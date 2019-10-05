Политика
ГЛАС.RUВ Евросоюзе ответили на угрозы Эрдогана открыть границы для беженцев
Премьер-министр Италии призвал к «твёрдости». По его словам, Евросоюзу ни в коем случае не следует поддерживать военную операцию Турции. Не нужно и поддаваться давлению из-за угрозы волны беженцев, которая может затопить ЕС.
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Мы никогда не примем того, что беженцы вооружены и используются для того, чтобы шантажировать нас. Угрозы президента Эрдогана абсолютно неуместны.
— Дональд Туск, польский политикРБК 07:42
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Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск о приостановке ICO мессенджера Telegram.
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НАТО задумала расширить присутствие на Балтике
Ранее североатлантический альянс принял решение о переброске сил НАТО в страны Балтии и Польшу, чтобы «защитить» их от действий России на Украине.
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«Яндекс» представил управляемую жестами «Яндекс.Станцию Мини»
Новая версия умной колонки получила название «Яндекс.Станция Мини», которое говорит само за себя.
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Политика
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Заключенные ИК-9 ответили на вопросы журналистов о пытках
После опубликованной в ряде СМИ информации о якобы имевших место нарушениях прав человека в местах лишения свободы, УФСИН России по Республике Карелия организовало посещение ИК-9 журналистами региональных СМИ, а также предоставило возможность побеседовать с заключенными, которые упоминаются в публикации.
Наука
Красное и переработанное мясо не влияет на возникновение рака
Шоу-бизнес
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Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на турнире Finlandia Trophy в Эспоо.
Армия и оружие
Раскрыт состав танкового кулака Турции в Сирии
Турция направила на свою военную операцию, которая накануне, 9 октября, началась в Сирии, танки Leopard 2A4 и М60А3.
Экономика
«Роснефть» может получить 49,9% нефтеперерабатывающей компании Citgo
В собственность «Роснефти» могут перейти 49,9% акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo, принадлежащие венесуэльской госкомпании PDVSA, пишет газета The Miami Herald со ссылкой на источники.
Политика
Трамп разрешит Минфину США вводить санкции в отношении Турции
Президент США Дональд Трамп подпишет указ, согласно которому Министерство финансов США сможет вводить санкции в отношении Турции за действия в Сирии.
Политика
Трамп завел аккаунт на стриминговой платформе Twitch
Армия и оружие
Боевики в Сирии взорвали две бомбы на пути российских военных
Двое сотрудников сирийских органов безопасности пострадали при подрыве боевиками двух бомб на пути следования патруля военной полиции Вооруженных сил РФ в провинции Деръа на юго-западе Сирии вечером в пятницу, 11 октября.
Происшествия
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Военно-транспортный самолет Ан-72 с россиянами на борту потерпел крушение в ДР Конго. Судно летело из Гомы в столицу страны Киншасу.
Политика
Трамп решил назначить Салливана послом США в России
Президент США Дональд Трамп объявил о намерении назначить Джона Салливана послом США в России, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Киберспорт
Комментатор матчей по Hearstone ушел в отставку из-за решения Blizzard
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Происшествия
В Москве задержан сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов
Полиция задержала сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) Руслана Шаведдинова, сообщил директор ФБК Иван Жданов в твиттере.
Армия и оружие
Турчинов пообещал, что жители Донбасса будут «плакать и аплодировать»
В эфире украинского ток-шоу «Право на власть» Турчинов пообещал, что жители Донбасса впоследствии будут плакать от счастья, осознавая, что «родные» ВСУ освободили их от «российской оккупации».
Политика
Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена арестовали
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До недавнего времени не было точно известно, какую память получит новая видеокарта GeForce GTX 1660 Super.
Религия
Родительская суббота перед Покровом: что принято делать в этот день
Политика
Песков прокомментировал идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могли бы встретиться на саммите СНГ.
Политика
Зеленский счел отсутствие авиасообщения с Россией странным
Президент Украины Владимир Зеленский считает странным отсутствие прямого авиасообщения с Россией, передает РИА Новости.