов в России. Постакарантинный прокат откроет фильм «Мулан».
Gazeta.SPb 11 июня в 19:31
Здоровье
В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заболевания коронавирусом
В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заражения COVID-19: 66 человек проходят лечение в больницах, 39 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 2 случая зафиксировано посмертно.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 03:47
Происшествия
Человек, представившийся бойцом UFC, ранил восемь человек
В американском штате Техас человек, которого не пустили в один из баров по причине алкогольного опьянения, ранил из ружья восемь человек, передает BJ Penn.
Газета.Ru вчера в 16:41
Происшествия
В Екатеринбурге отец избил своего 7-месячного сына
Вчера вечером в Екатеринбурге произошло жуткое происшествие. 38-летний мужчина избил своего 7-месячного сына.
Твой Континент 02:57
Общество
Представитель Киркорова ответила на требование экс-главы ВДВ
Певец Филипп Киркоров только исполнял роль в юмористическом скетч-шоу о десантниках, сказала РИА Новости представитель артиста Екатерина Успенская.
РИА Новости 05:35
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 12 июня в 05:12
Армия и оружие
Расчёты «Искандеров» Балтфлота провели тренировки
Отмечается, что в рамках плановой тренировки расчёты ОТРК «Искандер» Балтийского флота «выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника».
RT на русском 05:12