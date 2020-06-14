Общество

АБНАБНВ Европейской части России ожидается вторая «волна тепла»

В Европейской части России жаркая погода продлится примерно до пятницы, то есть до 19 июня. Это будет вторая «волна тепла» с начала лета. Как сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, жаркая погода вновь придет в Россию из-за антициклона, который установился над Скандинавией.
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Вильфанд рассказал о новой «волне тепла» в Европейской России

Жаркая, малооблачная погода без осадков продлится на Европейской территории России до пятницы, и это будет вторая "волна тепла" с начала лета, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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