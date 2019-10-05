Политика

ГЛАС.RUГЛАС.RUВ Евросоюзе ответили на угрозы Эрдогана открыть границы для беженцев

Премьер-министр Италии призвал к «твёрдости». По его словам, Евросоюзу ни в коем случае не следует поддерживать военную операцию Турции. Не нужно и поддаваться давлению из-за угрозы волны беженцев, которая может затопить ЕС.
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Дональд Туск
Мы никогда не примем того, что беженцы вооружены и используются для того, чтобы шантажировать нас. Угрозы президента Эрдогана абсолютно неуместны.
— Дональд Туск, польский политикРБК 07:42

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