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Премьер-министр Италии призвал к «твёрдости». По его словам, Евросоюзу ни в коем случае не следует поддерживать военную операцию Турции. Не нужно и поддаваться давлению из-за угрозы волны беженцев, которая может затопить ЕС.

В Евросоюзе ответили на угрозы Эрдогана открыть границы для беженцев

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